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США не будут вводить санкции против стран, импортирующих зерно из России - РИА Новости, 22.06.2022
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США не будут вводить санкции против стран, импортирующих зерно из России
США не будут вводить санкции против стран, импортирующих зерно из России - РИА Новости, 22.06.2022
США не будут вводить санкции против стран, импортирующих зерно из России
США не намерены вводить санкции в отношении предприятий и стран за импорт российского зерна, заявил в среду заместитель помощника президента США по национальной РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T22:37
2022-06-22T22:37
экономика
сша
россия
украина
евросоюз
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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. США не намерены вводить санкции в отношении предприятий и стран за импорт российского зерна, заявил в среду заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джон Файнер."Откровенно говоря, мы не планируем становиться на пути у экспорта российского зерна. Наши санкции не распространяются на российские продукты питания. Более того, мы хотим четко донести до распространителей пищевой продукции и других стран, что они могут импортировать российское зерно без какого-либо риска попасть в наши санкционные списки", - сказал Файнер в ходе форума высокого уровня с участием представителей США и ЕС, посвященного ситуации вокруг России и Украины.
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экономика, сша, россия, украина, евросоюз
22:37 22.06.2022
 
США не будут вводить санкции против стран, импортирующих зерно из России

США не будут вводить санкции против предприятий и стран, импортирующих зерно из России

© РИА Новости / Виталий ТимкивУборка озимой пшеницы на поле в Усть-Лабинском районе Краснодарского края
Уборка озимой пшеницы на поле в Усть-Лабинском районе Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Уборка озимой пшеницы на поле в Усть-Лабинском районе Краснодарского края. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. США не намерены вводить санкции в отношении предприятий и стран за импорт российского зерна, заявил в среду заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джон Файнер.
"Откровенно говоря, мы не планируем становиться на пути у экспорта российского зерна. Наши санкции не распространяются на российские продукты питания. Более того, мы хотим четко донести до распространителей пищевой продукции и других стран, что они могут импортировать российское зерно без какого-либо риска попасть в наши санкционные списки", - сказал Файнер в ходе форума высокого уровня с участием представителей США и ЕС, посвященного ситуации вокруг России и Украины.
Отгрузка зерна на экспорт - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
Вчера, 13:12В мире
Анкара подтвердила встречу с Москвой, Киевом и ООН по вопросу вывоза зерна
 
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