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Ситуация с вывозом российских дипломатов из США обсуждается, заявил госдеп - РИА Новости, 22.06.2022
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Ситуация с вывозом российских дипломатов из США обсуждается, заявил госдеп
Ситуация с вывозом российских дипломатов из США обсуждается, заявил госдеп - РИА Новости, 22.06.2022
Ситуация с вывозом российских дипломатов из США обсуждается, заявил госдеп
Ситуация с вывозом российских дипломатов из США продолжает обсуждаться в ходе дипломатических консультаций, заявил в ходе телефонного брифинга официальный... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T22:23
2022-06-22T22:23
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ВАШИНГТОН, 22 июн – РИА Новости. Ситуация с вывозом российских дипломатов из США продолжает обсуждаться в ходе дипломатических консультаций, заявил в ходе телефонного брифинга официальный представитель государственного департамента Нед Прайс.Ранее МИД РФ сообщил, что США не разрешили прилет спецрейса госавиации России для вывоза сотрудников российских загранучреждений и членов их семей,"Это предмет продолжающихся дипломатических обсуждений", - сказал Прайс.
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в мире, сша, россия
22:23 22.06.2022
 
Ситуация с вывозом российских дипломатов из США обсуждается, заявил госдеп

Госдеп: ситуация с вывозом российских дипломатов из США обсуждается

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг США на здании посольства США в Женеве
Флаг США на здании посольства США в Женеве - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаг США на здании посольства США в Женеве. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 июн – РИА Новости. Ситуация с вывозом российских дипломатов из США продолжает обсуждаться в ходе дипломатических консультаций, заявил в ходе телефонного брифинга официальный представитель государственного департамента Нед Прайс.
Ранее МИД РФ сообщил, что США не разрешили прилет спецрейса госавиации России для вывоза сотрудников российских загранучреждений и членов их семей,
"Это предмет продолжающихся дипломатических обсуждений", - сказал Прайс.
Посол США в Украине Бриджит Бринк (вторая справа) и строй почетного караула в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
18 июня, 08:00
Американские послы особого назначения: кадры решают все
 
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