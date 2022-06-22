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Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза - РИА Новости, 22.06.2022
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Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза
Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза - РИА Новости, 22.06.2022
Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза
Президент РФ Владимир Путин в среду планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, также российский лидер готовится к саммиту БРИКС, РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T12:53
2022-06-22T12:54
безопасность
владимир путин
россия
совет безопасности рф
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, также российский лидер готовится к саммиту БРИКС, который пройдет в формате ВКС 23-24 июня, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."В течение дня Путин работает в Кремле. У него рабочие встречи, и планирует он также в середине дня провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - сообщил Песков."Также президент готовится к саммиту БРИКС, который посредством ВКС будет проходить в четверг и пятницу", - добавил Песков.
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безопасность, владимир путин, россия, совет безопасности рф
12:53 22.06.2022 (обновлено: 12:54 22.06.2022)
 
Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза

Президент Путин в среду проведет оперативное совещание с членами Совбеза России

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, также российский лидер готовится к саммиту БРИКС, который пройдет в формате ВКС 23-24 июня, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"В течение дня Путин работает в Кремле. У него рабочие встречи, и планирует он также в середине дня провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - сообщил Песков.
"Также президент готовится к саммиту БРИКС, который посредством ВКС будет проходить в четверг и пятницу", - добавил Песков.
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
17 июня, 06:02
Си Цзиньпин примет участие во встрече лидеров БРИКС
 
БезопасностьВладимир ПутинРоссияСовет Безопасности РФ
 
 
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