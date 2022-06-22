https://ria.ru/20220622/spetsnaz-1797187247.html

Наемник из США рассказал об участии британского спецназа в боях на Украине

Наемник из США рассказал об участии британского спецназа в боях на Украине - РИА Новости, 22.06.2022

Наемник из США рассказал об участии британского спецназа в боях на Украине

Бойцы спецназа Особой воздушной службы Великобритании (SAS) участвуют в боях на Украине на стороне ВСУ, рассказал американский наемник, также принимающий... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T02:13

2022-06-22T02:13

2022-06-22T09:23

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Бойцы спецназа Особой воздушной службы Великобритании (SAS) участвуют в боях на Украине на стороне ВСУ, рассказал американский наемник, также принимающий участие в боевых действиях, переписку с ним опубликовал в Twitter журналист Сет Харп.Говоря про многочисленные проблемы, возникающие из-за плохого управления и координации в украинских войсках, боевик упомянул эпизод с британским военнослужащим.Ранее сотрудник российских силовых структур рассказал РИА Новости, что во Львовскую область забросили два десятка специалистов из Особой воздушной службы Великобритании (SAS). Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин уже поручил проанализировать эти сведения.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220423/instruktory-1785074541.html

https://ria.ru/20220621/naemnik-1796907328.html

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в мире, украина, россия, сша, великобритания, вооруженные силы украины