https://ria.ru/20220622/sanktsii-1797196784.html

Мультимиллиардер рассказал, как Запад навредил себе санкциями против России

Мультимиллиардер рассказал, как Запад навредил себе санкциями против России - РИА Новости, 22.06.2022

Мультимиллиардер рассказал, как Запад навредил себе санкциями против России

Антироссийские санкции ударили по Западу и США, ухудшив положение Вашингтона в международной политике, заявил в беседе со Spiegel мультимиллиардер Рэй Далио. РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T06:55

2022-06-22T06:55

2022-06-22T06:55

специальная военная операция на украине

сша

россия

санкции в отношении россии

в мире

санкции

рэй далио

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Антироссийские санкции ударили по Западу и США, ухудшив положение Вашингтона в международной политике, заявил в беседе со Spiegel мультимиллиардер Рэй Далио.По его мнению, это связано с реакцией других стран, которые стали опасаться вкладываться в ценные бумаги Вашингтона.При этом он отметил, что антироссийские меры оказались неэффективны, так как не достигли поставленных целей. Однако у США нет возможностей действовать по-другому, так как экономические санкции — единственное доступное оружие, которое Штаты могут применять против Москвы, добавил Далио.После начала российской военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти.В Кремле действия Запада назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как заявлял Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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