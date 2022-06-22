18:22 22.06.2022 (обновлено: 18:46 22.06.2022)
Сербы раскрыли стратегию Польши на Украине
Читатели газеты "Политика": Польша ведет антироссийскую игру ради примирения с ЕС
Флаги Польши, ЕС и НАТО в Варшаве. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Читатели сербской газеты "Политика" усмотрели в стратегии Варшавы желание и "показать свою силу" при помощи агрессивной антироссийской риторики, и поднять свой статус в глазах Брюсселя.
Статья сербского журналиста была посвящена взаимоотношениям двух государств. В конце материала автор пришел к выводу, что внешнюю политику польского правительства стоит рассматривать лишь как попытки "стать более мощным политическим, экономическим и культурным фактором в Центральной и Восточной Европе, а также связующим звеном на постсоветском пространстве".
Однако комментаторы растолковали дипломатические усилия официальной Варшавы несколько иначе.
"Польша всегда считала славянского брата заклятым врагом, так исторически сложилось", — добавил другой.
"Перед Второй мировой войной польские интеллектуалы утверждали, что угрозы со стороны Германии нет, потому что якобы после Первой мировой войны Германия была демилитаризована. Они говорили, что опасность исходит от СССР", — отметил читатель газеты.
"Какая иллюзия считать, что Россия — самая большая проблема Польши. Россия во главе с Путиным была потенциально выгодным партнером, но, следуя за Америкой, почти все европейские страны видели в ней только врага", — заключил серб.
ЕС уже четыре раза выделил по 500 миллионов евро на военную помощь Украине. Общая сумма финансирования закупок вооружения составила 2 миллиарда евро. При этом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал коллег по НАТО предоставить Украине больше оружия. Сама Варшава объявила, что подпишет крупнейший за 30 лет контракт на поставку вооружений Украине.
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