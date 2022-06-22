15:25 22.06.2022 (обновлено: 18:55 22.06.2022)
США одним решением могут предать Европу и помочь России, пишет WP
WP: США запретом на экспорт нефти предадут Европу и помогут заработать России
© AP Photo / Virginia Mayo Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Соединенные Штаты, пытаясь справиться с подорожанием топлива в стране, могут навредить Европе и помочь России, пишет колумнист газеты The Washington Post Джош Роджин.
"Ограничение экспорта нефти из США станет предательством европейских союзников", — считает он.
"Ограничение экспорта нефти из США станет предательством европейских союзников", — считает он.
По его словам, администрация Джо Байдена обеспокоена резким ростом цен на бензин и в качестве одной из мер по их снижению предлагает запретить или ограничить экспорт нефти. Но этот шаг уменьшит ее количество на мировых рынках, что поставит Европу в крайне затруднительное положение, пояснил Роджин.
"Если США прекратят поставки, цены на сырую нефть вырастут, и это станет финансовым благом для России", — резюмировал журналист.
"Если США прекратят поставки, цены на сырую нефть вырастут, и это станет финансовым благом для России", — резюмировал журналист.
После начала российской спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти.
В Кремле такие действия назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как заявлял Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.
В Кремле такие действия назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как заявлял Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.
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