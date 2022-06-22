Рейтинг@Mail.ru
США не дали России вывезти сотрудников загранучреждений - РИА Новости, 22.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220622/ssha-1797390022.html
США не дали России вывезти сотрудников загранучреждений
США не дали России вывезти сотрудников загранучреждений - РИА Новости, 22.06.2022
США не дали России вывезти сотрудников загранучреждений
США не позволили прилететь спецрейсу из России для вывоза сотрудников диппредставительств и членов их семей, заявили в МИД. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T17:58
2022-06-22T19:12
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0f/1589270669_0:237:3072:1965_1920x0_80_0_0_4570b6ebad246040fe359b52fd849286.jpg
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. США не позволили прилететь спецрейсу из России для вывоза сотрудников диппредставительств и членов их семей, заявили в МИД."Американская сторона продолжает планомерно разрушать двусторонние отношения, которые и без того находятся в плачевном состоянии. Вашингтон отметился очередным враждебным по отношению к нашей стране шагом, не выдав разрешение на прилет в США спецрейса госавиации России, который должен был отвезти на Родину сотрудников российских загранучреждений и членов их семей", — отметили в министерстве.Там добавили, что речь идет о гуманитарной акции, но в администрации Байдена предпочли проигнорировать это. При этом Госдепартамент ранее ультимативно предписал части российских дипломатов и членам их семей покинуть территорию США до конца месяца.После начала военной операции на Украине Россия столкнулась с беспрецедентной по масштабам высылкой дипломатов из стран Запада: по подсчетам РИА Новости, покинуть страну пребывания обязали около 300 человек, и цифра эта возрастет, поскольку пока не все страны назвали число высылаемых россиян.В МИД назвали эти действия незаконными и напомнили о праве на ответные шаги — часть иностранных дипломатов уже также покинули Россию. Комментируя эти события, официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала их "срежиссированными США" и предположила, что "кто-то из них испытывает неловкость от участия в спектакле".
https://ria.ru/20220618/kadry-1796254583.html
https://ria.ru/20220622/amerika-1797127823.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0f/1589270669_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_a067f42245b5ab8e0b704841c82a6081.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша
17:58 22.06.2022 (обновлено: 19:12 22.06.2022)
 
США не дали России вывезти сотрудников загранучреждений

МИД: США не разрешили прилет спецрейса для вывоза российских дипломатов

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолет МС-21-310
Самолет МС-21-310 - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Самолет МС-21-310. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. США не позволили прилететь спецрейсу из России для вывоза сотрудников диппредставительств и членов их семей, заявили в МИД.
"Американская сторона продолжает планомерно разрушать двусторонние отношения, которые и без того находятся в плачевном состоянии. Вашингтон отметился очередным враждебным по отношению к нашей стране шагом, не выдав разрешение на прилет в США спецрейса госавиации России, который должен был отвезти на Родину сотрудников российских загранучреждений и членов их семей", — отметили в министерстве.
Посол США в Украине Бриджит Бринк (вторая справа) и строй почетного караула в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
18 июня, 08:00
Американские послы особого назначения: кадры решают все
Там добавили, что речь идет о гуманитарной акции, но в администрации Байдена предпочли проигнорировать это. При этом Госдепартамент ранее ультимативно предписал части российских дипломатов и членам их семей покинуть территорию США до конца месяца.
После начала военной операции на Украине Россия столкнулась с беспрецедентной по масштабам высылкой дипломатов из стран Запада: по подсчетам РИА Новости, покинуть страну пребывания обязали около 300 человек, и цифра эта возрастет, поскольку пока не все страны назвали число высылаемых россиян.
В МИД назвали эти действия незаконными и напомнили о праве на ответные шаги — часть иностранных дипломатов уже также покинули Россию. Комментируя эти события, официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала их "срежиссированными США" и предположила, что "кто-то из них испытывает неловкость от участия в спектакле".
Футболки китайского производства в магазине Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
Вчера, 08:00
Америка не может не плодить себе противников
 
США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала