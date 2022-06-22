Рейтинг@Mail.ru
Соревнование роботов-сортировщиков стартовало в Московской области - РИА Новости, 22.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220622/roboty-1797413188.html
Соревнование роботов-сортировщиков стартовало в Московской области
Соревнование роботов-сортировщиков стартовало в Московской области - РИА Новости, 22.06.2022
Соревнование роботов-сортировщиков стартовало в Московской области
Соревнование роботов-сортировщиков мусора началось на территории комплекса переработки отходов в Сергиево-Посадском городском округе. Об этом сообщил телеканал... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T19:47
2022-06-22T19:47
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797410964_0:54:2000:1179_1920x0_80_0_0_35b91809c2b887090057e0223859dc2d.jpg
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Соревнование роботов-сортировщиков мусора началось на территории комплекса переработки отходов в Сергиево-Посадском городском округе. Об этом сообщил телеканал "360".Всех роботов – участников соревнований разработали в России. Они обладают особой системой машинного зрения, определяющей вид отходов. При этом робот "Эстет" отстреливает пластиковые бутылки потоком воздуха, а робот "Гурман" определяет пластик при помощи присосок, разделяя его на прозрачный и цветной. Обе машины могут обрабатывать до 30 килограммов пластика в час. Ошибок искусственный интеллект практически не допускает.Победитель соревнования должен определиться за четыре часа сортировки. Если за это время не удастся определить более эффективную машину, будет проведен второй тур соревнований продолжительностью 10 часов.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797410964_179:0:1822:1232_1920x0_80_0_0_a824a712cfc366dc68dc8308d6427458.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
19:47 22.06.2022
 

Соревнование роботов-сортировщиков стартовало в Московской области

© РИА Новости / Алексей МайшевПрессованные металлические отходы
Прессованные металлические отходы - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Соревнование роботов-сортировщиков мусора началось на территории комплекса переработки отходов в Сергиево-Посадском городском округе. Об этом сообщил телеканал "360".
Всех роботов – участников соревнований разработали в России. Они обладают особой системой машинного зрения, определяющей вид отходов. При этом робот "Эстет" отстреливает пластиковые бутылки потоком воздуха, а робот "Гурман" определяет пластик при помощи присосок, разделяя его на прозрачный и цветной. Обе машины могут обрабатывать до 30 килограммов пластика в час. Ошибок искусственный интеллект практически не допускает.
Победитель соревнования должен определиться за четыре часа сортировки. Если за это время не удастся определить более эффективную машину, будет проведен второй тур соревнований продолжительностью 10 часов.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала