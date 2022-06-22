https://ria.ru/20220622/posolstvo-1797208047.html

Территорию у посольства США назвали площадью Донецкой Народной Республики

Территорию у посольства США назвали площадью Донецкой Народной Республики - РИА Новости, 22.06.2022

Территорию у посольства США назвали площадью Донецкой Народной Республики

Площади около посольства США в Москве присвоили название в честь ДНР, следует из постановления мэра города Сергея Собянина, опубликованного на его сайте. РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T09:29

2022-06-22T09:29

2022-06-22T18:07

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Площади около посольства США в Москве присвоили название в честь ДНР, следует из постановления мэра города Сергея Собянина, опубликованного на его сайте.Такое решение приняли жители, участвовавшие в голосовании на портале "Активный гражданин". Этот вариант поддержали 44,69 процента.По условиям, теперь власти должны определить в городе еще одну площадь или улицу, которую назовут в честь Луганской Народной Республики.Увековечить на карте Москвы память защитников Донбасса предложили депутаты Мосгордумы, в правительство города поступили многочисленные обращения жителей с различными вариантами. Власти вынесли вопрос на общегородское обсуждение.

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