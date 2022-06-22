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В Якутии нашли пропавший самолет Ан-30 - РИА Новости, 22.06.2022
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В Якутии нашли пропавший самолет Ан-30
В Якутии нашли пропавший самолет Ан-30 - РИА Новости, 22.06.2022
В Якутии нашли пропавший самолет Ан-30
Пропавший в Якутии самолет Ан-30 обнаружили в семидесяти километрах от аэродрома Оленек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T14:28
2022-06-22T17:12
республика саха (якутия)
происшествия
ан-30
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Пропавший в Якутии самолет Ан-30 обнаружили в семидесяти километрах от аэродрома Оленек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.По предварительным данным, воздушное судно совершило жесткую посадку.Ранее в среду стало известно, что самолет Ан-30 пропал с радаров и не приземлился в назначенное время. Как уточнили в региональном управлении МЧС, на борту находились семь членов экипажа. Восточное межрегиональное управление Следственного комитета на транспорте завело уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".
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республика саха (якутия), происшествия, ан-30
14:28 22.06.2022 (обновлено: 17:12 22.06.2022)
 
В Якутии нашли пропавший самолет Ан-30

МЧС: пассажиров пропавшего в Якутии Ан-30 нашли живыми в 70 километрах от аэропорта

© РИА НовостиНа месте жесткой посадки самолета Ан-30 в Якутии
На месте жесткой посадки самолета Ан-30 в Якутии
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Пропавший в Якутии самолет Ан-30 обнаружили в семидесяти километрах от аэродрома Оленек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"Находившиеся на борту люди живы. Троим понадобилась помощь медиков", — заявили в ведомстве.

По предварительным данным, воздушное судно совершило жесткую посадку.
Ранее в среду стало известно, что самолет Ан-30 пропал с радаров и не приземлился в назначенное время. Как уточнили в региональном управлении МЧС, на борту находились семь членов экипажа.
Восточное межрегиональное управление Следственного комитета на транспорте завело уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".
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Республика Саха (Якутия)ПроисшествияАн-30
 
 
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