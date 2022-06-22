https://ria.ru/20220622/samolet-1797264910.html

В Якутии пропал самолет Ан-30М

В Якутии пропал самолет Ан-30М - РИА Новости, 22.06.2022

В Якутии пропал самолет Ан-30М

В Якутии пропал самолет Ан-30М, на борту которого находились семь человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T12:58

2022-06-22T12:58

2022-06-22T14:06

ан-30

происшествия

якутск

республика саха (якутия)

ми-8 амтш

ан-26

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. В Якутии пропал самолет Ан-30М, на борту которого находились семь человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.По данным Главного управления МЧС по республике, воздушное судно, выполнявшее коммерческий рейс, не приземлилось в назначенное время.Там также уточнили, что речь идет о самолете-зондировщике, который вызывал искусственные дожди для тушения лесных пожаров.Как рассказал агентству источник, знакомый с ситуацией, Ан-30М пропал с радаров при заходе на посадку.Воздушное судно Ан-26 авиакомпании "Алроса" с тремя спасателями РПСБ вылетело для проведения поисковых работ.Восточное межрегиональное управление СК на транспорте возбудило уголовное дело по статье: нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

https://ria.ru/20220621/samolet-1796920546.html

якутск

республика саха (якутия)

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Кирилл Волков

ан-30, происшествия, якутск, республика саха (якутия), ми-8 амтш, ан-26, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)