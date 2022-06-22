https://ria.ru/20220622/ssha-1797443658.html

В США увеличат расходы на оборону на 37 миллиардов долларов

В США увеличат расходы на оборону на 37 миллиардов долларов - РИА Новости, 22.06.2022

В США увеличат расходы на оборону на 37 миллиардов долларов

Профильный комитет палаты представителей конгресса США внес поправки в собственный проект оборонного бюджета страны на 2023 год, увеличив его на 37 миллиардов... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T23:58

2022-06-22T23:58

2022-06-22T23:59

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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Профильный комитет палаты представителей конгресса США внес поправки в собственный проект оборонного бюджета страны на 2023 год, увеличив его на 37 миллиардов долларов, включая повышение военной помощи Украине до 1 миллиарда долларов, следует из опубликованного в среду решения комитета.Согласно первому варианту проекта бюджета, представленному комитетом в понедельник, расходы на военную помощь Украине в 2023 финансовом году оценивались в 450 миллионов долларов. Как говорится в документе, шефа Пентагона предлагается наделить полномочиями "по предоставлению поддержки в сфере разведки и безопасности правительству Украины".Поправки в проект бюджета палаты представителей были одобрены большинством членов комитета. За него проголосовали 42 конгрессмена, а 17 высказались против.Проект оборонного бюджета США палаты представителей конгресса был внесен в понедельник, 20 июня. Документ предусматривает также различные программы поддержки союзников Вашингтона в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе, включая финансирование Тихоокеанской инициативы, Европейской инициативы сдерживания и Инициативы Балтийской безопасности.

https://ria.ru/20220622/sanktsii-1797429736.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, сша, украина, вашингтон (штат), министерство обороны сша