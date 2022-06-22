https://ria.ru/20220622/posol-1797437005.html

Оскорбивший Шольца посол Украины решил извиниться спустя полтора месяца

Оскорбивший Шольца посол Украины решил извиниться спустя полтора месяца - РИА Новости, 22.06.2022

Оскорбивший Шольца посол Украины решил извиниться спустя полтора месяца

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник, назвавший канцлера Германии Олафа Шольца обиженной ливерной колбасой, решил извиниться спустя полтора месяца. Об этом он РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T22:15

2022-06-22T22:15

2022-06-22T22:56

в мире

владимир зеленский

дмитрий кулеба

германия

мид украины

украина

ангела меркель

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Посол Украины в Берлине Андрей Мельник, назвавший канцлера Германии Олафа Шольца обиженной ливерной колбасой, решил извиниться спустя полтора месяца. Об этом он заявил в интервью, опубликованном на сайте немецкого журнала Spiegel."Оглядываясь назад, я, естественно, сожалею о сказанном. <…> Я лично извинюсь перед ним", — сообщил дипломат.Мельник добавил, что его поступок расстроил Владимира Зеленского, и ему также пришлось объясняться перед главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Теперь посол хотел бы лично поговорить с канцлером Германии.Новость об оскорблении Шольца появилась в Spiegel в начале мая. Сам он отказался комментировать высказывание в свой адрес. Тем не менее обидное сравнение возмутило немцев в социальных сетях. Многие потребовали отставки украинского посла.Это было не единственное резкое высказывание, которое дипломат позволял себе в адрес немецких властей. Так, он осуждал Берлин за нерешительность в вопросе военной помощи и заявлял, что нежелание поставить на Украину танки и БМП станет для Германии "позором, который войдет в историю". Кроме того, он обвинил бывшего канцлера Ангелу Меркель в отсутствии самокритики.

https://ria.ru/20220622/gaz-1797413639.html

https://ria.ru/20220620/peregovory-1796639353.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, владимир зеленский, дмитрий кулеба, германия, мид украины, украина, ангела меркель