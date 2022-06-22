22:15 22.06.2022 (обновлено: 22:56 22.06.2022)
Оскорбивший Шольца посол Украины решил извиниться спустя полтора месяца
Посол Украины Мельник решил извиниться перед Шольцем за сравнение с ливерной колбасой
© AP PhotoПосол Украины в Германии Андрей Мельник
© AP Photo
Посол Украины в Германии Андрей Мельник. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Посол Украины в Берлине Андрей Мельник, назвавший канцлера Германии Олафа Шольца обиженной ливерной колбасой, решил извиниться спустя полтора месяца. Об этом он заявил в интервью, опубликованном на сайте немецкого журнала Spiegel.
"Оглядываясь назад, я, естественно, сожалею о сказанном. <…> Я лично извинюсь перед ним", — сообщил дипломат.
Мельник добавил, что его поступок расстроил Владимира Зеленского, и ему также пришлось объясняться перед главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Теперь посол хотел бы лично поговорить с канцлером Германии.
Новость об оскорблении Шольца появилась в Spiegel в начале мая. Сам он отказался комментировать высказывание в свой адрес. Тем не менее обидное сравнение возмутило немцев в социальных сетях. Многие потребовали отставки украинского посла.
Это было не единственное резкое высказывание, которое дипломат позволял себе в адрес немецких властей. Так, он осуждал Берлин за нерешительность в вопросе военной помощи и заявлял, что нежелание поставить на Украину танки и БМП станет для Германии "позором, который войдет в историю". Кроме того, он обвинил бывшего канцлера Ангелу Меркель в отсутствии самокритики.