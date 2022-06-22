https://ria.ru/20220622/putin-1797267787.html

Путин и Лукашенко могут встретиться до регионального форума в Гродно

Путин и Лукашенко могут встретиться до регионального форума в Гродно - РИА Новости, 22.06.2022

Путин и Лукашенко могут встретиться до регионального форума в Гродно

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко могут встретиться до регионального форума в Гродно, сообщил пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T13:04

2022-06-22T13:04

2022-06-22T14:05

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко могут встретиться до регионального форума в Гродно, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.IX Форум регионов Белоруссии и России намечен на 30 июня - 1 июля.На вопрос о том, поедет ли Путин на форум в Гродно, пресс-секретарь президента РФ ответил, что об этом будет сообщено дополнительно.

https://ria.ru/20220523/otnosheniya-1789736453.html

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Ольга Фомченкова

в мире, россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко