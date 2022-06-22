Польша создаст многомиллиардный внебюджетный фонд для вооружения армии

"Три процента ВВП мы направим на оборону в следующем году, а в этом - 2,4% ВВП, но я хотел бы проинформировать вас, что мы также согласовали финансовый план Фонда поддержки Вооруженных сил. В 2022 году это будет 20 миллиардов злотых (более 4,5 миллиарда долларов по текущему курсу) в Фонде поддержки Вооруженных сил, а в следующем году - 49 миллиардов злотых (более 11,1 миллиарда долларов)", - сказал Блащак.