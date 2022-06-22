14:39 22.06.2022 (обновлено: 15:44 22.06.2022)
Путин обвинил Запад в безответственной макроэкономической политике
Путин уличил Запад в пренебрежении базовыми принципами рыночной экономики
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Страны Запада проводят безответственный макроэкономический курс, что негативно сказывается на благополучии населения всех стран, говорится в обращении Владимира Путина к участникам делового форума БРИКС, который пройдет 23-24 июня.
"Заниматься развитием бизнеса предпринимателям наших стран приходится в непростых условиях, когда западные партнеры пренебрегают базовыми принципами рыночной экономики, свободной торговли, неприкосновенности частной собственности. Проводят по сути безответственный макроэкономический курс, включая запуск печатного станка, бесконтрольную эмиссию и накапливание необеспеченных долгов".
По словам российского лидера, западные страны продолжают вводить политически мотивированные санкции, усиливают давление на конкурентов, разрушают транспортно-логистические цепочки.
Это противоречит здравому смыслу и элементарной экономической логике, вредит глобальному бизнесу, продолжил глава государства.
Он подчеркнул, что в результате такой политики проблемы в мировой экономике приобретают хронический характер.
"Наблюдается снижение деловой активности, рост безработицы, дефицит сырья и комплектующих, усугубляются трудности с обеспечением глобальной продовольственной безопасности, взвинчиваются цены на зерновые культуры, другие базовые сельхозпродукты".
Предприниматели БРИКС, несмотря на все проблемы и трудности, расширяют деловые связи, товарооборот между странами растет.
Как заявил Путин, стратегия России остается неизменной, страна готова открыто работать со всеми добросовестными партнерами, укрепляя свой экономический, технологический и научный потенциал.
Российский лидер также пригласил представителей всех стран — членов БРИКС посетить Восточный экономический форум, который пройдет во Владивостоке в начале сентября.
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