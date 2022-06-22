https://ria.ru/20220622/ssha-1797437336.html

Ситуация с вывозом российских дипломатов из США обсуждается, заявил госдеп

Ситуация с вывозом российских дипломатов из США обсуждается, заявил госдеп - РИА Новости, 22.06.2022

Ситуация с вывозом российских дипломатов из США обсуждается, заявил госдеп

Ситуация с вывозом российских дипломатов из США продолжает обсуждаться в ходе дипломатических консультаций, заявил в ходе телефонного брифинга официальный... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T22:23

2022-06-22T22:23

2022-06-22T22:23

в мире

сша

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/09/1767059191_0:0:3128:1760_1920x0_80_0_0_9406c849d8c067cc50e91555e2b52b8a.jpg

ВАШИНГТОН, 22 июн – РИА Новости. Ситуация с вывозом российских дипломатов из США продолжает обсуждаться в ходе дипломатических консультаций, заявил в ходе телефонного брифинга официальный представитель государственного департамента Нед Прайс.Ранее МИД РФ сообщил, что США не разрешили прилет спецрейса госавиации России для вывоза сотрудников российских загранучреждений и членов их семей,"Это предмет продолжающихся дипломатических обсуждений", - сказал Прайс.

https://ria.ru/20220618/kadry-1796254583.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия