https://ria.ru/20220622/pozhar-1797273516.html

Новошахтинский НПЗ подтвердил, что пожар произошел из-за беспилотников

Новошахтинский НПЗ подтвердил, что пожар произошел из-за беспилотников - РИА Новости, 22.06.2022

Новошахтинский НПЗ подтвердил, что пожар произошел из-за беспилотников

сообщила пресс-служба предприятия. РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T13:24

2022-06-22T13:24

2022-06-22T14:30

россия

происшествия

новошахтинск

ростовская область

василий голубев

новошахтинский завод нефтепродуктов

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июн — РИА Новости. Взрыв и пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе произошел после атаки двух беспилотников, сообщила пресс-служба предприятия.Возгорание в теплообменнике предприятия произошло в среду утром на площади пятидесяти квадратных метров. Спустя полтора часа спасатели потушили пожар.Новошахтинский завод — крупнейший поставщик нефтепродуктов на юге России.

https://ria.ru/20220622/tereshkova-1797252114.html

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Екатерина Зайцева

россия, происшествия, новошахтинск, ростовская область, василий голубев, новошахтинский завод нефтепродуктов