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Совфед распространил режим самозанятых на граждан Донбасса и Украины - РИА Новости, 22.06.2022
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Совфед распространил режим самозанятых на граждан Донбасса и Украины
Совфед распространил режим самозанятых на граждан Донбасса и Украины - РИА Новости, 22.06.2022
Совфед распространил режим самозанятых на граждан Донбасса и Украины
Сенаторы на заседании в среду одобрили закон, который позволит гражданам Украины, Донецкой и Луганской народных республик встать на учет в налоговом органе РФ в РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T15:54
2022-06-22T15:54
экономика
россия
совет федерации рф
украина
луганская народная республика
донецкая народная республика
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Сенаторы на заседании в среду одобрили закон, который позволит гражданам Украины, Донецкой и Луганской народных республик встать на учет в налоговом органе РФ в качестве самозанятых.Редакция первого чтения документа в Госдуме обеспечивала возможность гражданам России и других стран Евразийского экономического союза вставать на налоговый учет в качестве плательщика налога на профессиональный доход (НПД) и сниматься с него через единый портал государственных и муниципальных услуг. Это упростит подачу заявления о постановке на учет и снятии с учета в качестве плательщика НПД, поясняло ранее правительство РФ.В рамках второго чтения депутаты поддержали поправки, которые позволяют вставать на налоговый учет в качестве плательщиков НПД и гражданам Украины, ДНР и ЛНР. Причем встать на учет или снятся с него они смогут через личный кабинет, портал госуслуг или МФЦ либо уполномочить банк на представление в налоговый орган заявления об их постановке на учет или снятии с учета. Закон должен вступить в силу через месяц после его официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по НПД. Налоговым периодом для самозанятых признается календарный месяц.Режим НПД дает самозанятым гражданам право легализовать свою предпринимательскую деятельность с минимальными издержками и вести ее в дальнейшем в наиболее простом и необременительном режиме. Это онлайн-регистрация, не требующая личного присутствия, отсутствие отчетности, ведение деятельности без контрольно-кассовой техники, размер налоговой ставки в 4% или 6% вместо 13% налога на доходы физических лиц.Эксперимент по льготному налогообложению самозанятых был запущен с 1 января 2019 года в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. В 2020 году новый налоговый режим постепенно был распространен на всю Россию.
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луганская народная республика
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экономика, россия, совет федерации рф, украина, луганская народная республика, донецкая народная республика
15:54 22.06.2022
 
Совфед распространил режим самозанятых на граждан Донбасса и Украины

Совфед одобрил закон, позволяющий гражданам Донбасса и Украины стать самозанятыми

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкСенаторы на заседании Совета Федерации РФ
Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Сенаторы на заседании в среду одобрили закон, который позволит гражданам Украины, Донецкой и Луганской народных республик встать на учет в налоговом органе РФ в качестве самозанятых.
Редакция первого чтения документа в Госдуме обеспечивала возможность гражданам России и других стран Евразийского экономического союза вставать на налоговый учет в качестве плательщика налога на профессиональный доход (НПД) и сниматься с него через единый портал государственных и муниципальных услуг. Это упростит подачу заявления о постановке на учет и снятии с учета в качестве плательщика НПД, поясняло ранее правительство РФ.
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В рамках второго чтения депутаты поддержали поправки, которые позволяют вставать на налоговый учет в качестве плательщиков НПД и гражданам Украины, ДНР и ЛНР. Причем встать на учет или снятся с него они смогут через личный кабинет, портал госуслуг или МФЦ либо уполномочить банк на представление в налоговый орган заявления об их постановке на учет или снятии с учета.
Закон должен вступить в силу через месяц после его официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по НПД. Налоговым периодом для самозанятых признается календарный месяц.
Режим НПД дает самозанятым гражданам право легализовать свою предпринимательскую деятельность с минимальными издержками и вести ее в дальнейшем в наиболее простом и необременительном режиме. Это онлайн-регистрация, не требующая личного присутствия, отсутствие отчетности, ведение деятельности без контрольно-кассовой техники, размер налоговой ставки в 4% или 6% вместо 13% налога на доходы физических лиц.
Эксперимент по льготному налогообложению самозанятых был запущен с 1 января 2019 года в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. В 2020 году новый налоговый режим постепенно был распространен на всю Россию.
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