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В Якутии пропал самолет Ан-30М - РИА Новости, 22.06.2022
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В Якутии пропал самолет Ан-30М
В Якутии пропал самолет Ан-30М - РИА Новости, 22.06.2022
В Якутии пропал самолет Ан-30М
В Якутии пропал самолет Ан-30М, на борту которого находились семь человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T12:58
2022-06-22T14:06
ан-30
происшествия
якутск
республика саха (якутия)
ми-8 амтш
ан-26
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. В Якутии пропал самолет Ан-30М, на борту которого находились семь человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.По данным Главного управления МЧС по республике, воздушное судно, выполнявшее коммерческий рейс, не приземлилось в назначенное время.Там также уточнили, что речь идет о самолете-зондировщике, который вызывал искусственные дожди для тушения лесных пожаров.Как рассказал агентству источник, знакомый с ситуацией, Ан-30М пропал с радаров при заходе на посадку.Воздушное судно Ан-26 авиакомпании "Алроса" с тремя спасателями РПСБ вылетело для проведения поисковых работ.Восточное межрегиональное управление СК на транспорте возбудило уголовное дело по статье: нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.
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якутск
республика саха (якутия)
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ан-30, происшествия, якутск, республика саха (якутия), ми-8 амтш, ан-26, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
12:58 22.06.2022 (обновлено: 14:06 22.06.2022)
 
В Якутии пропал самолет Ан-30М

В Якутии пропал самолет Ан-30М с семью членами экипажа на борту

© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в фотобанкСамолет Ан-30
Самолет Ан-30 - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Игорь Руссак
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Самолет Ан-30 . Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. В Якутии пропал самолет Ан-30М, на борту которого находились семь человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
По данным Главного управления МЧС по республике, воздушное судно, выполнявшее коммерческий рейс, не приземлилось в назначенное время.
"Последний раз выходил на связь в 30 километрах от населенного пункта Оленек. Аварийный маяк не срабатывал", — пояснили в ведомстве.
Там также уточнили, что речь идет о самолете-зондировщике, который вызывал искусственные дожди для тушения лесных пожаров.
Как рассказал агентству источник, знакомый с ситуацией, Ан-30М пропал с радаров при заходе на посадку.
"Произошла потеря радиосвязи при заходе на посадку и получении разрешения на снижение до 600 метров. Самолет посадку не совершил, на локаторе отметки нет", — заявил он.
Воздушное судно Ан-26 авиакомпании "Алроса" с тремя спасателями РПСБ вылетело для проведения поисковых работ.
Восточное межрегиональное управление СК на транспорте возбудило уголовное дело по статье: нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.
Самолет Ан-2 - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
21 июня, 08:38
Самолет Ан-2 пропал с радаров в Якутии
 
Ан-30ПроисшествияЯкутскРеспублика Саха (Якутия)Ми-8 АМТШАн-26МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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