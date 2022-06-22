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США ждут роста спроса на нефть после снятия ковидных ограничений в КНР

США ждут роста спроса на нефть после снятия ковидных ограничений в КНР - РИА Новости, 22.06.2022

США ждут роста спроса на нефть после снятия ковидных ограничений в КНР

США ожидают, что мировой спрос на нефть вырастет после снятия жестких ковидных ограничений в КНР, заявила на брифинге министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм. РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T22:55

2022-06-22T22:55

2022-06-22T22:55

экономика

цены на нефть

китай

украина

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ВАШИНГТОН, 22 июн – РИА Новости. США ожидают, что мировой спрос на нефть вырастет после снятия жестких ковидных ограничений в КНР, заявила на брифинге министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм."Думаю, что большинство людей осознают, что цена на топливо является большой движущей силой инфляции, а война на Украине привела к росту цен на топливо", - сказала Грэнхолм."У нас будет проблема со спросом, когда Китай откроется после коронавируса", - добавила она.

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китай

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экономика, цены на нефть, китай, украина