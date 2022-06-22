23:58 22.06.2022 (обновлено: 23:59 22.06.2022)
В США увеличат расходы на оборону на 37 миллиардов долларов
Палата представителей одобрила увеличение оборонного бюджета США на 37 миллиардов долларов
Американский флаг возле здания Капитолия. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Профильный комитет палаты представителей конгресса США внес поправки в собственный проект оборонного бюджета страны на 2023 год, увеличив его на 37 миллиардов долларов, включая повышение военной помощи Украине до 1 миллиарда долларов, следует из опубликованного в среду решения комитета.
Согласно первому варианту проекта бюджета, представленному комитетом в понедельник, расходы на военную помощь Украине в 2023 финансовом году оценивались в 450 миллионов долларов. Как говорится в документе, шефа Пентагона предлагается наделить полномочиями "по предоставлению поддержки в сфере разведки и безопасности правительству Украины".
Поправки в проект бюджета палаты представителей были одобрены большинством членов комитета. За него проголосовали 42 конгрессмена, а 17 высказались против.
Проект оборонного бюджета США палаты представителей конгресса был внесен в понедельник, 20 июня. Документ предусматривает также различные программы поддержки союзников Вашингтона в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе, включая финансирование Тихоокеанской инициативы, Европейской инициативы сдерживания и Инициативы Балтийской безопасности.