https://ria.ru/20220622/pravitelstvo-1797313667.html
Правительство получило право определять типовые условия контрактов по ГОЗ
Правительство получило право определять типовые условия контрактов по ГОЗ - РИА Новости, 22.06.2022
Правительство получило право определять типовые условия контрактов по ГОЗ
Совет Федерации одобрил закон, предоставляющий правительству право определять примерные типовые условия государственных контрактов в сфере гособоронзаказа. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T14:51
2022-06-22T14:51
2022-06-22T15:46
правительство рф
совет федерации рф
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон, предоставляющий правительству право определять примерные типовые условия государственных контрактов в сфере гособоронзаказа.Определение типовых условий контрактов по государственному оборонному заказу позволит обеспечить юридическую точность контрактов и избежать ошибок, последствием которых может стать неэффективное использование бюджетных средств, отмечается в пояснительной записке.Закон направлен на повышение качества договорной работы, обеспечение баланса прав и обязанностей заказчиков и поставщиков.
https://ria.ru/20220611/gosoboronzakaz-1794789286.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
правительство рф, совет федерации рф
14:51 22.06.2022 (обновлено: 15:46 22.06.2022)
Правительство получило право определять типовые условия контрактов по ГОЗ
СФ одобрил закон, позволяющий правительству определять типовые условия контрактов по ГОЗ