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США ждут роста спроса на нефть после снятия ковидных ограничений в КНР - РИА Новости, 22.06.2022
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США ждут роста спроса на нефть после снятия ковидных ограничений в КНР
США ждут роста спроса на нефть после снятия ковидных ограничений в КНР - РИА Новости, 22.06.2022
США ждут роста спроса на нефть после снятия ковидных ограничений в КНР
США ожидают, что мировой спрос на нефть вырастет после снятия жестких ковидных ограничений в КНР, заявила на брифинге министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T22:55
2022-06-22T22:55
экономика
цены на нефть
китай
украина
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ВАШИНГТОН, 22 июн – РИА Новости. США ожидают, что мировой спрос на нефть вырастет после снятия жестких ковидных ограничений в КНР, заявила на брифинге министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм."Думаю, что большинство людей осознают, что цена на топливо является большой движущей силой инфляции, а война на Украине привела к росту цен на топливо", - сказала Грэнхолм."У нас будет проблема со спросом, когда Китай откроется после коронавируса", - добавила она.
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экономика, цены на нефть, китай, украина
22:55 22.06.2022
 
США ждут роста спроса на нефть после снятия ковидных ограничений в КНР

США ждут роста спроса на нефть после снятия ковидных ограничений в КНР

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком доллара
Электронное табло со знаком доллара - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ВАШИНГТОН, 22 июн – РИА Новости. США ожидают, что мировой спрос на нефть вырастет после снятия жестких ковидных ограничений в КНР, заявила на брифинге министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм.
"Думаю, что большинство людей осознают, что цена на топливо является большой движущей силой инфляции, а война на Украине привела к росту цен на топливо", - сказала Грэнхолм.
"У нас будет проблема со спросом, когда Китай откроется после коронавируса", - добавила она.
Добыча нефти. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
20 июня, 08:00
Самые высокие цены на бензин — в стране, сидящей на нефтегазовой игле
 
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