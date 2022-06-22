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СК возбудил дела против военных Украины после гибели мирных жителей в ДНР - РИА Новости, 22.06.2022
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СК возбудил дела против военных Украины после гибели мирных жителей в ДНР
СК возбудил дела против военных Украины после гибели мирных жителей в ДНР - РИА Новости, 22.06.2022
СК возбудил дела против военных Украины после гибели мирных жителей в ДНР
Следственный комитет РФ возбудил еще два уголовных дела в отношении украинских военнослужащих после очередных обстрелов городов и населенных пунктов ЛНР и ДНР,... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T22:00
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Следственный комитет РФ возбудил еще два уголовных дела в отношении украинских военнослужащих после очередных обстрелов городов и населенных пунктов ЛНР и ДНР, в результате которых двое мирных жителей погибли и 15 получили ранения, сообщается в Telegram-канале ведомства."Следственным комитетом России возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов ведения войны), в отношении военнослужащих 24 отдельной механизированной бригады украинских силовиков Евгения Кураша, Сергея Поступальского, Романа Мамавко, Николая Янчего, 25 отдельной парашютно-десантной бригады украинских силовиков Андрея Качанова, Романа Забродского, Андрея Ткачука, Дмитрия Черниченко, Эмиля Ишкулова, Владимира Капитулы, 30 отдельной механизированной бригады украинских силовиков Александра Зиневича, Николая Переступняка, 56 отдельной мотопехотной бригады украинских силовиков Дмитрия Довбича, Сергея Сирченко, Дмитрия Герасименко, Вячеслава Бугайчука, Александра Бондаренко, Мирослава Верхового, Артема Пучкова, Геннадия Бойко", - говорится в сообщении.По данным следствия, с 21 по 22 июня военнослужащие отдавали и исполняли преступные приказы о прицельных артиллерийских обстрелах объектов гражданской инфраструктуры в городах Донецк, Макеевка, Горловка, Торез, Ясиноватая и населенных пунктах Владимировка, Никитовка, Кирово, Павловка Донецкой Народной Республики, а также в городах Лисичанск, Зимогорье и населенном пункте Екатериновка ЛНР.Уточняется, что в результате обстрелов городов Донецк, Макеевка, Горловка, Торез и Ясиноватая, а также населенных пунктов Владимировка, Никитовка, Кирово и Павловка ДНР двое мирных жителей погибли, 13 получили ранения, в том числе трое несовершеннолетних. Также поврежден 41 дом и гражданская инфраструктура, среди которых здания детского сада и двух школ.Кроме того, в результате артиллерийских атак городов Лисичанск и Зимогорье, а также населенного пункта Екатериновка ЛНР ранения получили двое мирных жителей, повреждены два жилых дома. Также в больницы ЛНР за медицинской помощью обратились 11 мирных жителей, получивших ранения в результате артиллерийских обстрелов в июне 2022 года.
https://ria.ru/20220620/ukraina-1796577961.html
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жкх, луганская народная республика, донецкая народная республика, россия
22:00 22.06.2022
 
СК возбудил дела против военных Украины после гибели мирных жителей в ДНР

СК РФ возбудил два дела против военных Украины после гибели двух мирных жителей в Донбассе

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСледственный комитет Российской Федерации в Москве
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Следственный комитет РФ возбудил еще два уголовных дела в отношении украинских военнослужащих после очередных обстрелов городов и населенных пунктов ЛНР и ДНР, в результате которых двое мирных жителей погибли и 15 получили ранения, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"Следственным комитетом России возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов ведения войны), в отношении военнослужащих 24 отдельной механизированной бригады украинских силовиков Евгения Кураша, Сергея Поступальского, Романа Мамавко, Николая Янчего, 25 отдельной парашютно-десантной бригады украинских силовиков Андрея Качанова, Романа Забродского, Андрея Ткачука, Дмитрия Черниченко, Эмиля Ишкулова, Владимира Капитулы, 30 отдельной механизированной бригады украинских силовиков Александра Зиневича, Николая Переступняка, 56 отдельной мотопехотной бригады украинских силовиков Дмитрия Довбича, Сергея Сирченко, Дмитрия Герасименко, Вячеслава Бугайчука, Александра Бондаренко, Мирослава Верхового, Артема Пучкова, Геннадия Бойко", - говорится в сообщении.
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По данным следствия, с 21 по 22 июня военнослужащие отдавали и исполняли преступные приказы о прицельных артиллерийских обстрелах объектов гражданской инфраструктуры в городах Донецк, Макеевка, Горловка, Торез, Ясиноватая и населенных пунктах Владимировка, Никитовка, Кирово, Павловка Донецкой Народной Республики, а также в городах Лисичанск, Зимогорье и населенном пункте Екатериновка ЛНР.
Уточняется, что в результате обстрелов городов Донецк, Макеевка, Горловка, Торез и Ясиноватая, а также населенных пунктов Владимировка, Никитовка, Кирово и Павловка ДНР двое мирных жителей погибли, 13 получили ранения, в том числе трое несовершеннолетних. Также поврежден 41 дом и гражданская инфраструктура, среди которых здания детского сада и двух школ.
Кроме того, в результате артиллерийских атак городов Лисичанск и Зимогорье, а также населенного пункта Екатериновка ЛНР ранения получили двое мирных жителей, повреждены два жилых дома. Также в больницы ЛНР за медицинской помощью обратились 11 мирных жителей, получивших ранения в результате артиллерийских обстрелов в июне 2022 года.
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