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В Норильске арестанту дали девять лет за призывы воевать за Украину
В Норильске арестанту дали девять лет за призывы воевать за Украину - РИА Новости, 22.06.2022
В Норильске арестанту дали девять лет за призывы воевать за Украину
Суд приговорил к девяти годам колонии строгого режима арестанта, который во время нахождения в СИЗО в Норильске склонял сокамерников вступать в ряды "Правого... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T09:47
2022-06-22T09:47
2022-06-22T09:59
россия
происшествия
норильск
красноярский край
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
правый сектор
донецкая народная республика
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КРАСНОЯРСК, 22 июн - РИА Новости. Суд приговорил к девяти годам колонии строгого режима арестанта, который во время нахождения в СИЗО в Норильске склонял сокамерников вступать в ряды "Правого сектора"*, сообщает УФСБ по Красноярскому краю."Мужчина, находясь в следственном изоляторе Норильска, склонял сокамерников к вступлению в украинскую экстремистскую организацию "Правый сектор"* для участия в боевых действиях против военнослужащих ДНР, а также призывал к совершению террористических актов в государственных учреждениях", - говорится в сообщении.По данным ФСБ, дела за склонение, вербовку или иное вовлечение лица в деятельность экстремистского сообщества и за содействие террористической деятельности, в отношении него были возбуждены региональным ГСУСК в октябре 2021 года."На основании собранной доказательной базы 1-й Восточный окружной военный суд признал фигуранта виновным в инкриминируемых деяниях. Ему назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - сообщает главк.В пресс-службе УФСБ РИА Новости пояснили, что изначально мужчина находился в СИЗО также за экстремизм и терроризм.*Организация признана экстремистской и запрещена в России
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норильск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, норильск, красноярский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), правый сектор, донецкая народная республика
09:47 22.06.2022 (обновлено: 09:59 22.06.2022)
В Норильске арестанту дали девять лет за призывы воевать за Украину
В Норильске арестанту дали девять лет колонии за вербовку сокамерников в "Правый сектор"*