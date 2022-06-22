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Мультимиллиардер рассказал, как Запад навредил себе санкциями против России - РИА Новости, 22.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220622/sanktsii-1797196784.html
Мультимиллиардер рассказал, как Запад навредил себе санкциями против России
Мультимиллиардер рассказал, как Запад навредил себе санкциями против России - РИА Новости, 22.06.2022
Мультимиллиардер рассказал, как Запад навредил себе санкциями против России
Антироссийские санкции ударили по Западу и США, ухудшив положение Вашингтона в международной политике, заявил в беседе со Spiegel мультимиллиардер Рэй Далио. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T06:55
2022-06-22T06:55
специальная военная операция на украине
сша
россия
санкции в отношении россии
в мире
санкции
рэй далио
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Антироссийские санкции ударили по Западу и США, ухудшив положение Вашингтона в международной политике, заявил в беседе со Spiegel мультимиллиардер Рэй Далио.По его мнению, это связано с реакцией других стран, которые стали опасаться вкладываться в ценные бумаги Вашингтона.При этом он отметил, что антироссийские меры оказались неэффективны, так как не достигли поставленных целей. Однако у США нет возможностей действовать по-другому, так как экономические санкции — единственное доступное оружие, которое Штаты могут применять против Москвы, добавил Далио.После начала российской военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти.В Кремле действия Запада назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как заявлял Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220621/sanktsii-1797000663.html
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сша, россия, санкции в отношении россии, в мире, санкции, рэй далио
06:55 22.06.2022
 
Мультимиллиардер рассказал, как Запад навредил себе санкциями против России

Мультимиллиардер Далио: западные санкции против России ударили по положению США в мире

© РИА Новости / Юки Ивамура / Перейти в фотобанкФлаги США
Флаги США - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Юки Ивамура
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Антироссийские санкции ударили по Западу и США, ухудшив положение Вашингтона в международной политике, заявил в беседе со Spiegel мультимиллиардер Рэй Далио.
По его мнению, это связано с реакцией других стран, которые стали опасаться вкладываться в ценные бумаги Вашингтона.
"Запад страдает от этих санкций. Другие государства усиленно освобождаются от государственных облигаций США, так как боятся, что с ними поступят так же, как с Россией. Это изменяет соотношение сил во всем мире", — сказал Далио.
При этом он отметил, что антироссийские меры оказались неэффективны, так как не достигли поставленных целей. Однако у США нет возможностей действовать по-другому, так как экономические санкции — единственное доступное оружие, которое Штаты могут применять против Москвы, добавил Далио.
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В Кремле действия Запада назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как заявлял Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Москва - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
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