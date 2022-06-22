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Соревнование роботов-сортировщиков стартовало в Московской области

Соревнование роботов-сортировщиков стартовало в Московской области - РИА Новости, 22.06.2022

Соревнование роботов-сортировщиков стартовало в Московской области

Соревнование роботов-сортировщиков мусора началось на территории комплекса переработки отходов в Сергиево-Посадском городском округе. Об этом сообщил телеканал... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T19:47

2022-06-22T19:47

2022-06-22T19:47

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Соревнование роботов-сортировщиков мусора началось на территории комплекса переработки отходов в Сергиево-Посадском городском округе. Об этом сообщил телеканал "360".Всех роботов – участников соревнований разработали в России. Они обладают особой системой машинного зрения, определяющей вид отходов. При этом робот "Эстет" отстреливает пластиковые бутылки потоком воздуха, а робот "Гурман" определяет пластик при помощи присосок, разделяя его на прозрачный и цветной. Обе машины могут обрабатывать до 30 килограммов пластика в час. Ошибок искусственный интеллект практически не допускает.Победитель соревнования должен определиться за четыре часа сортировки. Если за это время не удастся определить более эффективную машину, будет проведен второй тур соревнований продолжительностью 10 часов.

московская область (подмосковье)

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2022

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московская область (подмосковье)