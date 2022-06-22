https://ria.ru/20220622/posolstvo-1797330023.html
Толстой не исключил переименования территории у посольства Германии
Толстой не исключил переименования территории у посольства Германии - РИА Новости, 22.06.2022
Толстой не исключил переименования территории у посольства Германии
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой в пятницу допустил возможность переименования территории у посольства Германии в площадь Луганской Народной Республики. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T15:20
2022-06-22T15:20
2022-06-22T15:20
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ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой в пятницу допустил возможность переименования территории у посольства Германии в площадь Луганской Народной Республики."Есть идея перед посольством ФРГ рассмотреть... Но это нужно инициировать опрос через систему "Активный гражданин", - ответил Толстой на вопрос журналиста о возможном переименовании какой-либо территории города в площадь ЛНР.Ранее власти Москвы объявили, что жители столицы выбрали название для площади у посольства США на портале "Активный гражданин" - наибольшее количество голосов набрал вариант "Площадь Донецкой Народной Республики".
https://ria.ru/20220622/ploschad-1797306379.html
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в мире, германия, москва, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
Толстой не исключил переименования территории у посольства Германии
Толстой допустил возможность переименования территории у посольства Германии в площадь ЛНР