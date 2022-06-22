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Российский сериал вышел на стриминговой платформе в Бельгии
Российский сериал вышел на стриминговой платформе в Бельгии - РИА Новости, 22.06.2022
Российский сериал вышел на стриминговой платформе в Бельгии
Российский веб-сериал "Естественный отбор", созданный при поддержке Института развития интернета (ИРИ), вышел на стриминговой платформе Streamz, сообщает... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T18:45
2022-06-22T18:45
2022-06-22T18:45
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Российский веб-сериал "Естественный отбор", созданный при поддержке Института развития интернета (ИРИ), вышел на стриминговой платформе Streamz, сообщает пресс-служба учреждения.Эта один из ведущих бельгийских сервисов, насчитывающий более 400 тысяч подписчиков и располагающий контентом студий HBO, Paramaount, Sony, CBS, Universal и собственными проектами. Как рассказал режиссер сериала Кирилл Алехин, еще в 2021 году европейский дистрибьютор Blackpills приобрел права на зарубежную дистрибуцию веб-сериала, и сейчас обсуждается выход "Естественного отбора" еще в нескольких странах.Сериал "Естественный отбор" снимается с 2020. За два года он собрал более 16 миллионов просмотров в соцсети "ВКонтакте". Главная героиня Алиса — одинокая девушка, которой вот-вот исполнится 30 лет. Семья и подруги настаивают на том, чтобы она завела отношения, но встретить достойного партнера гораздо сложнее, чем кажется. В главных ролях Мария Копытова, Ефим Петрухин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, институт развития интернета, бельгия, россия, кино и сериалы, что посмотреть
Российский сериал вышел на стриминговой платформе в Бельгии
Российский веб-сериал "Естественный отбор" вышел на стриминговой платформе в Бельгии
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Российский веб-сериал "Естественный отбор", созданный при поддержке Института развития интернета (ИРИ), вышел на стриминговой платформе Streamz, сообщает пресс-служба учреждения.
Эта один из ведущих бельгийских сервисов, насчитывающий более 400 тысяч подписчиков и располагающий контентом студий HBO, Paramaount, Sony, CBS, Universal и собственными проектами.
Как рассказал режиссер сериала Кирилл Алехин, еще в 2021 году европейский дистрибьютор Blackpills приобрел права на зарубежную дистрибуцию веб-сериала, и сейчас обсуждается выход "Естественного отбора" еще в нескольких странах.
"Мы рады, что сериал, созданный при нашей поддержке, нашел зрителя за пределами России. Это особенно важно сейчас, в период, мягко говоря, сложных политических отношений с европейскими государствами. Это лишний раз подчеркивает, что культура – важный мост между людьми в разных странах", — говорит гендиректор ИРИ Алексей Гореславский.
Сериал "Естественный отбор" снимается с 2020. За два года он собрал более 16 миллионов просмотров в соцсети "ВКонтакте". Главная героиня Алиса — одинокая девушка, которой вот-вот исполнится 30 лет. Семья и подруги настаивают на том, чтобы она завела отношения, но встретить достойного партнера гораздо сложнее, чем кажется. В главных ролях Мария Копытова, Ефим Петрухин.