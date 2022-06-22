02:13 22.06.2022 (обновлено: 09:23 22.06.2022)
Наемник из США рассказал об участии британского спецназа в боях на Украине
Наемник из США сообщил об участии британского спецназа SAS в боях на стороне Украины
Британские военные. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Бойцы спецназа Особой воздушной службы Великобритании (SAS) участвуют в боях на Украине на стороне ВСУ, рассказал американский наемник, также принимающий участие в боевых действиях, переписку с ним опубликовал в Twitter журналист Сет Харп.
Говоря про многочисленные проблемы, возникающие из-за плохого управления и координации в украинских войсках, боевик упомянул эпизод с британским военнослужащим.
"(ВСУ. — Прим. ред.) постоянно стреляют по своим. Только что мы потеряли снайпера британского спецназа SAS — боец выдвигался на позицию, но украинский БТР превратил его в пыль, так как экипаж никто не предупредил", — заявил наемник.
Ранее сотрудник российских силовых структур рассказал РИА Новости, что во Львовскую область забросили два десятка специалистов из Особой воздушной службы Великобритании (SAS). Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин уже поручил проанализировать эти сведения.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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