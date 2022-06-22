Рейтинг@Mail.ru
Оскорбивший Шольца посол Украины решил извиниться спустя полтора месяца - РИА Новости, 22.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220622/posol-1797437005.html
Оскорбивший Шольца посол Украины решил извиниться спустя полтора месяца
Оскорбивший Шольца посол Украины решил извиниться спустя полтора месяца - РИА Новости, 22.06.2022
Оскорбивший Шольца посол Украины решил извиниться спустя полтора месяца
Посол Украины в Берлине Андрей Мельник, назвавший канцлера Германии Олафа Шольца обиженной ливерной колбасой, решил извиниться спустя полтора месяца. Об этом он РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T22:15
2022-06-22T22:56
в мире
владимир зеленский
дмитрий кулеба
германия
мид украины
украина
ангела меркель
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789780174_0:121:2048:1273_1920x0_80_0_0_54b107a0aa5318b429e727e71fdf707d.jpg
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Посол Украины в Берлине Андрей Мельник, назвавший канцлера Германии Олафа Шольца обиженной ливерной колбасой, решил извиниться спустя полтора месяца. Об этом он заявил в интервью, опубликованном на сайте немецкого журнала Spiegel."Оглядываясь назад, я, естественно, сожалею о сказанном. &lt;…&gt; Я лично извинюсь перед ним", — сообщил дипломат.Мельник добавил, что его поступок расстроил Владимира Зеленского, и ему также пришлось объясняться перед главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Теперь посол хотел бы лично поговорить с канцлером Германии.Новость об оскорблении Шольца появилась в Spiegel в начале мая. Сам он отказался комментировать высказывание в свой адрес. Тем не менее обидное сравнение возмутило немцев в социальных сетях. Многие потребовали отставки украинского посла.Это было не единственное резкое высказывание, которое дипломат позволял себе в адрес немецких властей. Так, он осуждал Берлин за нерешительность в вопросе военной помощи и заявлял, что нежелание поставить на Украину танки и БМП станет для Германии "позором, который войдет в историю". Кроме того, он обвинил бывшего канцлера Ангелу Меркель в отсутствии самокритики.
https://ria.ru/20220622/gaz-1797413639.html
https://ria.ru/20220620/peregovory-1796639353.html
германия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Иванников
Кирилл Иванников
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789780174_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_6731e6f16925111fb00ed1fa5a2fe9ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир зеленский, дмитрий кулеба, германия, мид украины, украина, ангела меркель
22:15 22.06.2022 (обновлено: 22:56 22.06.2022)
 
Оскорбивший Шольца посол Украины решил извиниться спустя полтора месяца

Посол Украины Мельник решил извиниться перед Шольцем за сравнение с ливерной колбасой

© AP PhotoПосол Украины в Германии Андрей Мельник
Посол Украины в Германии Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© AP Photo
Посол Украины в Германии Андрей Мельник. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Посол Украины в Берлине Андрей Мельник, назвавший канцлера Германии Олафа Шольца обиженной ливерной колбасой, решил извиниться спустя полтора месяца. Об этом он заявил в интервью, опубликованном на сайте немецкого журнала Spiegel.
"Оглядываясь назад, я, естественно, сожалею о сказанном. <…> Я лично извинюсь перед ним", — сообщил дипломат.
Компрессорная станция Зайда (Sayda), связывающая трубопроводные системы Чехии (трубопровод Gazela) и Германии - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
Вчера, 19:48
"У нас проблемы". Германия ощутила последствия антироссийских санкций
Мельник добавил, что его поступок расстроил Владимира Зеленского, и ему также пришлось объясняться перед главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Теперь посол хотел бы лично поговорить с канцлером Германии.
Новость об оскорблении Шольца появилась в Spiegel в начале мая. Сам он отказался комментировать высказывание в свой адрес. Тем не менее обидное сравнение возмутило немцев в социальных сетях. Многие потребовали отставки украинского посла.
Это было не единственное резкое высказывание, которое дипломат позволял себе в адрес немецких властей. Так, он осуждал Берлин за нерешительность в вопросе военной помощи и заявлял, что нежелание поставить на Украину танки и БМП станет для Германии "позором, который войдет в историю". Кроме того, он обвинил бывшего канцлера Ангелу Меркель в отсутствии самокритики.
Флаг России и Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
20 июня, 02:34
Германия тайно обратилась к России по вопросу Украины, пишет FP
 
В миреВладимир ЗеленскийДмитрий КулебаГерманияМИД УкраиныУкраинаАнгела Меркель
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала