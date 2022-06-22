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Правительство получило право определять типовые условия контрактов по ГОЗ - РИА Новости, 22.06.2022
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Правительство получило право определять типовые условия контрактов по ГОЗ
Правительство получило право определять типовые условия контрактов по ГОЗ - РИА Новости, 22.06.2022
Правительство получило право определять типовые условия контрактов по ГОЗ
Совет Федерации одобрил закон, предоставляющий правительству право определять примерные типовые условия государственных контрактов в сфере гособоронзаказа. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T14:51
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правительство рф
совет федерации рф
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон, предоставляющий правительству право определять примерные типовые условия государственных контрактов в сфере гособоронзаказа.Определение типовых условий контрактов по государственному оборонному заказу позволит обеспечить юридическую точность контрактов и избежать ошибок, последствием которых может стать неэффективное использование бюджетных средств, отмечается в пояснительной записке.Закон направлен на повышение качества договорной работы, обеспечение баланса прав и обязанностей заказчиков и поставщиков.
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правительство рф, совет федерации рф
14:51 22.06.2022 (обновлено: 15:46 22.06.2022)
 
Правительство получило право определять типовые условия контрактов по ГОЗ

СФ одобрил закон, позволяющий правительству определять типовые условия контрактов по ГОЗ

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Дом правительства РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон, предоставляющий правительству право определять примерные типовые условия государственных контрактов в сфере гособоронзаказа.
Определение типовых условий контрактов по государственному оборонному заказу позволит обеспечить юридическую точность контрактов и избежать ошибок, последствием которых может стать неэффективное использование бюджетных средств, отмечается в пояснительной записке.
Закон направлен на повышение качества договорной работы, обеспечение баланса прав и обязанностей заказчиков и поставщиков.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
11 июня, 17:44
Поставщики по гособоронзаказу теперь обязаны обосновывать цену контракта
 
Правительство РФСовет Федерации РФ
 
 
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