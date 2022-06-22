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США утверждают, что заинтересованы в работе своей и российской дипмиссий - РИА Новости, 22.06.2022
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США утверждают, что заинтересованы в работе своей и российской дипмиссий
США утверждают, что заинтересованы в работе своей и российской дипмиссий - РИА Новости, 22.06.2022
США утверждают, что заинтересованы в работе своей и российской дипмиссий
Вашингтон заинтересован в функционировании своей дипмиссии в Москве и посольства РФ в США, заявил в ходе телефонного брифинга официальный представитель... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T23:03
2022-06-22T23:06
в мире
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ВАШИНГТОН, 22 июн – РИА Новости. Вашингтон заинтересован в функционировании своей дипмиссии в Москве и посольства РФ в США, заявил в ходе телефонного брифинга официальный представитель государственного департамента Нед Прайс.Ранее МИД РФ сообщил, что США не разрешили прилет спецрейса госавиации России для вывоза сотрудников российских загранучреждений и членов их семей,"Конечно, мы заинтересованы в функционирующем посольстве США в Москве, и мы также заинтересованы в поддержании возможности для функционирования посольства Российской Федерации здесь в Вашингтоне", - сказал Прайс."Мы говорили об этом и ранее. Потому что мы считаем, что эта линия коммуникации и этот диалог особенно важен во времена напряженности, и жизненно важен во времена конфликтов и даже кризисов, подобных тому, который мы имеем сегодня. Так что мы находились с РФ в постоянном контакте в последние месяцы, чтобы попытаться продвинуться в вопросе укомплектованности нашего посольства в Москве, чтобы сохранить дипломатический канал, который предоставляют посольства", - указал он.При этом он заявил, что не может ничего сказать сейчас по поводу ситуации, о которой заявил МИД РФ.
https://ria.ru/20220618/kadry-1796254583.html
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в мире, россия, москва, сша
23:03 22.06.2022 (обновлено: 23:06 22.06.2022)
 
США утверждают, что заинтересованы в работе своей и российской дипмиссий

Госдеп: США заинтересованы в работе своей и российской дипмиссий

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПодготовка к встрече министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и государственного секретаря США Энтони Блинкена
Подготовка к встрече министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и государственного секретаря США Энтони Блинкена - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Подготовка к встрече министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и государственного секретаря США Энтони Блинкена. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 июн – РИА Новости. Вашингтон заинтересован в функционировании своей дипмиссии в Москве и посольства РФ в США, заявил в ходе телефонного брифинга официальный представитель государственного департамента Нед Прайс.
Ранее МИД РФ сообщил, что США не разрешили прилет спецрейса госавиации России для вывоза сотрудников российских загранучреждений и членов их семей,
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"Конечно, мы заинтересованы в функционирующем посольстве США в Москве, и мы также заинтересованы в поддержании возможности для функционирования посольства Российской Федерации здесь в Вашингтоне", - сказал Прайс.
"Мы говорили об этом и ранее. Потому что мы считаем, что эта линия коммуникации и этот диалог особенно важен во времена напряженности, и жизненно важен во времена конфликтов и даже кризисов, подобных тому, который мы имеем сегодня. Так что мы находились с РФ в постоянном контакте в последние месяцы, чтобы попытаться продвинуться в вопросе укомплектованности нашего посольства в Москве, чтобы сохранить дипломатический канал, который предоставляют посольства", - указал он.
При этом он заявил, что не может ничего сказать сейчас по поводу ситуации, о которой заявил МИД РФ.
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