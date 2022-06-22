https://ria.ru/20220622/samolet-1797264910.html
В Якутии пропал самолет Ан-30М
В Якутии пропал самолет Ан-30М - РИА Новости, 22.06.2022
В Якутии пропал самолет Ан-30М
В Якутии пропал самолет Ан-30М, на борту которого находились семь человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T12:58
2022-06-22T12:58
2022-06-22T14:06
ан-30
происшествия
якутск
республика саха (якутия)
ми-8 амтш
ан-26
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. В Якутии пропал самолет Ан-30М, на борту которого находились семь человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.По данным Главного управления МЧС по республике, воздушное судно, выполнявшее коммерческий рейс, не приземлилось в назначенное время.Там также уточнили, что речь идет о самолете-зондировщике, который вызывал искусственные дожди для тушения лесных пожаров.Как рассказал агентству источник, знакомый с ситуацией, Ан-30М пропал с радаров при заходе на посадку.Воздушное судно Ан-26 авиакомпании "Алроса" с тремя спасателями РПСБ вылетело для проведения поисковых работ.Восточное межрегиональное управление СК на транспорте возбудило уголовное дело по статье: нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.
https://ria.ru/20220621/samolet-1796920546.html
якутск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ан-30, происшествия, якутск, республика саха (якутия), ми-8 амтш, ан-26, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
12:58 22.06.2022 (обновлено: 14:06 22.06.2022)
В Якутии пропал самолет Ан-30М
В Якутии пропал самолет Ан-30М с семью членами экипажа на борту
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. В Якутии пропал самолет Ан-30М, на борту которого находились семь человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
По данным Главного управления МЧС
по республике, воздушное судно, выполнявшее коммерческий рейс, не приземлилось в назначенное время.
"Последний раз выходил на связь в 30 километрах от населенного пункта Оленек. Аварийный маяк не срабатывал", — пояснили в ведомстве.
Там также уточнили, что речь идет о самолете-зондировщике, который вызывал искусственные дожди для тушения лесных пожаров.
Как рассказал агентству источник, знакомый с ситуацией, Ан-30М пропал с радаров при заходе на посадку.
"Произошла потеря радиосвязи при заходе на посадку и получении разрешения на снижение до 600 метров. Самолет посадку не совершил, на локаторе отметки нет", — заявил он.
Воздушное судно Ан-26 авиакомпании "Алроса" с тремя спасателями РПСБ вылетело для проведения поисковых работ.
Восточное межрегиональное управление СК на транспорте возбудило уголовное дело по статье: нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.