https://ria.ru/20220622/sanktsii-1797364500.html

Правительство Чехии приняло "закон Магнитского"

Правительство Чехии приняло "закон Магнитского" - РИА Новости, 22.06.2022

Правительство Чехии приняло "закон Магнитского"

Правительство Чехии одобрило в среду так называемый "закон Магнитского", позволяющий ему вводить национальные санкции в отношении нарушающих законы лиц, которые РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T16:51

2022-06-22T16:51

2022-06-22T16:51

евросоюз

чехия

в мире

россия

сергей магнитский

санкции в отношении россии

санкции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728931069_0:161:3200:1961_1920x0_80_0_0_8b29689bc2954cb02cdf6b266bef826d.jpg

ПРАГА, 22 июн – РИА Новости. Правительство Чехии одобрило в среду так называемый "закон Магнитского", позволяющий ему вводить национальные санкции в отношении нарушающих законы лиц, которые не попали под санкции ЕС, сообщило Чешское радио."Новый закон, подготовленный МИД республики, позволит вводить национальные санкции в отношении физических или юридических лиц, нарушивших закон, прежде всего, в сфере прав человека, но избежавших при этом санкций со стороны ЕС. Теперь новый закон предстоит рассмотреть депутатам парламента", - говорится в сообщении.Законопроект призван также создать правовую основу для включения по инициативе Чехии отдельных физических или юридических лиц в санкционный список ЕС. Кроме того, он допускает применение санкций, отличных от тех, которые используются в ЕС. Но в целом национальный закон о санкциях тесно увязан с правилами ЕС, которые определяют поведение, подлежащее санкциям, и устанавливают применимые ограничительные меры.

https://ria.ru/20220621/chekhiya-1797055522.html

чехия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

евросоюз, чехия, в мире, россия, сергей магнитский, санкции в отношении россии, санкции