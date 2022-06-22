17:58 22.06.2022 (обновлено: 19:12 22.06.2022)
США не дали России вывезти сотрудников загранучреждений
МИД: США не разрешили прилет спецрейса для вывоза российских дипломатов
Самолет МС-21-310. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. США не позволили прилететь спецрейсу из России для вывоза сотрудников диппредставительств и членов их семей, заявили в МИД.
"Американская сторона продолжает планомерно разрушать двусторонние отношения, которые и без того находятся в плачевном состоянии. Вашингтон отметился очередным враждебным по отношению к нашей стране шагом, не выдав разрешение на прилет в США спецрейса госавиации России, который должен был отвезти на Родину сотрудников российских загранучреждений и членов их семей", — отметили в министерстве.
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Там добавили, что речь идет о гуманитарной акции, но в администрации Байдена предпочли проигнорировать это. При этом Госдепартамент ранее ультимативно предписал части российских дипломатов и членам их семей покинуть территорию США до конца месяца.
После начала военной операции на Украине Россия столкнулась с беспрецедентной по масштабам высылкой дипломатов из стран Запада: по подсчетам РИА Новости, покинуть страну пребывания обязали около 300 человек, и цифра эта возрастет, поскольку пока не все страны назвали число высылаемых россиян.
В МИД назвали эти действия незаконными и напомнили о праве на ответные шаги — часть иностранных дипломатов уже также покинули Россию. Комментируя эти события, официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала их "срежиссированными США" и предположила, что "кто-то из них испытывает неловкость от участия в спектакле".
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