https://ria.ru/20220622/series-1797398932.html

Российский сериал вышел на стриминговой платформе в Бельгии

Российский сериал вышел на стриминговой платформе в Бельгии - РИА Новости, 22.06.2022

Российский сериал вышел на стриминговой платформе в Бельгии

Российский веб-сериал "Естественный отбор", созданный при поддержке Института развития интернета (ИРИ), вышел на стриминговой платформе Streamz, сообщает... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T18:45

2022-06-22T18:45

2022-06-22T18:45

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Российский веб-сериал "Естественный отбор", созданный при поддержке Института развития интернета (ИРИ), вышел на стриминговой платформе Streamz, сообщает пресс-служба учреждения.Эта один из ведущих бельгийских сервисов, насчитывающий более 400 тысяч подписчиков и располагающий контентом студий HBO, Paramaount, Sony, CBS, Universal и собственными проектами. Как рассказал режиссер сериала Кирилл Алехин, еще в 2021 году европейский дистрибьютор Blackpills приобрел права на зарубежную дистрибуцию веб-сериала, и сейчас обсуждается выход "Естественного отбора" еще в нескольких странах.Сериал "Естественный отбор" снимается с 2020. За два года он собрал более 16 миллионов просмотров в соцсети "ВКонтакте". Главная героиня Алиса — одинокая девушка, которой вот-вот исполнится 30 лет. Семья и подруги настаивают на том, чтобы она завела отношения, но встретить достойного партнера гораздо сложнее, чем кажется. В главных ролях Мария Копытова, Ефим Петрухин.

https://ria.ru/20220621/vyzov-1797003925.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, институт развития интернета, бельгия, россия, кино и сериалы, что посмотреть