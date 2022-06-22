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Средства ПВО сбили два украинских самолета и 16 беспилотников - РИА Новости, 22.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220622/pvo-1797253580.html
Средства ПВО сбили два украинских самолета и 16 беспилотников
Средства ПВО сбили два украинских самолета и 16 беспилотников - РИА Новости, 22.06.2022
Средства ПВО сбили два украинских самолета и 16 беспилотников
Российская противовоздушная оборона сбила украинские истребитель МиГ-29 и штурмовик Су-25, 16 беспилотников, три ракеты "Точка-У" и 14 снарядов РСЗО, следует из РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T12:15
2022-06-22T12:24
специальная военная операция на украине
в мире
украина
миг-29
су-25
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Российская противовоздушная оборона сбила украинские истребитель МиГ-29 и штурмовик Су-25, 16 беспилотников, три ракеты "Точка-У" и 14 снарядов РСЗО, следует из сводки министерства обороны."Российскими средствами ПВО за сутки сбиты самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе Бармашево Николаевской области и МиГ-29 в районе Апостолово Днепропетровской области", - говорится в документе. Отмечается, что также сбиты 16 украинских беспилотников, в том числе в районе острова Змеиный.Кроме того, были перехвачены три украинские баллистические ракеты "Точка-У" в районах Пашково Харьковской области и Новая Каховка Херсонской области, а также 14 реактивных снарядов системы залпового огня.
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в мире, украина, миг-29, су-25, россия, ситуация в днр и лнр
12:15 22.06.2022 (обновлено: 12:24 22.06.2022)
 
Средства ПВО сбили два украинских самолета и 16 беспилотников

Минобороны: средства ПВО сбили украинские Су-25 и МиГ-29, а также 16 беспилотников

© РИА Новости / Перейти в фотобанкЗенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Бук-МЗ" Вооруженных сил России
Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости
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Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Бук-МЗ" Вооруженных сил России . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Российская противовоздушная оборона сбила украинские истребитель МиГ-29 и штурмовик Су-25, 16 беспилотников, три ракеты "Точка-У" и 14 снарядов РСЗО, следует из сводки министерства обороны.
"Российскими средствами ПВО за сутки сбиты самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе Бармашево Николаевской области и МиГ-29 в районе Апостолово Днепропетровской области", - говорится в документе. Отмечается, что также сбиты 16 украинских беспилотников, в том числе в районе острова Змеиный.
Кроме того, были перехвачены три украинские баллистические ракеты "Точка-У" в районах Пашково Харьковской области и Новая Каховка Херсонской области, а также 14 реактивных снарядов системы залпового огня.
Боевая работа тактических зенитных ракетных комплексов Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
Вчера, 11:23Специальная военная операция на Украине
Минобороны показало, как ЗРК "Тор" сбивает беспилотники на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМиГ-29Су-25РоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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