https://ria.ru/20220622/soveschanie-1797287574.html
Совещание Владимира Путина с членами Совбеза. Прямая трансляция
Совещание Владимира Путина с членами Совбеза. Прямая трансляция - РИА Новости, 22.06.2022
Совещание Владимира Путина с членами Совбеза. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами Совбеза. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T14:06
2022-06-22T14:06
2022-06-22T14:06
политика
владимир путин
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Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами Совбеза.
РИА Новости
1
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4.7
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Путин проводит встречу с членами Совбеза РФ
LIVE: Путин проводит встречу с членами Совбеза РФ
2022-06-22T14:06
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PT3M47S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, видео
Совещание Владимира Путина с членами Совбеза. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами Совбеза.
2022-06-22T14:06
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PT3M47S
Совещание Владимира Путина с членами Совбеза. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами Совбеза.