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США обеспокоены влиянием антироссийских санкций на рынок продовольствия - РИА Новости, 22.06.2022
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США обеспокоены влиянием антироссийских санкций на рынок продовольствия
США обеспокоены влиянием антироссийских санкций на рынок продовольствия - РИА Новости, 22.06.2022
США обеспокоены влиянием антироссийских санкций на рынок продовольствия
США не хотят, чтобы чрезмерное следование антироссийским санкциям повлияло на рынок продовольствия, заявили в госдепе. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T23:43
2022-06-22T23:43
цены на нефть
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берлин (город)
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. США не хотят, чтобы чрезмерное следование антироссийским санкциям повлияло на рынок продовольствия, заявили в госдепе."Есть опасения о так называемом чрезмерном следовании санкциям", - сообщил представитель госдепа в ходе телефонного брифинга.В госдепе подчеркнули, что санкционный режим разрабатывался с исключением продовольствия и удобрений, США не хотели бы влияния санкций на возможности стран покупать продовольствие и удобрения из РФ. "Мы не хотим, чтобы санкции влияли на это", - сказал представитель ведомства.В госдепе сообщили, что глава ведомства Энтони Блинкен обсудит ситуацию на мировом рынке продовольствия в ходе визита в Берлин в пятницу.
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цены на нефть, энтони блинкен, сша, россия, берлин (город), санкции в отношении россии
23:43 22.06.2022
 
США обеспокоены влиянием антироссийских санкций на рынок продовольствия

Госдеп: США обеспокоены влиянием антироссийских санкций на рынок продовольствия

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг США на здании посольства США в Женеве
Флаг США на здании посольства США в Женеве - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаг США на здании посольства США в Женеве. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. США не хотят, чтобы чрезмерное следование антироссийским санкциям повлияло на рынок продовольствия, заявили в госдепе.
"Есть опасения о так называемом чрезмерном следовании санкциям", - сообщил представитель госдепа в ходе телефонного брифинга.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
20 июня, 11:55
Боррель: все страны могут свободно покупать продовольствие из России
В госдепе подчеркнули, что санкционный режим разрабатывался с исключением продовольствия и удобрений, США не хотели бы влияния санкций на возможности стран покупать продовольствие и удобрения из РФ. "Мы не хотим, чтобы санкции влияли на это", - сказал представитель ведомства.
В госдепе сообщили, что глава ведомства Энтони Блинкен обсудит ситуацию на мировом рынке продовольствия в ходе визита в Берлин в пятницу.
 
Цены на нефтьЭнтони БлинкенСШАРоссияБерлин (город)Санкции в отношении России
 
 
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