https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1797297727.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 22.06.2022

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 22.06.2022

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T15:11

2022-06-22T15:11

2022-06-22T15:11

инфографика

россия

украина

луганская народная республика

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

спецоперация

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 22 июня 2022 годаЗа минувшие сутки подразделения Луганской и Донецкой народных республик при огневой поддержке России продолжили наступление по всей линии фронта. Союзные части взяли под контроль Ломакино и Катериновку, завершают зачистку Малой Камышевахи, полностью окружили Горское и Золотое. Параллельно российские подразделения ликвидировали военные объекты украинской армии. Было уничтожено 405 районов сосредоточения живой силы и техники противника, 11 складов боеприпасов и топливный терминал. Средства противовоздушной обороны сбили самолеты Су-25 и МиГ-29, 16 беспилотников, а также перехватили три ракеты "Точка-У" и 14 снарядов РСЗО "Ураган".За все время спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 211 самолетов, 132 вертолета, 1308 беспилотников, 349 зенитных ракетных комплексов, 594 реактивные системы залпового огня, 3733 танка и другие бронемашины, 2081 орудие полевой артиллерии и 3801 единицу автомобильной техники.

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

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2022

Татьяна Аверкина

Татьяна Аверкина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Аверкина

россия, украина, луганская народная республика, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, спецоперация, министерство обороны рф (минобороны рф), инфографика