https://ria.ru/20220622/pravitelstvo-1797313667.html

Правительство получило право определять типовые условия контрактов по ГОЗ

Правительство получило право определять типовые условия контрактов по ГОЗ - РИА Новости, 22.06.2022

Правительство получило право определять типовые условия контрактов по ГОЗ

Совет Федерации одобрил закон, предоставляющий правительству право определять примерные типовые условия государственных контрактов в сфере гособоронзаказа. РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T14:51

2022-06-22T14:51

2022-06-22T15:46

правительство рф

совет федерации рф

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон, предоставляющий правительству право определять примерные типовые условия государственных контрактов в сфере гособоронзаказа.Определение типовых условий контрактов по государственному оборонному заказу позволит обеспечить юридическую точность контрактов и избежать ошибок, последствием которых может стать неэффективное использование бюджетных средств, отмечается в пояснительной записке.Закон направлен на повышение качества договорной работы, обеспечение баланса прав и обязанностей заказчиков и поставщиков.

https://ria.ru/20220611/gosoboronzakaz-1794789286.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

правительство рф, совет федерации рф