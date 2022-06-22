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Признанному российским агентом мексиканцу вынесли приговор в США
Признанному российским агентом мексиканцу вынесли приговор в США - РИА Новости, 22.06.2022
Признанному российским агентом мексиканцу вынесли приговор в США
Гражданин Мексики, признавшийся в США в работе на российские власти, приговорен к четырем годам тюрьмы, сообщил в среду минюст США. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T23:21
2022-06-22T23:21
2022-06-22T23:21
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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Гражданин Мексики, признавшийся в США в работе на российские власти, приговорен к четырем годам тюрьмы, сообщил в среду минюст США.Гектор Алехандро Кабрера Фуэнтес, которому 36 лет, в феврале текущего года признал себя виновным в том, что не поставил в известность американское министерство юстиции о своей деятельности в качестве "агента российского правительства". Ему грозил тюремный срок до десяти лет.Приговор мексиканцу был вынесен во вторник в суде во Флориде, его приговорили к 4 годам и одному дню заключения. После окончания тюремного срока, Фуэнтес будет депортирован в Мексику.Как сообщалось ранее в связи с делом Фуэнтеса, некий российский чиновник якобы завербовал его в 2019 году и поручил ему сначала арендовать недвижимость в округе Майами-Дейд в штате Флорида, а затем найти машину неназванного американца, узнать ее номер и сфотографировать.Фуэнтес, который ранее жил в Сингапуре и не раз бывал в России, был арестован в 2021 году.
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в мире, мексика, флорида, сингапур
Признанному российским агентом мексиканцу вынесли приговор в США
Признанного российским агентом мексиканца приговорили к четырем годам в США
ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Гражданин Мексики, признавшийся в США в работе на российские власти, приговорен к четырем годам тюрьмы, сообщил в среду минюст США.
Гектор Алехандро Кабрера Фуэнтес, которому 36 лет, в феврале текущего года признал себя виновным в том, что не поставил в известность американское министерство юстиции о своей деятельности в качестве "агента российского правительства". Ему грозил тюремный срок до десяти лет.
Приговор мексиканцу был вынесен во вторник в суде во Флориде
, его приговорили к 4 годам и одному дню заключения. После окончания тюремного срока, Фуэнтес будет депортирован в Мексику
.
Как сообщалось ранее в связи с делом Фуэнтеса, некий российский чиновник якобы завербовал его в 2019 году и поручил ему сначала арендовать недвижимость в округе Майами-Дейд в штате Флорида, а затем найти машину неназванного американца, узнать ее номер и сфотографировать.
Фуэнтес, который ранее жил в Сингапуре
и не раз бывал в России
, был арестован в 2021 году.