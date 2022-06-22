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Экс-глава отдела Уральского Ростехнадзора получил условный срок за взятки - РИА Новости, 22.06.2022
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Экс-глава отдела Уральского Ростехнадзора получил условный срок за взятки
Экс-глава отдела Уральского Ростехнадзора получил условный срок за взятки - РИА Новости, 22.06.2022
Экс-глава отдела Уральского Ростехнадзора получил условный срок за взятки
Суд в Челябинске назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы условно и штраф бывшему начальнику отдела газового надзора Уральского управления Ростехнадзора, РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T06:58
2022-06-22T06:58
происшествия
россия
челябинск
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
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ЧЕЛЯБИНСК, 22 июн — РИА Новости. Суд в Челябинске назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы условно и штраф бывшему начальнику отдела газового надзора Уральского управления Ростехнадзора, который получал взятки от представителей промпредприятий за приемку объектов сетей газораспределения без осмотра, сообщила в среду пресс-служба УФСБ России по региону.По данным пресс-службы, должностное лицо отдела Ростехнадзора с 2018 по 2020 годы получал через посредника взятки от представителей промышленных предприятий и организаций за незаконные действия — приемку без фактического выезда и осмотра объектов сетей газораспределения и газопотребления, имеющих грубые нарушения требований законодательства РФ в сфере промышленной безопасности."Центральным районным судом Челябинска по части 3 статьи 290 УК России (получение взятки) признан виновным бывший начальник отдела газового надзора Уральского управления Ростехнадзора… Суд приговорил взяточника к 4 годам условно с испытательным сроком 3 года с лишением права занимать должности государственной службы сроком на 3 года с назначением штрафа в размере 200 тысяч рублей", — говорится в сообщении.
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происшествия, россия, челябинск, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
06:58 22.06.2022
 
Экс-глава отдела Уральского Ростехнадзора получил условный срок за взятки

Экс-начальник отдела Уральского Ростехнадзора получил четыре года условно за взятки

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции во время заполнения документов
Сотрудник полиции во время заполнения документов - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции во время заполнения документов. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 22 июн — РИА Новости. Суд в Челябинске назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы условно и штраф бывшему начальнику отдела газового надзора Уральского управления Ростехнадзора, который получал взятки от представителей промпредприятий за приемку объектов сетей газораспределения без осмотра, сообщила в среду пресс-служба УФСБ России по региону.
По данным пресс-службы, должностное лицо отдела Ростехнадзора с 2018 по 2020 годы получал через посредника взятки от представителей промышленных предприятий и организаций за незаконные действия — приемку без фактического выезда и осмотра объектов сетей газораспределения и газопотребления, имеющих грубые нарушения требований законодательства РФ в сфере промышленной безопасности.
"Центральным районным судом Челябинска по части 3 статьи 290 УК России (получение взятки) признан виновным бывший начальник отдела газового надзора Уральского управления Ростехнадзора… Суд приговорил взяточника к 4 годам условно с испытательным сроком 3 года с лишением права занимать должности государственной службы сроком на 3 года с назначением штрафа в размере 200 тысяч рублей", — говорится в сообщении.
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ПроисшествияРоссияЧелябинскФедеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)
 
 
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