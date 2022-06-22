https://ria.ru/20220622/sputnik-1797340434.html

Американский спутник снимал Новошахтинский НПЗ за три дня до атаки

Американский спутник снимал Новошахтинский НПЗ за три дня до атаки - РИА Новости, 22.06.2022

Американский спутник снимал Новошахтинский НПЗ за три дня до атаки

Американский коммерческий спутник Worldview-1 снимал Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области за три дня до атаки беспилотников, выяснили РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T15:51

2022-06-22T15:51

2022-06-22T19:15

происшествия

черное море

новошахтинский завод нефтепродуктов

новошахтинск

сша

украина

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Американский коммерческий спутник Worldview-1 снимал Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области за три дня до атаки беспилотников, выяснили корреспонденты РИА Новости. Съемка велась 19 июня, а 22 июня на заводе произошел пожар. Новошахтинский НПЗ подтвердил, что возгорание началось из-за двух дронов.Всего с 24 февраля Worldview-1 и Worldview-2 фотографировали район НПЗ трижды — они также снимали его 5 мая и 12 июня.Ранее сообщалось, что американские коммерческие спутники фотографировали остров Змеиный в Черном море за несколько дней до попытки Украины овладеть островом с нанесением ударов и высадкой десанта, а также снимали район буровых платформ в Черном море за неделю до удара по ним.РИА Новости запросило комментарий у американской компании — оператора коммерческих спутников Maxar Technologies, но не получило ответа.Возгорание в теплообменнике на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе произошло утром на площади 50 квадратных метров. Спустя примерно полтора часа пожар удалось потушить.В результате попадания обломков беспилотников оборудование Новошахтинского НПЗ пришлось остановить для оценки ущерба, сообщила ранее пресс-служба завода. Никто не пострадал. Предприятие — крупнейший поставщик нефтепродуктов на юге России.

https://ria.ru/20220620/ritter-1796828582.html

черное море

новошахтинск

сша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, черное море, новошахтинский завод нефтепродуктов, новошахтинск, сша, украина