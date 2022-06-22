https://ria.ru/20220622/samolet-1797303372.html

В Якутии нашли пропавший самолет Ан-30

В Якутии нашли пропавший самолет Ан-30 - РИА Новости, 22.06.2022

В Якутии нашли пропавший самолет Ан-30

Пропавший в Якутии самолет Ан-30 обнаружили в семидесяти километрах от аэродрома Оленек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T14:28

2022-06-22T14:28

2022-06-22T17:12

республика саха (якутия)

происшествия

ан-30

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Пропавший в Якутии самолет Ан-30 обнаружили в семидесяти километрах от аэродрома Оленек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.По предварительным данным, воздушное судно совершило жесткую посадку.Ранее в среду стало известно, что самолет Ан-30 пропал с радаров и не приземлился в назначенное время. Как уточнили в региональном управлении МЧС, на борту находились семь членов экипажа. Восточное межрегиональное управление Следственного комитета на транспорте завело уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

https://ria.ru/20220621/samolet-1797076138.html

республика саха (якутия)

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

республика саха (якутия), происшествия, ан-30