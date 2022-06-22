https://ria.ru/20220622/pvo-1797253580.html

Средства ПВО сбили два украинских самолета и 16 беспилотников

Средства ПВО сбили два украинских самолета и 16 беспилотников - РИА Новости, 22.06.2022

Средства ПВО сбили два украинских самолета и 16 беспилотников

Российская противовоздушная оборона сбила украинские истребитель МиГ-29 и штурмовик Су-25, 16 беспилотников, три ракеты "Точка-У" и 14 снарядов РСЗО, следует из РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T12:15

2022-06-22T12:15

2022-06-22T12:24

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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Российская противовоздушная оборона сбила украинские истребитель МиГ-29 и штурмовик Су-25, 16 беспилотников, три ракеты "Точка-У" и 14 снарядов РСЗО, следует из сводки министерства обороны."Российскими средствами ПВО за сутки сбиты самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе Бармашево Николаевской области и МиГ-29 в районе Апостолово Днепропетровской области", - говорится в документе. Отмечается, что также сбиты 16 украинских беспилотников, в том числе в районе острова Змеиный.Кроме того, были перехвачены три украинские баллистические ракеты "Точка-У" в районах Пашково Харьковской области и Новая Каховка Херсонской области, а также 14 реактивных снарядов системы залпового огня.

https://ria.ru/20220622/tor-1797237815.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, миг-29, су-25, россия, ситуация в днр и лнр