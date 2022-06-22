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Толстой не исключил переименования территории у посольства Германии - РИА Новости, 22.06.2022
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Толстой не исключил переименования территории у посольства Германии
Толстой не исключил переименования территории у посольства Германии - РИА Новости, 22.06.2022
Толстой не исключил переименования территории у посольства Германии
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой в пятницу допустил возможность переименования территории у посольства Германии в площадь Луганской Народной Республики. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T15:20
2022-06-22T15:20
в мире
германия
москва
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой в пятницу допустил возможность переименования территории у посольства Германии в площадь Луганской Народной Республики."Есть идея перед посольством ФРГ рассмотреть... Но это нужно инициировать опрос через систему "Активный гражданин", - ответил Толстой на вопрос журналиста о возможном переименовании какой-либо территории города в площадь ЛНР.Ранее власти Москвы объявили, что жители столицы выбрали название для площади у посольства США на портале "Активный гражданин" - наибольшее количество голосов набрал вариант "Площадь Донецкой Народной Республики".
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в мире, германия, москва, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
15:20 22.06.2022
 
Толстой не исключил переименования территории у посольства Германии

Толстой допустил возможность переименования территории у посольства Германии в площадь ЛНР

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы Петр Толстой
Заместитель председателя Государственной Думы Петр Толстой - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя Государственной Думы Петр Толстой. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой в пятницу допустил возможность переименования территории у посольства Германии в площадь Луганской Народной Республики.
"Есть идея перед посольством ФРГ рассмотреть... Но это нужно инициировать опрос через систему "Активный гражданин", - ответил Толстой на вопрос журналиста о возможном переименовании какой-либо территории города в площадь ЛНР.
Ранее власти Москвы объявили, что жители столицы выбрали название для площади у посольства США на портале "Активный гражданин" - наибольшее количество голосов набрал вариант "Площадь Донецкой Народной Республики".
Сотрудник коммунальной службы во время монтажа адресного указателя площади Донецкой Народной Республики возле здания посольства США в Москве - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
Вчера, 14:35
Толстой открыл табличку площади ДНР у посольства США
 
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