https://ria.ru/20220622/prigovor-1797366783.html

В Самаре экс-полицейским вынесли приговор за слив данных из базы МВД

В Самаре экс-полицейским вынесли приговор за слив данных из базы МВД - РИА Новости, 22.06.2022

В Самаре экс-полицейским вынесли приговор за слив данных из базы МВД

Самарский районный суд Самары приговорил к 9 и 5 годам лишения свободы бывшего начальника местного отдела полиции Алексея Борисова и его экс-подчиненного... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T16:57

2022-06-22T16:57

2022-06-22T16:57

происшествия

самара

самарская область

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САМАРА, 22 июн - РИА Новости. Самарский районный суд Самары приговорил к 9 и 5 годам лишения свободы бывшего начальника местного отдела полиции Алексея Борисова и его экс-подчиненного Кирилла Чупрова за взятки, полученные за передачу конфиденциальной информации из баз данных МВД, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Суд установил, что на протяжении 2020 года Борисов, занимая должность начальника отдела полиции №6 Самары, и его подчиненный Чупров за денежное вознаграждение передавали третьему лицу информацию из баз данных МВД, содержащую персональные данные. В общей сложности они получили 596 тысяч рублей.Из показаний Чупрова, озвученных сегодня в суде, следует, что он "после просмотра фильма в ноябре 2020 года, связанного с расследованием отравления Алексея Навального, заметил там нескольких лиц, которых они пробивали по базам данных". Суд установил, что незнакомец, которому Чупров передавал информацию через Telegram, был некий гражданин Павлов из Чувашии.В последнем слове Чупров сообщил, что признает себя виновным, раскаивается и просит его строго не наказывать. Борисов заявил, что данное преступление он не совершал. Обоих судили по пунктам "а", "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки)."Борисова признать виновным и назначить наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима… Чупрова признать виновным и назначить наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием с исправительной колонии строгого режима", - сказала судья Юлия Миронова.Кроме того, суд приговорил обоих к штрафам в размере 5,969 миллиона рублей каждому, а также лишил Борисова звания майора полиции, а Чупрова – старшего лейтенанта полиции.В январе 2021 года после публикаций ряда СМИ МВД по Самарской области сообщило о проведении служебной проверки по факту возбуждения уголовного дела в отношении сотрудника полиции. Речь шла о Чупрове, который, по данным СМИ, предоставил информацию из базы данных МВД постороннему лицу.

https://ria.ru/20220620/dannye-1796661868.html

https://ria.ru/20210611/siloviki-1736670494.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, самара, самарская область