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США считают, что экспорт зерна через порт Одессы был бы "оптимален"

США считают, что экспорт зерна через порт Одессы был бы "оптимален" - РИА Новости, 22.06.2022

США считают, что экспорт зерна через порт Одессы был бы "оптимален"

Вывоз украинского зерна через порт Одессы был бы оптимальным вариантом во всех отношениях, это позволило бы экспортировать его в полном объеме, заявил в среду... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T22:41

2022-06-22T22:41

2022-06-22T22:53

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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Вывоз украинского зерна через порт Одессы был бы оптимальным вариантом во всех отношениях, это позволило бы экспортировать его в полном объеме, заявил в среду заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джон Файнер."Еще одним вариантом - лучшим во всех отношениях - стала бы возможность для Украины использовать свой порт Одессы, который позволил бы ей экспортировать зерно в полном объеме и количестве по Черному морю. Проблема состоит в том, что Россия использует свой флот, чтобы блокировать этот порт и не позволить Украине доставить зерно на мировой рынок", - сказал Файнер в ходе форума высокого уровня с участием представителей США и ЕС, посвященного ситуации вокруг России и Украины. Мероприятие транслировалось онлайн.Чиновник Белого дома, что еще одним направлением вывоза украинского зерна могла бы стать Белоруссия."Однако данный вариант крайне проблематичен, в том числе потому, что там размещены российские войска. Таким образом, украинское зерно не может быть вывезено через север", - указал представитель администрации США.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки - Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося сейчас поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.

https://radiosputnik.ria.ru/20220622/zerno-1797269387.html

https://ria.ru/20220620/zerno-1796691548.html

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цены на нефть, владимир путин, украина, россия, сша, евросоюз, оон