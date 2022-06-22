https://ria.ru/20220622/pozhar-1797247126.html

Туроператоры: пожар в Мармарисе не угрожает отдыхающим

Туроператоры: пожар в Мармарисе не угрожает отдыхающим - РИА Новости, 22.06.2022

Туроператоры: пожар в Мармарисе не угрожает отдыхающим

Пожар неподалеку от курортного Мармариса в Турции не угрожает отдыху туристов, ситуация находится под контролем местных властей, заявили РИА Новости... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T13:20

2022-06-22T13:20

2022-06-22T13:20

туризм

мармарис

турция

мугла (провинция)

интурист

anex tour

отдых

туристы

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Пожар неподалеку от курортного Мармариса в Турции не угрожает отдыху туристов, ситуация находится под контролем местных властей, заявили РИА Новости представители отрасли.Принимающий офис "Интуриста" в Мармарисе сообщил агентству, что пожар вспыхнул далеко от города и не угрожает отдыхающим. "Однако мы предостерегаем от самостоятельных поездок в леса вне экскурсионных маршрутов", — сказал представитель туроператора."Отели, с которыми мы сотрудничаем, находятся вдалеке от этого места. Сейчас район возгорания дислоцируется примерно в 20 километрах от Мармариса. Ситуация под контролем. Все туристы в безопасности и продолжают свой отдых", — добавили в ANEX Tour.Управление лесного хозяйства провинции Мугла в Турции во вторник информировало, что крупный лесной пожар вспыхнул в Мармарисе, из-за сильных порывов ветра огонь продолжает распространяться. По данным СМИ, к тушению привлечены двадцать вертолетов и четырнадцать самолетов.

https://ria.ru/20220620/turtsiya-1796661240.html

мармарис

турция

мугла (провинция)

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

мармарис, турция, мугла (провинция), интурист, anex tour, отдых, туристы, безопасность, туризм, новости - туризм