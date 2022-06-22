Рейтинг@Mail.ru
В США увеличат расходы на оборону на 37 миллиардов долларов - РИА Новости, 22.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220622/ssha-1797443658.html
В США увеличат расходы на оборону на 37 миллиардов долларов
В США увеличат расходы на оборону на 37 миллиардов долларов - РИА Новости, 22.06.2022
В США увеличат расходы на оборону на 37 миллиардов долларов
Профильный комитет палаты представителей конгресса США внес поправки в собственный проект оборонного бюджета страны на 2023 год, увеличив его на 37 миллиардов... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T23:58
2022-06-22T23:59
в мире
сша
украина
вашингтон (штат)
министерство обороны сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593926218_0:53:3084:1788_1920x0_80_0_0_d11ff853b63580710c8467f147415454.jpg
ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Профильный комитет палаты представителей конгресса США внес поправки в собственный проект оборонного бюджета страны на 2023 год, увеличив его на 37 миллиардов долларов, включая повышение военной помощи Украине до 1 миллиарда долларов, следует из опубликованного в среду решения комитета.Согласно первому варианту проекта бюджета, представленному комитетом в понедельник, расходы на военную помощь Украине в 2023 финансовом году оценивались в 450 миллионов долларов. Как говорится в документе, шефа Пентагона предлагается наделить полномочиями "по предоставлению поддержки в сфере разведки и безопасности правительству Украины".Поправки в проект бюджета палаты представителей были одобрены большинством членов комитета. За него проголосовали 42 конгрессмена, а 17 высказались против.Проект оборонного бюджета США палаты представителей конгресса был внесен в понедельник, 20 июня. Документ предусматривает также различные программы поддержки союзников Вашингтона в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе, включая финансирование Тихоокеанской инициативы, Европейской инициативы сдерживания и Инициативы Балтийской безопасности.
https://ria.ru/20220622/sanktsii-1797429736.html
сша
украина
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593926218_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_94d5d85cce78fc53643dfce36bf45378.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, вашингтон (штат), министерство обороны сша
23:58 22.06.2022 (обновлено: 23:59 22.06.2022)
 
В США увеличат расходы на оборону на 37 миллиардов долларов

Палата представителей одобрила увеличение оборонного бюджета США на 37 миллиардов долларов

© РИА Новости / Юки Ивамура / Перейти в фотобанкАмериканский флаг возле здания Капитолия
Американский флаг возле здания Капитолия - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Юки Ивамура
Перейти в фотобанк
Американский флаг возле здания Капитолия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Профильный комитет палаты представителей конгресса США внес поправки в собственный проект оборонного бюджета страны на 2023 год, увеличив его на 37 миллиардов долларов, включая повышение военной помощи Украине до 1 миллиарда долларов, следует из опубликованного в среду решения комитета.
Согласно первому варианту проекта бюджета, представленному комитетом в понедельник, расходы на военную помощь Украине в 2023 финансовом году оценивались в 450 миллионов долларов. Как говорится в документе, шефа Пентагона предлагается наделить полномочиями "по предоставлению поддержки в сфере разведки и безопасности правительству Украины".
Поправки в проект бюджета палаты представителей были одобрены большинством членов комитета. За него проголосовали 42 конгрессмена, а 17 высказались против.
Проект оборонного бюджета США палаты представителей конгресса был внесен в понедельник, 20 июня. Документ предусматривает также различные программы поддержки союзников Вашингтона в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе, включая финансирование Тихоокеанской инициативы, Европейской инициативы сдерживания и Инициативы Балтийской безопасности.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
Вчера, 21:19
Байден признал, что антироссийские санкции ударили по США
 
В миреСШАУкраинаВашингтон (штат)Министерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала