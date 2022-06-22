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В Норильске арестанту дали девять лет за призывы воевать за Украину

В Норильске арестанту дали девять лет за призывы воевать за Украину - РИА Новости, 22.06.2022

В Норильске арестанту дали девять лет за призывы воевать за Украину

Суд приговорил к девяти годам колонии строгого режима арестанта, который во время нахождения в СИЗО в Норильске склонял сокамерников вступать в ряды "Правого... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T09:47

2022-06-22T09:47

2022-06-22T09:59

россия

происшествия

норильск

красноярский край

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

правый сектор

донецкая народная республика

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КРАСНОЯРСК, 22 июн - РИА Новости. Суд приговорил к девяти годам колонии строгого режима арестанта, который во время нахождения в СИЗО в Норильске склонял сокамерников вступать в ряды "Правого сектора"*, сообщает УФСБ по Красноярскому краю."Мужчина, находясь в следственном изоляторе Норильска, склонял сокамерников к вступлению в украинскую экстремистскую организацию "Правый сектор"* для участия в боевых действиях против военнослужащих ДНР, а также призывал к совершению террористических актов в государственных учреждениях", - говорится в сообщении.По данным ФСБ, дела за склонение, вербовку или иное вовлечение лица в деятельность экстремистского сообщества и за содействие террористической деятельности, в отношении него были возбуждены региональным ГСУСК в октябре 2021 года."На основании собранной доказательной базы 1-й Восточный окружной военный суд признал фигуранта виновным в инкриминируемых деяниях. Ему назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - сообщает главк.В пресс-службе УФСБ РИА Новости пояснили, что изначально мужчина находился в СИЗО также за экстремизм и терроризм.*Организация признана экстремистской и запрещена в России

https://ria.ru/20220617/feyk-1795994927.html

россия

норильск

красноярский край

донецкая народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, норильск, красноярский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), правый сектор, донецкая народная республика