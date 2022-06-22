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Сербы раскрыли стратегию Польши на Украине - РИА Новости, 22.06.2022
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Сербы раскрыли стратегию Польши на Украине
Сербы раскрыли стратегию Польши на Украине - РИА Новости, 22.06.2022
Сербы раскрыли стратегию Польши на Украине
Читатели сербской газеты "Политика" усмотрели в стратегии Варшавы желание и "показать свою силу" при помощи агрессивной антироссийской риторики, и поднять свой... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T18:22
2022-06-22T18:46
матеуш моравецкий
украина
польша
нато
евросоюз
в мире
россия
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Читатели сербской газеты "Политика" усмотрели в стратегии Варшавы желание и "показать свою силу" при помощи агрессивной антироссийской риторики, и поднять свой статус в глазах Брюсселя.Статья сербского журналиста была посвящена взаимоотношениям двух государств. В конце материала автор пришел к выводу, что внешнюю политику польского правительства стоит рассматривать лишь как попытки "стать более мощным политическим, экономическим и культурным фактором в Центральной и Восточной Европе, а также связующим звеном на постсоветском пространстве".Однако комментаторы растолковали дипломатические усилия официальной Варшавы несколько иначе."До конфликта на Украине отношения между Варшавой и Брюсселем были довольно натянутыми из-за несоответствия польских национальных законов европейским. И вот Польша нашла способ помириться с Брюсселем, разозлив Россию, — две мухи одним ударом", — написал один из пользователей."Польша всегда считала славянского брата заклятым врагом, так исторически сложилось", — добавил другой."Какая иллюзия считать, что Россия — самая большая проблема Польши. Россия во главе с Путиным была потенциально выгодным партнером, но, следуя за Америкой, почти все европейские страны видели в ней только врага", — заключил серб.ЕС уже четыре раза выделил по 500 миллионов евро на военную помощь Украине. Общая сумма финансирования закупок вооружения составила 2 миллиарда евро. При этом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал коллег по НАТО предоставить Украине больше оружия. Сама Варшава объявила, что подпишет крупнейший за 30 лет контракт на поставку вооружений Украине.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по освобождению Донбасса. Москва неоднократно заявляла, что военные поставки Киеву только затягивают конфликт, а любые грузы с оружием станут законной целью для российской авиации.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220622/ukraina-1797283202.html
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матеуш моравецкий, украина, польша, нато, евросоюз, в мире, россия
18:22 22.06.2022 (обновлено: 18:46 22.06.2022)
 
Сербы раскрыли стратегию Польши на Украине

Читатели газеты "Политика": Польша ведет антироссийскую игру ради примирения с ЕС

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкФлаги Польши, ЕС и НАТО в Варшаве
Флаги Польши, ЕС и НАТО в Варшаве - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Флаги Польши, ЕС и НАТО в Варшаве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн РИА Новости. Читатели сербской газеты "Политика" усмотрели в стратегии Варшавы желание и "показать свою силу" при помощи агрессивной антироссийской риторики, и поднять свой статус в глазах Брюсселя.
Статья сербского журналиста была посвящена взаимоотношениям двух государств. В конце материала автор пришел к выводу, что внешнюю политику польского правительства стоит рассматривать лишь как попытки "стать более мощным политическим, экономическим и культурным фактором в Центральной и Восточной Европе, а также связующим звеном на постсоветском пространстве".
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Однако комментаторы растолковали дипломатические усилия официальной Варшавы несколько иначе.
"До конфликта на Украине отношения между Варшавой и Брюсселем были довольно натянутыми из-за несоответствия польских национальных законов европейским. И вот Польша нашла способ помириться с Брюсселем, разозлив Россию, — две мухи одним ударом", — написал один из пользователей.
"Польша всегда считала славянского брата заклятым врагом, так исторически сложилось", — добавил другой.

"Перед Второй мировой войной польские интеллектуалы утверждали, что угрозы со стороны Германии нет, потому что якобы после Первой мировой войны Германия была демилитаризована. Они говорили, что опасность исходит от СССР", — отметил читатель газеты.

"Какая иллюзия считать, что Россия — самая большая проблема Польши. Россия во главе с Путиным была потенциально выгодным партнером, но, следуя за Америкой, почти все европейские страны видели в ней только врага", — заключил серб.
ЕС уже четыре раза выделил по 500 миллионов евро на военную помощь Украине. Общая сумма финансирования закупок вооружения составила 2 миллиарда евро. При этом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал коллег по НАТО предоставить Украине больше оружия. Сама Варшава объявила, что подпишет крупнейший за 30 лет контракт на поставку вооружений Украине.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по освобождению Донбасса. Москва неоднократно заявляла, что военные поставки Киеву только затягивают конфликт, а любые грузы с оружием станут законной целью для российской авиации.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Вид на Варшаву - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
13 июня, 08:00
Польша строит великую державу от моря до моря
 
Матеуш МоравецкийУкраинаПольшаНАТОЕвросоюзВ миреРоссия
 
 
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