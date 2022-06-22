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В Подмосковье вынесли приговор уголовному авторитету Циркачу - РИА Новости, 22.06.2022
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В Подмосковье вынесли приговор уголовному авторитету Циркачу
В Подмосковье вынесли приговор уголовному авторитету Циркачу - РИА Новости, 22.06.2022
В Подмосковье вынесли приговор уголовному авторитету Циркачу
Выданный из Польши криминальный авторитет Олег Пирогов по прозвищу Циркач получил восемь лет и три месяца лишения свободы в колонии строгого режима "за занятие... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T16:28
2022-06-22T16:37
происшествия
польша
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Выданный из Польши криминальный авторитет Олег Пирогов по прозвищу Циркач получил восемь лет и три месяца лишения свободы в колонии строгого режима "за занятие высшего положения в преступной иерархии", сообщается в Telegram-канале прокуратуры Подмосковья."Московский областной суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении Олега Пирогова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии)... Суд приговорил Пирогова к 8 годам 3 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на два года", - говорится в сообщении.Суд установил, что 12 мая 2011 года Пирогов в московском ресторане в соответствии с традициями преступных сообществ подтвердил знание их правил и традиций и занял высшее положение в преступной иерархии. С 2011 по 2021 годы он создавал условия для совершения преступлений в Московской области, сращивания интересов организованной преступности, а также принимал участие в разделе сфер влияния и распределении доходов.Также добавляется, что Пирогов скрылся от правоохранителей и был объявлен в розыск. В июле 2020 года его задержали в Польше, после чего Генеральная прокуратура РФ направила запрос о его выдаче для привлечения к уголовной ответственности. Уточняется, что в мае 2021 года Пирогова доставили в Россию.
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польша
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происшествия, польша, московская область (подмосковье)
16:28 22.06.2022 (обновлено: 16:37 22.06.2022)
 
В Подмосковье вынесли приговор уголовному авторитету Циркачу

Пойманный в Польше уголовный авторитет Циркач получил восемь лет и три месяца колонии

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Выданный из Польши криминальный авторитет Олег Пирогов по прозвищу Циркач получил восемь лет и три месяца лишения свободы в колонии строгого режима "за занятие высшего положения в преступной иерархии", сообщается в Telegram-канале прокуратуры Подмосковья.
"Московский областной суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении Олега Пирогова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии)... Суд приговорил Пирогова к 8 годам 3 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на два года", - говорится в сообщении.
Суд установил, что 12 мая 2011 года Пирогов в московском ресторане в соответствии с традициями преступных сообществ подтвердил знание их правил и традиций и занял высшее положение в преступной иерархии. С 2011 по 2021 годы он создавал условия для совершения преступлений в Московской области, сращивания интересов организованной преступности, а также принимал участие в разделе сфер влияния и распределении доходов.
Также добавляется, что Пирогов скрылся от правоохранителей и был объявлен в розыск. В июле 2020 года его задержали в Польше, после чего Генеральная прокуратура РФ направила запрос о его выдаче для привлечения к уголовной ответственности. Уточняется, что в мае 2021 года Пирогова доставили в Россию.
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