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США одним решением могут предать Европу и помочь России, пишет WP - РИА Новости, 22.06.2022
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США одним решением могут предать Европу и помочь России, пишет WP
США одним решением могут предать Европу и помочь России, пишет WP - РИА Новости, 22.06.2022
США одним решением могут предать Европу и помочь России, пишет WP
Соединенные Штаты, пытаясь справиться с подорожанием топлива в стране, могут навредить Европе и помочь России, пишет колумнист газеты The Washington Post Джош... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T15:25
2022-06-22T18:55
цены на нефть
экономика
сша
европа
россия
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Соединенные Штаты, пытаясь справиться с подорожанием топлива в стране, могут навредить Европе и помочь России, пишет колумнист газеты The Washington Post Джош Роджин."Ограничение экспорта нефти из США станет предательством европейских союзников", — считает он.По его словам, администрация Джо Байдена обеспокоена резким ростом цен на бензин и в качестве одной из мер по их снижению предлагает запретить или ограничить экспорт нефти. Но этот шаг уменьшит ее количество на мировых рынках, что поставит Европу в крайне затруднительное положение, пояснил Роджин."Если США прекратят поставки, цены на сырую нефть вырастут, и это станет финансовым благом для России", — резюмировал журналист.После начала российской спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти. В Кремле такие действия назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как заявлял Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.
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цены на нефть, экономика, сша, европа, россия
15:25 22.06.2022 (обновлено: 18:55 22.06.2022)
 
США одним решением могут предать Европу и помочь России, пишет WP

WP: США запретом на экспорт нефти предадут Европу и помогут заработать России

© AP Photo / Virginia Mayo Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе
Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Соединенные Штаты, пытаясь справиться с подорожанием топлива в стране, могут навредить Европе и помочь России, пишет колумнист газеты The Washington Post Джош Роджин.

"Ограничение экспорта нефти из США станет предательством европейских союзников", — считает он.
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Вчера, 10:23
Санкции Запада против России провалились, пишет NYT
По его словам, администрация Джо Байдена обеспокоена резким ростом цен на бензин и в качестве одной из мер по их снижению предлагает запретить или ограничить экспорт нефти. Но этот шаг уменьшит ее количество на мировых рынках, что поставит Европу в крайне затруднительное положение, пояснил Роджин.

"Если США прекратят поставки, цены на сырую нефть вырастут, и это станет финансовым благом для России", — резюмировал журналист.
Световая проекция флага Европейского союза в здании Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
12 июня, 11:31
В Италии заявили о панике в Европе из-за ответа России на санкции
После начала российской спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти.

В Кремле такие действия назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как заявлял Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.
Футболки китайского производства в магазине Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
Вчера, 08:00
Америка не может не плодить себе противников
 
Цены на нефтьЭкономикаСШАЕвропаРоссия
 
 
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