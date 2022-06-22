https://ria.ru/20220622/pytki-1797258358.html

Госдума приняла закон об ужесточении наказания за пытки

Госдума приняла закон об ужесточении наказания за пытки - РИА Новости, 22.06.2022

Госдума приняла закон об ужесточении наказания за пытки

Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон об ужесточении наказания за пытки, предусматривающий наказание до 15 лет лишения свободы за такие деяния. РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T12:31

2022-06-22T12:31

2022-06-22T12:46

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон об ужесточении наказания за пытки, предусматривающий наказание до 15 лет лишения свободы за такие деяния.Согласно документу, пытки со стороны должностных лиц переводятся в категорию особо тяжких преступлений и наказываются лишением свободы на срок до 12 лет. Новое определение пытки предусматривает, что ее применение к одному лицу может иметь целью запугивание другого лица, либо иметь целью принудить другое лицо к совершению каких-либо действий.Предлагается внести изменения в статью 286 УК РФ, установив, что превышение должностных полномочий с применением насилия или угрозой его применения, с применением оружия или причинением тяжких последствий, в том числе в отношении несовершеннолетних, наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.Те же деяния, но совершенные с применением пытки, наказываются лишением свободы на срок от четырех до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет.Предлагается также ввести наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 20 лет, если деяние повлекло смерть потерпевшего по неосторожности или причинение тяжкого вреда здоровью, в том числе, если потерпевшего принуждали к даче показаний.Аналогичная ответственность предусматривается, если пытки применялись в отношении женщины, заведомо несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного, похищенного или захваченного в качестве заложника, а также в отношении лица, достигшего к моменту совершения деяния 65-летнего возраста.Одновременно предлагается учесть, что пыткой не является причинение физических или нравственных страданий, которые возникают "лишь в результате правомерных действий должностного лица или другого лица либо неизбежно сопряжены с такими действиями".Проект был внесен в палату в декабре 2021 года депутатом Госдумы Павлом Крашенинниковым и сенаторами Андреем Клишасом и Владимиром Полетаевым."Унижение человеческого достоинства, издевательства и жестокость недопустимы, оправдания этому нет. Те резонансные случаи применения пыток к заключенным в системе ФСИН, которые стали известны общественности, не могли остаться без внимания законодателей. Мы постарались провести дискуссию со всеми коллегами с разными точками зрения. Позиция тщательно отработана. Надеемся, что с принятием закона с этим позорным явлением мы сможем бороться законодательно", - отметил автор проекта, глава комитета палаты по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

https://ria.ru/20220426/dekriminalizatsiya-1785495849.html

https://ria.ru/20211220/pytki-1764492303.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, госдума рф