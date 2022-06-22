https://ria.ru/20220622/putin-1797267787.html
Путин и Лукашенко могут встретиться до регионального форума в Гродно
Путин и Лукашенко могут встретиться до регионального форума в Гродно - РИА Новости, 22.06.2022
Путин и Лукашенко могут встретиться до регионального форума в Гродно
Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко могут встретиться до регионального форума в Гродно, сообщил пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T13:04
2022-06-22T13:04
2022-06-22T14:05
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парламентское собрание союза беларуси и россии
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко могут встретиться до регионального форума в Гродно, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.IX Форум регионов Белоруссии и России намечен на 30 июня - 1 июля.На вопрос о том, поедет ли Путин на форум в Гродно, пресс-секретарь президента РФ ответил, что об этом будет сообщено дополнительно.
https://ria.ru/20220523/otnosheniya-1789736453.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко
13:04 22.06.2022 (обновлено: 14:05 22.06.2022)
Путин и Лукашенко могут встретиться до регионального форума в Гродно
Путин и Лукашенко могут встретиться до IX Форума регионов Белоруссии и России в Гродно