https://ria.ru/20220622/putin-1797263900.html

Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза

Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза - РИА Новости, 22.06.2022

Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза

Президент РФ Владимир Путин в среду планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, также российский лидер готовится к саммиту БРИКС, РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T12:53

2022-06-22T12:53

2022-06-22T12:54

безопасность

владимир путин

россия

совет безопасности рф

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, также российский лидер готовится к саммиту БРИКС, который пройдет в формате ВКС 23-24 июня, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."В течение дня Путин работает в Кремле. У него рабочие встречи, и планирует он также в середине дня провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - сообщил Песков."Также президент готовится к саммиту БРИКС, который посредством ВКС будет проходить в четверг и пятницу", - добавил Песков.

https://ria.ru/20220617/briks-1795963788.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, владимир путин, россия, совет безопасности рф