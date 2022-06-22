https://ria.ru/20220622/pushilin-1797212907.html
Пушилин сообщил о 190 погибших мирных жителях в ДНР с начала спецоперации
Пушилин сообщил о 190 погибших мирных жителях в ДНР с начала спецоперации - РИА Новости, 22.06.2022
Пушилин сообщил о 190 погибших мирных жителях в ДНР с начала спецоперации
В ДНР с начала специальной военной операции погибли 190 мирных граждан, включая девятерых детей, ранены около 900 человек, заявил глава республики Денис... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T09:56
2022-06-22T09:56
2022-06-22T09:56
специальная военная операция на украине
в мире
здоровье - общество
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
денис пушилин
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. В ДНР с начала специальной военной операции погибли 190 мирных граждан, включая девятерых детей, ранены около 900 человек, заявил глава республики Денис Пушилин."С начала специальной военной операции у нас погибших 190 человек, из них 9 детей, и порядка 900 человек раненых", - сказал Пушилин в эфире "Соловьев. LIVE", уточнив, что речь идет об официальных данных по погибшим мирным жителям.Официальные данные по военным, добавил глава ДНР, власти республики не дают.
https://ria.ru/20220621/dnr-1797148933.html
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в мире, здоровье - общество, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, денис пушилин
Пушилин сообщил о 190 погибших мирных жителях в ДНР с начала спецоперации
Глава ДНР Пушилин: с начала спецоперации погибли 190 мирных граждан, 900 раненых