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Госдума приняла закон об ужесточении наказания за пытки - РИА Новости, 22.06.2022
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Госдума приняла закон об ужесточении наказания за пытки
Госдума приняла закон об ужесточении наказания за пытки - РИА Новости, 22.06.2022
Госдума приняла закон об ужесточении наказания за пытки
Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон об ужесточении наказания за пытки, предусматривающий наказание до 15 лет лишения свободы за такие деяния. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T12:31
2022-06-22T12:46
общество
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон об ужесточении наказания за пытки, предусматривающий наказание до 15 лет лишения свободы за такие деяния.Согласно документу, пытки со стороны должностных лиц переводятся в категорию особо тяжких преступлений и наказываются лишением свободы на срок до 12 лет. Новое определение пытки предусматривает, что ее применение к одному лицу может иметь целью запугивание другого лица, либо иметь целью принудить другое лицо к совершению каких-либо действий.Предлагается внести изменения в статью 286 УК РФ, установив, что превышение должностных полномочий с применением насилия или угрозой его применения, с применением оружия или причинением тяжких последствий, в том числе в отношении несовершеннолетних, наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.Те же деяния, но совершенные с применением пытки, наказываются лишением свободы на срок от четырех до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет.Предлагается также ввести наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 20 лет, если деяние повлекло смерть потерпевшего по неосторожности или причинение тяжкого вреда здоровью, в том числе, если потерпевшего принуждали к даче показаний.Аналогичная ответственность предусматривается, если пытки применялись в отношении женщины, заведомо несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного, похищенного или захваченного в качестве заложника, а также в отношении лица, достигшего к моменту совершения деяния 65-летнего возраста.Одновременно предлагается учесть, что пыткой не является причинение физических или нравственных страданий, которые возникают "лишь в результате правомерных действий должностного лица или другого лица либо неизбежно сопряжены с такими действиями".Проект был внесен в палату в декабре 2021 года депутатом Госдумы Павлом Крашенинниковым и сенаторами Андреем Клишасом и Владимиром Полетаевым."Унижение человеческого достоинства, издевательства и жестокость недопустимы, оправдания этому нет. Те резонансные случаи применения пыток к заключенным в системе ФСИН, которые стали известны общественности, не могли остаться без внимания законодателей. Мы постарались провести дискуссию со всеми коллегами с разными точками зрения. Позиция тщательно отработана. Надеемся, что с принятием закона с этим позорным явлением мы сможем бороться законодательно", - отметил автор проекта, глава комитета палаты по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
https://ria.ru/20220426/dekriminalizatsiya-1785495849.html
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общество, россия, госдума рф
12:31 22.06.2022 (обновлено: 12:46 22.06.2022)
 
Госдума приняла закон об ужесточении наказания за пытки

Госдума приняла закон об ужесточении наказания до 15 лет колонии за пытки

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон об ужесточении наказания за пытки, предусматривающий наказание до 15 лет лишения свободы за такие деяния.
Согласно документу, пытки со стороны должностных лиц переводятся в категорию особо тяжких преступлений и наказываются лишением свободы на срок до 12 лет. Новое определение пытки предусматривает, что ее применение к одному лицу может иметь целью запугивание другого лица, либо иметь целью принудить другое лицо к совершению каких-либо действий.
Предлагается внести изменения в статью 286 УК РФ, установив, что превышение должностных полномочий с применением насилия или угрозой его применения, с применением оружия или причинением тяжких последствий, в том числе в отношении несовершеннолетних, наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Те же деяния, но совершенные с применением пытки, наказываются лишением свободы на срок от четырех до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет.
Предлагается также ввести наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 20 лет, если деяние повлекло смерть потерпевшего по неосторожности или причинение тяжкого вреда здоровью, в том числе, если потерпевшего принуждали к даче показаний.
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Аналогичная ответственность предусматривается, если пытки применялись в отношении женщины, заведомо несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного, похищенного или захваченного в качестве заложника, а также в отношении лица, достигшего к моменту совершения деяния 65-летнего возраста.
Одновременно предлагается учесть, что пыткой не является причинение физических или нравственных страданий, которые возникают "лишь в результате правомерных действий должностного лица или другого лица либо неизбежно сопряжены с такими действиями".
Проект был внесен в палату в декабре 2021 года депутатом Госдумы Павлом Крашенинниковым и сенаторами Андреем Клишасом и Владимиром Полетаевым.
"Унижение человеческого достоинства, издевательства и жестокость недопустимы, оправдания этому нет. Те резонансные случаи применения пыток к заключенным в системе ФСИН, которые стали известны общественности, не могли остаться без внимания законодателей. Мы постарались провести дискуссию со всеми коллегами с разными точками зрения. Позиция тщательно отработана. Надеемся, что с принятием закона с этим позорным явлением мы сможем бороться законодательно", - отметил автор проекта, глава комитета палаты по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
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