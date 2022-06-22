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США обеспокоены влиянием антироссийских санкций на рынок продовольствия
США обеспокоены влиянием антироссийских санкций на рынок продовольствия - РИА Новости, 22.06.2022
США обеспокоены влиянием антироссийских санкций на рынок продовольствия
США не хотят, чтобы чрезмерное следование антироссийским санкциям повлияло на рынок продовольствия, заявили в госдепе. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T23:43
2022-06-22T23:43
2022-06-22T23:43
цены на нефть
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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. США не хотят, чтобы чрезмерное следование антироссийским санкциям повлияло на рынок продовольствия, заявили в госдепе."Есть опасения о так называемом чрезмерном следовании санкциям", - сообщил представитель госдепа в ходе телефонного брифинга.В госдепе подчеркнули, что санкционный режим разрабатывался с исключением продовольствия и удобрений, США не хотели бы влияния санкций на возможности стран покупать продовольствие и удобрения из РФ. "Мы не хотим, чтобы санкции влияли на это", - сказал представитель ведомства.В госдепе сообщили, что глава ведомства Энтони Блинкен обсудит ситуацию на мировом рынке продовольствия в ходе визита в Берлин в пятницу.
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цены на нефть, энтони блинкен, сша, россия, берлин (город), санкции в отношении россии
США обеспокоены влиянием антироссийских санкций на рынок продовольствия
Госдеп: США обеспокоены влиянием антироссийских санкций на рынок продовольствия