https://ria.ru/20220622/polsha-1797398620.html

Сербы раскрыли стратегию Польши на Украине

Сербы раскрыли стратегию Польши на Украине - РИА Новости, 22.06.2022

Сербы раскрыли стратегию Польши на Украине

Читатели сербской газеты "Политика" усмотрели в стратегии Варшавы желание и "показать свою силу" при помощи агрессивной антироссийской риторики, и поднять свой... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T18:22

2022-06-22T18:22

2022-06-22T18:46

матеуш моравецкий

украина

польша

нато

евросоюз

в мире

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150887/95/1508879521_81:0:1894:1020_1920x0_80_0_0_f7424925c22f4de18d63f4979e877235.jpg

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Читатели сербской газеты "Политика" усмотрели в стратегии Варшавы желание и "показать свою силу" при помощи агрессивной антироссийской риторики, и поднять свой статус в глазах Брюсселя.Статья сербского журналиста была посвящена взаимоотношениям двух государств. В конце материала автор пришел к выводу, что внешнюю политику польского правительства стоит рассматривать лишь как попытки "стать более мощным политическим, экономическим и культурным фактором в Центральной и Восточной Европе, а также связующим звеном на постсоветском пространстве".Однако комментаторы растолковали дипломатические усилия официальной Варшавы несколько иначе."До конфликта на Украине отношения между Варшавой и Брюсселем были довольно натянутыми из-за несоответствия польских национальных законов европейским. И вот Польша нашла способ помириться с Брюсселем, разозлив Россию, — две мухи одним ударом", — написал один из пользователей."Польша всегда считала славянского брата заклятым врагом, так исторически сложилось", — добавил другой."Какая иллюзия считать, что Россия — самая большая проблема Польши. Россия во главе с Путиным была потенциально выгодным партнером, но, следуя за Америкой, почти все европейские страны видели в ней только врага", — заключил серб.ЕС уже четыре раза выделил по 500 миллионов евро на военную помощь Украине. Общая сумма финансирования закупок вооружения составила 2 миллиарда евро. При этом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал коллег по НАТО предоставить Украине больше оружия. Сама Варшава объявила, что подпишет крупнейший за 30 лет контракт на поставку вооружений Украине.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по освобождению Донбасса. Москва неоднократно заявляла, что военные поставки Киеву только затягивают конфликт, а любые грузы с оружием станут законной целью для российской авиации.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220622/ukraina-1797283202.html

https://ria.ru/20220613/polsha-1794906232.html

украина

польша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

матеуш моравецкий, украина, польша, нато, евросоюз, в мире, россия