https://ria.ru/20220622/ssha-1797440884.html

США утверждают, что заинтересованы в работе своей и российской дипмиссий

США утверждают, что заинтересованы в работе своей и российской дипмиссий - РИА Новости, 22.06.2022

США утверждают, что заинтересованы в работе своей и российской дипмиссий

Вашингтон заинтересован в функционировании своей дипмиссии в Москве и посольства РФ в США, заявил в ходе телефонного брифинга официальный представитель... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T23:03

2022-06-22T23:03

2022-06-22T23:06

в мире

россия

москва

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768890574_0:19:3082:1753_1920x0_80_0_0_2a2cd2fdebe1078edbdd31a02b239fbf.jpg

ВАШИНГТОН, 22 июн – РИА Новости. Вашингтон заинтересован в функционировании своей дипмиссии в Москве и посольства РФ в США, заявил в ходе телефонного брифинга официальный представитель государственного департамента Нед Прайс.Ранее МИД РФ сообщил, что США не разрешили прилет спецрейса госавиации России для вывоза сотрудников российских загранучреждений и членов их семей,"Конечно, мы заинтересованы в функционирующем посольстве США в Москве, и мы также заинтересованы в поддержании возможности для функционирования посольства Российской Федерации здесь в Вашингтоне", - сказал Прайс."Мы говорили об этом и ранее. Потому что мы считаем, что эта линия коммуникации и этот диалог особенно важен во времена напряженности, и жизненно важен во времена конфликтов и даже кризисов, подобных тому, который мы имеем сегодня. Так что мы находились с РФ в постоянном контакте в последние месяцы, чтобы попытаться продвинуться в вопросе укомплектованности нашего посольства в Москве, чтобы сохранить дипломатический канал, который предоставляют посольства", - указал он.При этом он заявил, что не может ничего сказать сейчас по поводу ситуации, о которой заявил МИД РФ.

https://ria.ru/20220618/kadry-1796254583.html

https://ria.ru/20220616/kitay-1795602753.html

россия

москва

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, москва, сша