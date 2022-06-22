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Туроператоры: пожар в Мармарисе не угрожает отдыхающим - РИА Новости, 22.06.2022
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Туризм
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Туроператоры: пожар в Мармарисе не угрожает отдыхающим
Туроператоры: пожар в Мармарисе не угрожает отдыхающим - РИА Новости, 22.06.2022
Туроператоры: пожар в Мармарисе не угрожает отдыхающим
Пожар неподалеку от курортного Мармариса в Турции не угрожает отдыху туристов, ситуация находится под контролем местных властей, заявили РИА Новости... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T13:20
2022-06-22T13:20
туризм
мармарис
турция
мугла (провинция)
интурист
anex tour
отдых
туристы
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Пожар неподалеку от курортного Мармариса в Турции не угрожает отдыху туристов, ситуация находится под контролем местных властей, заявили РИА Новости представители отрасли.Принимающий офис "Интуриста" в Мармарисе сообщил агентству, что пожар вспыхнул далеко от города и не угрожает отдыхающим. "Однако мы предостерегаем от самостоятельных поездок в леса вне экскурсионных маршрутов", — сказал представитель туроператора."Отели, с которыми мы сотрудничаем, находятся вдалеке от этого места. Сейчас район возгорания дислоцируется примерно в 20 километрах от Мармариса. Ситуация под контролем. Все туристы в безопасности и продолжают свой отдых", — добавили в ANEX Tour.Управление лесного хозяйства провинции Мугла в Турции во вторник информировало, что крупный лесной пожар вспыхнул в Мармарисе, из-за сильных порывов ветра огонь продолжает распространяться. По данным СМИ, к тушению привлечены двадцать вертолетов и четырнадцать самолетов.
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мармарис
турция
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мармарис, турция, мугла (провинция), интурист, anex tour, отдых, туристы, безопасность, туризм, новости - туризм
13:20 22.06.2022
 
Туроператоры: пожар в Мармарисе не угрожает отдыхающим

Туроператоры: пожар неподалеку от Мармариса в Турции не угрожает отдыхающим

© Sputnik / Туран Салджи / Перейти в фотобанкЛесной пожар в районе Тюркэвлер, рядом с которым располагается ТЭЦ Йеникёй
Лесной пожар в районе Тюркэвлер, рядом с которым располагается ТЭЦ Йеникёй - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© Sputnik / Туран Салджи
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Пожар неподалеку от курортного Мармариса в Турции не угрожает отдыху туристов, ситуация находится под контролем местных властей, заявили РИА Новости представители отрасли.
Принимающий офис "Интуриста" в Мармарисе сообщил агентству, что пожар вспыхнул далеко от города и не угрожает отдыхающим. "Однако мы предостерегаем от самостоятельных поездок в леса вне экскурсионных маршрутов", — сказал представитель туроператора.
"Отели, с которыми мы сотрудничаем, находятся вдалеке от этого места. Сейчас район возгорания дислоцируется примерно в 20 километрах от Мармариса. Ситуация под контролем. Все туристы в безопасности и продолжают свой отдых", — добавили в ANEX Tour.
Управление лесного хозяйства провинции Мугла в Турции во вторник информировало, что крупный лесной пожар вспыхнул в Мармарисе, из-за сильных порывов ветра огонь продолжает распространяться. По данным СМИ, к тушению привлечены двадцать вертолетов и четырнадцать самолетов.
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ТуризмМармарисТурцияМугла (провинция)ИнтуристAnex TourОтдыхтуристыБезопасностьТуризмНовости - Туризм
 
 
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