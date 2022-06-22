https://ria.ru/20220622/putin-1797308628.html

Путин обвинил Запад в безответственной макроэкономической политике

Путин обвинил Запад в безответственной макроэкономической политике - РИА Новости, 22.06.2022

Путин обвинил Запад в безответственной макроэкономической политике

Страны Запада проводят безответственный макроэкономический курс, что негативно сказывается на благополучии населения всех стран, говорится в обращении Владимира РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T14:39

2022-06-22T14:39

2022-06-22T15:44

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экономика

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Страны Запада проводят безответственный макроэкономический курс, что негативно сказывается на благополучии населения всех стран, говорится в обращении Владимира Путина к участникам делового форума БРИКС, который пройдет 23-24 июня.По словам российского лидера, западные страны продолжают вводить политически мотивированные санкции, усиливают давление на конкурентов, разрушают транспортно-логистические цепочки.Это противоречит здравому смыслу и элементарной экономической логике, вредит глобальному бизнесу, продолжил глава государства.Он подчеркнул, что в результате такой политики проблемы в мировой экономике приобретают хронический характер.Предприниматели БРИКС, несмотря на все проблемы и трудности, расширяют деловые связи, товарооборот между странами растет.Как заявил Путин, стратегия России остается неизменной, страна готова открыто работать со всеми добросовестными партнерами, укрепляя свой экономический, технологический и научный потенциал.Российский лидер также пригласил представителей всех стран — членов БРИКС посетить Восточный экономический форум, который пройдет во Владивостоке в начале сентября.

https://ria.ru/20220622/briks-1797331631.html

https://ria.ru/20220421/tendentsiya-1784622148.html

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в мире, россия, владимир путин, экономика