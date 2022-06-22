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Путин и Лукашенко могут встретиться до регионального форума в Гродно - РИА Новости, 22.06.2022
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Путин и Лукашенко могут встретиться до регионального форума в Гродно
Путин и Лукашенко могут встретиться до регионального форума в Гродно - РИА Новости, 22.06.2022
Путин и Лукашенко могут встретиться до регионального форума в Гродно
Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко могут встретиться до регионального форума в Гродно, сообщил пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T13:04
2022-06-22T14:05
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владимир путин
александр лукашенко
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко могут встретиться до регионального форума в Гродно, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.IX Форум регионов Белоруссии и России намечен на 30 июня - 1 июля.На вопрос о том, поедет ли Путин на форум в Гродно, пресс-секретарь президента РФ ответил, что об этом будет сообщено дополнительно.
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в мире, россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко
13:04 22.06.2022 (обновлено: 14:05 22.06.2022)
 
Путин и Лукашенко могут встретиться до регионального форума в Гродно

Путин и Лукашенко могут встретиться до IX Форума регионов Белоруссии и России в Гродно

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко могут встретиться до регионального форума в Гродно, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
IX Форум регионов Белоруссии и России намечен на 30 июня - 1 июля.
"Встреча возможна до этого форума. Мы сообщим вам своевременно", - сказал Песков журналистам в среду.
На вопрос о том, поедет ли Путин на форум в Гродно, пресс-секретарь президента РФ ответил, что об этом будет сообщено дополнительно.
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