https://ria.ru/20220622/pozhar-1797273516.html
Новошахтинский НПЗ подтвердил, что пожар произошел из-за беспилотников
Новошахтинский НПЗ подтвердил, что пожар произошел из-за беспилотников - РИА Новости, 22.06.2022
Новошахтинский НПЗ подтвердил, что пожар произошел из-за беспилотников
сообщила пресс-служба предприятия. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T13:24
2022-06-22T13:24
2022-06-22T14:30
россия
происшествия
новошахтинск
ростовская область
василий голубев
новошахтинский завод нефтепродуктов
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июн — РИА Новости. Взрыв и пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе произошел после атаки двух беспилотников, сообщила пресс-служба предприятия.Возгорание в теплообменнике предприятия произошло в среду утром на площади пятидесяти квадратных метров. Спустя полтора часа спасатели потушили пожар.Новошахтинский завод — крупнейший поставщик нефтепродуктов на юге России.
https://ria.ru/20220622/tereshkova-1797252114.html
россия
новошахтинск
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, новошахтинск, ростовская область, василий голубев, новошахтинский завод нефтепродуктов
13:24 22.06.2022 (обновлено: 14:30 22.06.2022)
Новошахтинский НПЗ подтвердил, что пожар произошел из-за беспилотников
Новошахтинский НПЗ подтвердил, что пожар произошел из-за атаки двух беспилотников