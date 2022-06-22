https://ria.ru/20220622/shkolniki-1797254728.html

За три летних месяца в Приамурье трудоустроят около тысячи школьников

За три летних месяца в Приамурье трудоустроят около тысячи школьников - РИА Новости, 22.06.2022

За три летних месяца в Приамурье трудоустроят около тысячи школьников

За три летних месяца в Приамурье будут трудоустроены около тысячи школьников в возрасте от 14 до 18 лет, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов. РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T12:16

2022-06-22T12:16

2022-06-22T12:16

амурская область

василий орлов (губернатор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 июн – РИА Новости. За три летних месяца в Приамурье будут трудоустроены около тысячи школьников в возрасте от 14 до 18 лет, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.Тема летнего трудоустройства подростков рассматривалась на заседании областной межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей. Организатором мероприятия выступило министерство образования и науки Амурской области."Все больше амурских школьников во время летних каникул предпочитают работать. В этом году таких около 1000, что почти на сотню больше чем в прошлом. На организацию занятости подростков из областного бюджета направлено свыше двух миллионов рублей, что тоже существенно больше, чем годом ранее. Дополнительное финансирование есть и в муниципалитетах. Лидером в этой части стал город Свободный – там на эти цели выделено 1,6 миллиона рублей, среди районов и муниципальных округов больше всего предусмотрел Тындинский МО – 596 тысяч рублей", - сказал глава региона.По словам Орлова, во время летней занятости подростки не просто зарабатывают себе на карманные расходы, но и пробуют себя в качестве работника, на практике могут "примерить" новый уровень ответственности и проверить, лежит ли душа к выбранной специальности.

https://ria.ru/20220620/priamure-1796669400.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

василий орлов (губернатор)