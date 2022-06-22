https://ria.ru/20220622/ssha-1797332045.html

США одним решением могут предать Европу и помочь России, пишет WP

США одним решением могут предать Европу и помочь России, пишет WP - РИА Новости, 22.06.2022

США одним решением могут предать Европу и помочь России, пишет WP

Соединенные Штаты, пытаясь справиться с подорожанием топлива в стране, могут навредить Европе и помочь России, пишет колумнист газеты The Washington Post Джош... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T15:25

2022-06-22T15:25

2022-06-22T18:55

цены на нефть

экономика

сша

европа

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149935/07/1499350761_0:82:2000:1207_1920x0_80_0_0_3d104319e22f15bfb03efe97ad17babe.jpg

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Соединенные Штаты, пытаясь справиться с подорожанием топлива в стране, могут навредить Европе и помочь России, пишет колумнист газеты The Washington Post Джош Роджин."Ограничение экспорта нефти из США станет предательством европейских союзников", — считает он.По его словам, администрация Джо Байдена обеспокоена резким ростом цен на бензин и в качестве одной из мер по их снижению предлагает запретить или ограничить экспорт нефти. Но этот шаг уменьшит ее количество на мировых рынках, что поставит Европу в крайне затруднительное положение, пояснил Роджин."Если США прекратят поставки, цены на сырую нефть вырастут, и это станет финансовым благом для России", — резюмировал журналист.После начала российской спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти. В Кремле такие действия назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как заявлял Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220622/sanktsii-1797220782.html

https://ria.ru/20220612/sanktsii-1794864368.html

https://ria.ru/20220622/amerika-1797127823.html

сша

европа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

цены на нефть, экономика, сша, европа, россия