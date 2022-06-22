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США ждут роста спроса на нефть после снятия ковидных ограничений в КНР
США ждут роста спроса на нефть после снятия ковидных ограничений в КНР - РИА Новости, 22.06.2022
США ждут роста спроса на нефть после снятия ковидных ограничений в КНР
США ожидают, что мировой спрос на нефть вырастет после снятия жестких ковидных ограничений в КНР, заявила на брифинге министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T22:55
2022-06-22T22:55
2022-06-22T22:55
экономика
цены на нефть
китай
украина
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ВАШИНГТОН, 22 июн – РИА Новости. США ожидают, что мировой спрос на нефть вырастет после снятия жестких ковидных ограничений в КНР, заявила на брифинге министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм."Думаю, что большинство людей осознают, что цена на топливо является большой движущей силой инфляции, а война на Украине привела к росту цен на топливо", - сказала Грэнхолм."У нас будет проблема со спросом, когда Китай откроется после коронавируса", - добавила она.
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экономика, цены на нефть, китай, украина
США ждут роста спроса на нефть после снятия ковидных ограничений в КНР
США ждут роста спроса на нефть после снятия ковидных ограничений в КНР