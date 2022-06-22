https://ria.ru/20220622/ssha-1797438546.html
США не будут вводить санкции против стран, импортирующих зерно из России
США не будут вводить санкции против стран, импортирующих зерно из России - РИА Новости, 22.06.2022
США не будут вводить санкции против стран, импортирующих зерно из России
США не намерены вводить санкции в отношении предприятий и стран за импорт российского зерна, заявил в среду заместитель помощника президента США по национальной РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T22:37
2022-06-22T22:37
2022-06-22T22:37
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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. США не намерены вводить санкции в отношении предприятий и стран за импорт российского зерна, заявил в среду заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джон Файнер."Откровенно говоря, мы не планируем становиться на пути у экспорта российского зерна. Наши санкции не распространяются на российские продукты питания. Более того, мы хотим четко донести до распространителей пищевой продукции и других стран, что они могут импортировать российское зерно без какого-либо риска попасть в наши санкционные списки", - сказал Файнер в ходе форума высокого уровня с участием представителей США и ЕС, посвященного ситуации вокруг России и Украины.
https://radiosputnik.ria.ru/20220622/zerno-1797269387.html
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экономика, сша, россия, украина, евросоюз
США не будут вводить санкции против стран, импортирующих зерно из России
США не будут вводить санкции против предприятий и стран, импортирующих зерно из России