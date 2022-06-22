https://ria.ru/20220622/sanktsii-1797364500.html
Правительство Чехии приняло "закон Магнитского"
Правительство Чехии приняло "закон Магнитского" - РИА Новости, 22.06.2022
Правительство Чехии приняло "закон Магнитского"
Правительство Чехии одобрило в среду так называемый "закон Магнитского", позволяющий ему вводить национальные санкции в отношении нарушающих законы лиц, которые РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T16:51
2022-06-22T16:51
2022-06-22T16:51
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сергей магнитский
санкции в отношении россии
санкции
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ПРАГА, 22 июн – РИА Новости. Правительство Чехии одобрило в среду так называемый "закон Магнитского", позволяющий ему вводить национальные санкции в отношении нарушающих законы лиц, которые не попали под санкции ЕС, сообщило Чешское радио."Новый закон, подготовленный МИД республики, позволит вводить национальные санкции в отношении физических или юридических лиц, нарушивших закон, прежде всего, в сфере прав человека, но избежавших при этом санкций со стороны ЕС. Теперь новый закон предстоит рассмотреть депутатам парламента", - говорится в сообщении.Законопроект призван также создать правовую основу для включения по инициативе Чехии отдельных физических или юридических лиц в санкционный список ЕС. Кроме того, он допускает применение санкций, отличных от тех, которые используются в ЕС. Но в целом национальный закон о санкциях тесно увязан с правилами ЕС, которые определяют поведение, подлежащее санкциям, и устанавливают применимые ограничительные меры.
https://ria.ru/20220621/chekhiya-1797055522.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евросоюз, чехия, в мире, россия, сергей магнитский, санкции в отношении россии, санкции
Правительство Чехии приняло "закон Магнитского"
Правительство Чехии приняло "закон Магнитского", позволяющий вводить национальные санкции