https://ria.ru/20220622/ssha-1797438546.html

США не будут вводить санкции против стран, импортирующих зерно из России

США не будут вводить санкции против стран, импортирующих зерно из России - РИА Новости, 22.06.2022

США не будут вводить санкции против стран, импортирующих зерно из России

США не намерены вводить санкции в отношении предприятий и стран за импорт российского зерна, заявил в среду заместитель помощника президента США по национальной РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T22:37

2022-06-22T22:37

2022-06-22T22:37

экономика

сша

россия

украина

евросоюз

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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. США не намерены вводить санкции в отношении предприятий и стран за импорт российского зерна, заявил в среду заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джон Файнер."Откровенно говоря, мы не планируем становиться на пути у экспорта российского зерна. Наши санкции не распространяются на российские продукты питания. Более того, мы хотим четко донести до распространителей пищевой продукции и других стран, что они могут импортировать российское зерно без какого-либо риска попасть в наши санкционные списки", - сказал Файнер в ходе форума высокого уровня с участием представителей США и ЕС, посвященного ситуации вокруг России и Украины.

https://radiosputnik.ria.ru/20220622/zerno-1797269387.html

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экономика, сша, россия, украина, евросоюз