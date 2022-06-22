https://ria.ru/20220622/ssha-1797390022.html

США не дали России вывезти сотрудников загранучреждений

США не дали России вывезти сотрудников загранучреждений - РИА Новости, 22.06.2022

США не дали России вывезти сотрудников загранучреждений

США не позволили прилететь спецрейсу из России для вывоза сотрудников диппредставительств и членов их семей, заявили в МИД. РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T17:58

2022-06-22T17:58

2022-06-22T19:12

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. США не позволили прилететь спецрейсу из России для вывоза сотрудников диппредставительств и членов их семей, заявили в МИД."Американская сторона продолжает планомерно разрушать двусторонние отношения, которые и без того находятся в плачевном состоянии. Вашингтон отметился очередным враждебным по отношению к нашей стране шагом, не выдав разрешение на прилет в США спецрейса госавиации России, который должен был отвезти на Родину сотрудников российских загранучреждений и членов их семей", — отметили в министерстве.Там добавили, что речь идет о гуманитарной акции, но в администрации Байдена предпочли проигнорировать это. При этом Госдепартамент ранее ультимативно предписал части российских дипломатов и членам их семей покинуть территорию США до конца месяца.После начала военной операции на Украине Россия столкнулась с беспрецедентной по масштабам высылкой дипломатов из стран Запада: по подсчетам РИА Новости, покинуть страну пребывания обязали около 300 человек, и цифра эта возрастет, поскольку пока не все страны назвали число высылаемых россиян.В МИД назвали эти действия незаконными и напомнили о праве на ответные шаги — часть иностранных дипломатов уже также покинули Россию. Комментируя эти события, официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала их "срежиссированными США" и предположила, что "кто-то из них испытывает неловкость от участия в спектакле".

https://ria.ru/20220618/kadry-1796254583.html

https://ria.ru/20220622/amerika-1797127823.html

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