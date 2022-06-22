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Путин обвинил Запад в безответственной макроэкономической политике - РИА Новости, 22.06.2022
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Путин обвинил Запад в безответственной макроэкономической политике
Путин обвинил Запад в безответственной макроэкономической политике - РИА Новости, 22.06.2022
Путин обвинил Запад в безответственной макроэкономической политике
Страны Запада проводят безответственный макроэкономический курс, что негативно сказывается на благополучии населения всех стран, говорится в обращении Владимира РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T14:39
2022-06-22T15:44
в мире
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Страны Запада проводят безответственный макроэкономический курс, что негативно сказывается на благополучии населения всех стран, говорится в обращении Владимира Путина к участникам делового форума БРИКС, который пройдет 23-24 июня.По словам российского лидера, западные страны продолжают вводить политически мотивированные санкции, усиливают давление на конкурентов, разрушают транспортно-логистические цепочки.Это противоречит здравому смыслу и элементарной экономической логике, вредит глобальному бизнесу, продолжил глава государства.Он подчеркнул, что в результате такой политики проблемы в мировой экономике приобретают хронический характер.Предприниматели БРИКС, несмотря на все проблемы и трудности, расширяют деловые связи, товарооборот между странами растет.Как заявил Путин, стратегия России остается неизменной, страна готова открыто работать со всеми добросовестными партнерами, укрепляя свой экономический, технологический и научный потенциал.Российский лидер также пригласил представителей всех стран — членов БРИКС посетить Восточный экономический форум, который пройдет во Владивостоке в начале сентября.
https://ria.ru/20220622/briks-1797331631.html
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в мире, россия, владимир путин, экономика
14:39 22.06.2022 (обновлено: 15:44 22.06.2022)
 
Путин обвинил Запад в безответственной макроэкономической политике

Путин уличил Запад в пренебрежении базовыми принципами рыночной экономики

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Страны Запада проводят безответственный макроэкономический курс, что негативно сказывается на благополучии населения всех стран, говорится в обращении Владимира Путина к участникам делового форума БРИКС, который пройдет 23-24 июня.
"Заниматься развитием бизнеса предпринимателям наших стран приходится в непростых условиях, когда западные партнеры пренебрегают базовыми принципами рыночной экономики, свободной торговли, неприкосновенности частной собственности. Проводят по сути безответственный макроэкономический курс, включая запуск печатного станка, бесконтрольную эмиссию и накапливание необеспеченных долгов".
Президент России Владимир Путин вручил Государственные премии и золотые медали Героя Труда
Владимир Путин
По словам российского лидера, западные страны продолжают вводить политически мотивированные санкции, усиливают давление на конкурентов, разрушают транспортно-логистические цепочки.
Это противоречит здравому смыслу и элементарной экономической логике, вредит глобальному бизнесу, продолжил глава государства.
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"Наблюдается снижение деловой активности, рост безработицы, дефицит сырья и комплектующих, усугубляются трудности с обеспечением глобальной продовольственной безопасности, взвинчиваются цены на зерновые культуры, другие базовые сельхозпродукты".
Президент России Владимир Путин вручил Государственные премии и золотые медали Героя Труда
Владимир Путин
Предприниматели БРИКС, несмотря на все проблемы и трудности, расширяют деловые связи, товарооборот между странами растет.
Как заявил Путин, стратегия России остается неизменной, страна готова открыто работать со всеми добросовестными партнерами, укрепляя свой экономический, технологический и научный потенциал.
Российский лидер также пригласил представителей всех стран — членов БРИКС посетить Восточный экономический форум, который пройдет во Владивостоке в начале сентября.
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