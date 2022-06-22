https://ria.ru/20220622/prigovor-1797354180.html

В Подмосковье вынесли приговор уголовному авторитету Циркачу

В Подмосковье вынесли приговор уголовному авторитету Циркачу - РИА Новости, 22.06.2022

В Подмосковье вынесли приговор уголовному авторитету Циркачу

Выданный из Польши криминальный авторитет Олег Пирогов по прозвищу Циркач получил восемь лет и три месяца лишения свободы в колонии строгого режима "за занятие... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T16:28

2022-06-22T16:28

2022-06-22T16:37

происшествия

польша

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e6d966c9ad33af50e1c627b70439e5a9.jpg

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Выданный из Польши криминальный авторитет Олег Пирогов по прозвищу Циркач получил восемь лет и три месяца лишения свободы в колонии строгого режима "за занятие высшего положения в преступной иерархии", сообщается в Telegram-канале прокуратуры Подмосковья."Московский областной суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении Олега Пирогова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии)... Суд приговорил Пирогова к 8 годам 3 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на два года", - говорится в сообщении.Суд установил, что 12 мая 2011 года Пирогов в московском ресторане в соответствии с традициями преступных сообществ подтвердил знание их правил и традиций и занял высшее положение в преступной иерархии. С 2011 по 2021 годы он создавал условия для совершения преступлений в Московской области, сращивания интересов организованной преступности, а также принимал участие в разделе сфер влияния и распределении доходов.Также добавляется, что Пирогов скрылся от правоохранителей и был объявлен в розыск. В июле 2020 года его задержали в Польше, после чего Генеральная прокуратура РФ направила запрос о его выдаче для привлечения к уголовной ответственности. Уточняется, что в мае 2021 года Пирогова доставили в Россию.

https://ria.ru/20220120/sud-1768666373.html

польша

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, польша, московская область (подмосковье)