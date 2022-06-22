https://ria.ru/20220622/polsha-1797401094.html
Польша создаст многомиллиардный внебюджетный фонд для вооружения армии
Польша создаст многомиллиардный внебюджетный фонд для вооружения армии - РИА Новости, 22.06.2022
Польша создаст многомиллиардный внебюджетный фонд для вооружения армии
Польша создает многомиллиардный внебюджетный фонд для вооружения собственной армии, заявил журналистам вице-премьер правительства, министр национальной обороны... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T18:36
2022-06-22T18:36
2022-06-22T18:36
польша
в мире
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ВАРШАВА, 22 июн - РИА Новости. Польша создает многомиллиардный внебюджетный фонд для вооружения собственной армии, заявил журналистам вице-премьер правительства, министр национальной обороны республики Мариуш Блащак.По словам министра, наполнение фонда будет происходить за счет займов и облигаций."Это внебюджетное финансирование обороны нашей страны. Это мощный фундамент для того, чтобы численно увеличивать Войско польское, чтобы развивать программу модернизации и оснащения Войска польского. Эти деньги будут предназначены на модернизацию Войска польского. 20 миллиардов злотых в этом году мы направим на вооружение Войска польского, современное вооружение. 49 миллиардов злотых в будущем году также будет потрачено на вооружение Войска польского", - добавил он.
https://ria.ru/20220613/polsha-1795059301.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
польша, в мире
Польша создаст многомиллиардный внебюджетный фонд для вооружения армии
Глава МО Польши Блащак: страна создаст внебюджетный фонд для вооружения армии
ВАРШАВА, 22 июн - РИА Новости.
Польша создает многомиллиардный внебюджетный фонд для вооружения собственной армии, заявил
журналистам вице-премьер правительства, министр национальной обороны республики Мариуш Блащак.
"Три процента ВВП мы направим на оборону в следующем году, а в этом - 2,4% ВВП, но я хотел бы проинформировать вас, что мы также согласовали финансовый план Фонда поддержки Вооруженных сил. В 2022 году это будет 20 миллиардов злотых (более 4,5 миллиарда долларов по текущему курсу) в Фонде поддержки Вооруженных сил, а в следующем году - 49 миллиардов злотых (более 11,1 миллиарда долларов)", - сказал Блащак.
По словам министра, наполнение фонда будет происходить за счет займов и облигаций.
"Это внебюджетное финансирование обороны нашей страны. Это мощный фундамент для того, чтобы численно увеличивать Войско польское, чтобы развивать программу модернизации и оснащения Войска польского. Эти деньги будут предназначены на модернизацию Войска польского. 20 миллиардов злотых в этом году мы направим на вооружение Войска польского, современное вооружение. 49 миллиардов злотых в будущем году также будет потрачено на вооружение Войска польского", - добавил он.