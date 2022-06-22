Мультимиллиардер рассказал, как Запад навредил себе санкциями против России
Мультимиллиардер Далио: западные санкции против России ударили по положению США в мире
Флаги США. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Антироссийские санкции ударили по Западу и США, ухудшив положение Вашингтона в международной политике, заявил в беседе со Spiegel мультимиллиардер Рэй Далио.
По его мнению, это связано с реакцией других стран, которые стали опасаться вкладываться в ценные бумаги Вашингтона.
"Запад страдает от этих санкций. Другие государства усиленно освобождаются от государственных облигаций США, так как боятся, что с ними поступят так же, как с Россией. Это изменяет соотношение сил во всем мире", — сказал Далио.
При этом он отметил, что антироссийские меры оказались неэффективны, так как не достигли поставленных целей. Однако у США нет возможностей действовать по-другому, так как экономические санкции — единственное доступное оружие, которое Штаты могут применять против Москвы, добавил Далио.
После начала российской военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти.
В Кремле действия Запада назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как заявлял Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.
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