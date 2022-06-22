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Территорию у посольства США назвали площадью Донецкой Народной Республики - РИА Новости, 22.06.2022
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Территорию у посольства США назвали площадью Донецкой Народной Республики
Территорию у посольства США назвали площадью Донецкой Народной Республики - РИА Новости, 22.06.2022
Территорию у посольства США назвали площадью Донецкой Народной Республики
Площади около посольства США в Москве присвоили название в честь ДНР, следует из постановления мэра города Сергея Собянина, опубликованного на его сайте. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T09:29
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Площади около посольства США в Москве присвоили название в честь ДНР, следует из постановления мэра города Сергея Собянина, опубликованного на его сайте.Такое решение приняли жители, участвовавшие в голосовании на портале "Активный гражданин". Этот вариант поддержали 44,69 процента.По условиям, теперь власти должны определить в городе еще одну площадь или улицу, которую назовут в честь Луганской Народной Республики.Увековечить на карте Москвы память защитников Донбасса предложили депутаты Мосгордумы, в правительство города поступили многочисленные обращения жителей с различными вариантами. Власти вынесли вопрос на общегородское обсуждение.
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сша, москва, россия
09:29 22.06.2022 (обновлено: 18:07 22.06.2022)
 
Территорию у посольства США назвали площадью Донецкой Народной Республики

Мэр Москвы Собянин переименовал территорию около посольства США в площадь ДНР

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСотрудник коммунальной службы во время монтажа адресного указателя площади Донецкой Народной Республики возле здания посольства США в Москве
Сотрудник коммунальной службы во время монтажа адресного указателя площади Донецкой Народной Республики возле здания посольства США в Москве - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Площади около посольства США в Москве присвоили название в честь ДНР, следует из постановления мэра города Сергея Собянина, опубликованного на его сайте.

"Правительство Москвы постановляет: присвоить безымянной территории, расположенной от Большого Девятинского переулка до Малого Конюшковского переулка вдоль Конюшковской улицы в районе Пресненский Центрального административного округа города Москвы, наименование — площадь Донецкой Народной Республики", — говорится в документе.

Такое решение приняли жители, участвовавшие в голосовании на портале "Активный гражданин". Этот вариант поддержали 44,69 процента.
По условиям, теперь власти должны определить в городе еще одну площадь или улицу, которую назовут в честь Луганской Народной Республики.
Увековечить на карте Москвы память защитников Донбасса предложили депутаты Мосгордумы, в правительство города поступили многочисленные обращения жителей с различными вариантами. Власти вынесли вопрос на общегородское обсуждение.
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