https://ria.ru/20220622/predstavitelstvo-1797222207.html
Нижегородская область откроет представительство региона в Узбекистане
Нижегородская область откроет представительство региона в Узбекистане - РИА Новости, 22.06.2022
Нижегородская область откроет представительство региона в Узбекистане
Нижегородская область планирует открыть представительство в Узбекистане, заявил губернатор российского региона Глеб Никитин. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T10:28
2022-06-22T10:28
2022-06-22T10:28
нижегородская область
узбекистан
экономика
глеб никитин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июн - РИА Новости. Нижегородская область планирует открыть представительство в Узбекистане, заявил губернатор российского региона Глеб Никитин.Губернатор Нижегородской области во вторник провел рабочую встречу с советником премьер-министра Узбекистана Мехриддином Хайриддиновым."Очень ценно, что между нашим регионом и Узбекистаном уже сложилось тесное и плодотворное взаимодействие. По итогам прошлого года Узбекистан вошел в двадцатку торгово-экономических партнеров региона, продемонстрировав товарооборот в 113 миллионов долларов. И по итогам первого квартала текущего года идет стабильный рост экономических показателей – по сравнению с аналогичным периодом прошлого года двусторонний товарооборот вырос ещё в полтора раза", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.В апреле 2022 года делегация Нижегородской области во главе с Никитиным работала на выставке "Иннопром" в Ташкенте, где был подписан ряд соглашений о сотрудничестве. Нижний Новгород и Бухара стали городами-побратимами.Губернатор Нижегородской области отметил, что планируется дальнейшее расширение сотрудничества. В частности, обсуждается создание представительства региона в республике."Открытие представительства Нижегородской области станет важным шагом в укреплении наших отношений. Представительство будет напрямую способствовать развитию связей между нашими хозяйствующими субъектами. Еще одним важным направлением сотрудничества является открытие прямого авиационного сообщения между Нижним Новгородом и Бухарой, что будет способствовать наращиванию туристической и деловой активности между Нижегородской областью и Узбекистаном", - добавил Никитин.В ходе двухдневной программы делегация Узбекистана посетила Корпоративный университет правительства Нижегородской области, провела встречи с представителями промышленных предприятий, ректорами и студентами вузов."У нас сложилось эффективное сотрудничество с командой Нижегородской области. Готовы развивать его, в том числе по таким направлениям, как открытие представительства региона и организация прямого авиасообщения", - приводятся в сообщении слова Хайриддинова.
https://ria.ru/20220621/remeslo-1797074561.html
https://ria.ru/20220617/tsifrovizatsiya-1796118553.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
узбекистан, экономика, глеб никитин
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июн - РИА Новости. Нижегородская область планирует открыть представительство в Узбекистане, заявил губернатор российского региона Глеб Никитин.
Губернатор Нижегородской области во вторник провел рабочую встречу с советником премьер-министра Узбекистана
Мехриддином Хайриддиновым.
"Очень ценно, что между нашим регионом и Узбекистаном уже сложилось тесное и плодотворное взаимодействие. По итогам прошлого года Узбекистан вошел в двадцатку торгово-экономических партнеров региона, продемонстрировав товарооборот в 113 миллионов долларов. И по итогам первого квартала текущего года идет стабильный рост экономических показателей – по сравнению с аналогичным периодом прошлого года двусторонний товарооборот вырос ещё в полтора раза", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
В апреле 2022 года делегация Нижегородской области во главе с Никитиным работала на выставке "Иннопром" в Ташкенте
, где был подписан ряд соглашений о сотрудничестве. Нижний Новгород
и Бухара
стали городами-побратимами.
Губернатор Нижегородской области отметил, что планируется дальнейшее расширение сотрудничества. В частности, обсуждается создание представительства региона в республике.
"Открытие представительства Нижегородской области станет важным шагом в укреплении наших отношений. Представительство будет напрямую способствовать развитию связей между нашими хозяйствующими субъектами. Еще одним важным направлением сотрудничества является открытие прямого авиационного сообщения между Нижним Новгородом и Бухарой, что будет способствовать наращиванию туристической и деловой активности между Нижегородской областью и Узбекистаном", - добавил Никитин.
В ходе двухдневной программы делегация Узбекистана посетила Корпоративный университет правительства Нижегородской области, провела встречи с представителями промышленных предприятий, ректорами и студентами вузов.
"У нас сложилось эффективное сотрудничество с командой Нижегородской области. Готовы развивать его, в том числе по таким направлениям, как открытие представительства региона и организация прямого авиасообщения", - приводятся в сообщении слова Хайриддинова.