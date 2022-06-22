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Ситуация с вывозом российских дипломатов из США обсуждается, заявил госдеп
Ситуация с вывозом российских дипломатов из США обсуждается, заявил госдеп - РИА Новости, 22.06.2022
Ситуация с вывозом российских дипломатов из США обсуждается, заявил госдеп
Ситуация с вывозом российских дипломатов из США продолжает обсуждаться в ходе дипломатических консультаций, заявил в ходе телефонного брифинга официальный... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T22:23
2022-06-22T22:23
2022-06-22T22:23
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ВАШИНГТОН, 22 июн – РИА Новости. Ситуация с вывозом российских дипломатов из США продолжает обсуждаться в ходе дипломатических консультаций, заявил в ходе телефонного брифинга официальный представитель государственного департамента Нед Прайс.Ранее МИД РФ сообщил, что США не разрешили прилет спецрейса госавиации России для вывоза сотрудников российских загранучреждений и членов их семей,"Это предмет продолжающихся дипломатических обсуждений", - сказал Прайс.
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в мире, сша, россия
Ситуация с вывозом российских дипломатов из США обсуждается, заявил госдеп
Госдеп: ситуация с вывозом российских дипломатов из США обсуждается