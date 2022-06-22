https://ria.ru/20220622/predstavitelstvo-1797222207.html

Нижегородская область откроет представительство региона в Узбекистане

Нижегородская область откроет представительство региона в Узбекистане - РИА Новости, 22.06.2022

Нижегородская область откроет представительство региона в Узбекистане

Нижегородская область планирует открыть представительство в Узбекистане, заявил губернатор российского региона Глеб Никитин. РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T10:28

2022-06-22T10:28

2022-06-22T10:28

нижегородская область

узбекистан

экономика

глеб никитин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июн - РИА Новости. Нижегородская область планирует открыть представительство в Узбекистане, заявил губернатор российского региона Глеб Никитин.Губернатор Нижегородской области во вторник провел рабочую встречу с советником премьер-министра Узбекистана Мехриддином Хайриддиновым."Очень ценно, что между нашим регионом и Узбекистаном уже сложилось тесное и плодотворное взаимодействие. По итогам прошлого года Узбекистан вошел в двадцатку торгово-экономических партнеров региона, продемонстрировав товарооборот в 113 миллионов долларов. И по итогам первого квартала текущего года идет стабильный рост экономических показателей – по сравнению с аналогичным периодом прошлого года двусторонний товарооборот вырос ещё в полтора раза", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.В апреле 2022 года делегация Нижегородской области во главе с Никитиным работала на выставке "Иннопром" в Ташкенте, где был подписан ряд соглашений о сотрудничестве. Нижний Новгород и Бухара стали городами-побратимами.Губернатор Нижегородской области отметил, что планируется дальнейшее расширение сотрудничества. В частности, обсуждается создание представительства региона в республике."Открытие представительства Нижегородской области станет важным шагом в укреплении наших отношений. Представительство будет напрямую способствовать развитию связей между нашими хозяйствующими субъектами. Еще одним важным направлением сотрудничества является открытие прямого авиационного сообщения между Нижним Новгородом и Бухарой, что будет способствовать наращиванию туристической и деловой активности между Нижегородской областью и Узбекистаном", - добавил Никитин.В ходе двухдневной программы делегация Узбекистана посетила Корпоративный университет правительства Нижегородской области, провела встречи с представителями промышленных предприятий, ректорами и студентами вузов."У нас сложилось эффективное сотрудничество с командой Нижегородской области. Готовы развивать его, в том числе по таким направлениям, как открытие представительства региона и организация прямого авиасообщения", - приводятся в сообщении слова Хайриддинова.

https://ria.ru/20220621/remeslo-1797074561.html

https://ria.ru/20220617/tsifrovizatsiya-1796118553.html

узбекистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

узбекистан, экономика, глеб никитин