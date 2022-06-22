https://ria.ru/20220622/pushilin-1797212907.html

Пушилин сообщил о 190 погибших мирных жителях в ДНР с начала спецоперации

Пушилин сообщил о 190 погибших мирных жителях в ДНР с начала спецоперации - РИА Новости, 22.06.2022

Пушилин сообщил о 190 погибших мирных жителях в ДНР с начала спецоперации

В ДНР с начала специальной военной операции погибли 190 мирных граждан, включая девятерых детей, ранены около 900 человек, заявил глава республики Денис... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T09:56

2022-06-22T09:56

2022-06-22T09:56

специальная военная операция на украине

в мире

здоровье - общество

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

денис пушилин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790815257_0:55:2300:1349_1920x0_80_0_0_105bd00e0c52fa1a0db09b84a4652968.jpg

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. В ДНР с начала специальной военной операции погибли 190 мирных граждан, включая девятерых детей, ранены около 900 человек, заявил глава республики Денис Пушилин."С начала специальной военной операции у нас погибших 190 человек, из них 9 детей, и порядка 900 человек раненых", - сказал Пушилин в эфире "Соловьев. LIVE", уточнив, что речь идет об официальных данных по погибшим мирным жителям.Официальные данные по военным, добавил глава ДНР, власти республики не дают.

https://ria.ru/20220621/dnr-1797148933.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, здоровье - общество, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, денис пушилин