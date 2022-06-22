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За три летних месяца в Приамурье трудоустроят около тысячи школьников - РИА Новости, 22.06.2022
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Амурская область
https://ria.ru/20220622/shkolniki-1797254728.html
За три летних месяца в Приамурье трудоустроят около тысячи школьников
За три летних месяца в Приамурье трудоустроят около тысячи школьников - РИА Новости, 22.06.2022
За три летних месяца в Приамурье трудоустроят около тысячи школьников
За три летних месяца в Приамурье будут трудоустроены около тысячи школьников в возрасте от 14 до 18 лет, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T12:16
2022-06-22T12:16
амурская область
василий орлов (губернатор)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 июн – РИА Новости. За три летних месяца в Приамурье будут трудоустроены около тысячи школьников в возрасте от 14 до 18 лет, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.Тема летнего трудоустройства подростков рассматривалась на заседании областной межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей. Организатором мероприятия выступило министерство образования и науки Амурской области."Все больше амурских школьников во время летних каникул предпочитают работать. В этом году таких около 1000, что почти на сотню больше чем в прошлом. На организацию занятости подростков из областного бюджета направлено свыше двух миллионов рублей, что тоже существенно больше, чем годом ранее. Дополнительное финансирование есть и в муниципалитетах. Лидером в этой части стал город Свободный – там на эти цели выделено 1,6 миллиона рублей, среди районов и муниципальных округов больше всего предусмотрел Тындинский МО – 596 тысяч рублей", - сказал глава региона.По словам Орлова, во время летней занятости подростки не просто зарабатывают себе на карманные расходы, но и пробуют себя в качестве работника, на практике могут "примерить" новый уровень ответственности и проверить, лежит ли душа к выбранной специальности.
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василий орлов (губернатор)
12:16 22.06.2022
 

За три летних месяца в Приамурье трудоустроят около тысячи школьников

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГубернатор Амурской области Василий Орлов
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Губернатор Амурской области Василий Орлов
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 июн – РИА Новости. За три летних месяца в Приамурье будут трудоустроены около тысячи школьников в возрасте от 14 до 18 лет, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.
Тема летнего трудоустройства подростков рассматривалась на заседании областной межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей. Организатором мероприятия выступило министерство образования и науки Амурской области.
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"Все больше амурских школьников во время летних каникул предпочитают работать. В этом году таких около 1000, что почти на сотню больше чем в прошлом. На организацию занятости подростков из областного бюджета направлено свыше двух миллионов рублей, что тоже существенно больше, чем годом ранее. Дополнительное финансирование есть и в муниципалитетах. Лидером в этой части стал город Свободный – там на эти цели выделено 1,6 миллиона рублей, среди районов и муниципальных округов больше всего предусмотрел Тындинский МО – 596 тысяч рублей", - сказал глава региона.
По словам Орлова, во время летней занятости подростки не просто зарабатывают себе на карманные расходы, но и пробуют себя в качестве работника, на практике могут "примерить" новый уровень ответственности и проверить, лежит ли душа к выбранной специальности.
 
Амурская областьВасилий Орлов (губернатор)
 
 
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