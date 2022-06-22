https://ria.ru/20220622/polsha-1797294680.html
В сейме Польши депутат разбросала банкноты во время присяги главы Нацбанка
В сейме Польши депутат разбросала банкноты во время присяги главы Нацбанка - РИА Новости, 22.06.2022
В сейме Польши депутат разбросала банкноты во время присяги главы Нацбанка
Депутат от оппозиции разбросала банкноты в зале заседаний сейма Польши во время церемонии присяги председателя Национального банка страны Адама Глапиньского,... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T14:10
2022-06-22T14:10
2022-06-22T14:10
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ВАРШАВА, 22 июн — РИА Новости. Депутат от оппозиции разбросала банкноты в зале заседаний сейма Польши во время церемонии присяги председателя Национального банка страны Адама Глапиньского, передает корреспондент РИА Новости.Недавно Глапиньский после долгих дебатов был утвержден на второй шестилетний срок в должности председателя Национального банка Польши. В среду в здании сейма он был приведен к присяге.С утра депутаты от оппозиции пришли в сейм с плакатами "Глапинский должен уйти", "взнос по ипотечному кредиту +2350 злотых", также на их плакатах было указано, что сильнее всего в Польше подорожали масло и топливо.Во время произнесения Глапиньским текста присяги депутат от оппозиционной "Гражданской коалиции" Клавдия Яхира стала разбрасывать с балкона сейма банкноты. Она прекратила это делать после вмешательства службы безопасности парламента. Она пояснила, что своим жестом хотела "показать, к чему приведет чрезмерная печать пустых денег". Решением спикера сейма Яхира была лишена права участвовать в данном заседании.В свою очередь глава фракции "Левых" Кшиштоф Галковский заявил, что Глапиньский – это "человек, который привел к самой высокой за 24 года инфляции".
https://ria.ru/20220616/nato-1795830150.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша
В сейме Польши депутат разбросала банкноты во время присяги главы Нацбанка
Депутат от оппозиции разбросала банкноты в сейме Польши во время присяги главы Нацбанка
ВАРШАВА, 22 июн — РИА Новости. Депутат от оппозиции разбросала банкноты в зале заседаний сейма Польши во время церемонии присяги председателя Национального банка страны Адама Глапиньского, передает корреспондент РИА Новости.
Недавно Глапиньский после долгих дебатов был утвержден на второй шестилетний срок в должности председателя Национального банка Польши
. В среду в здании сейма он был приведен к присяге.
С утра депутаты от оппозиции пришли в сейм с плакатами "Глапинский должен уйти", "взнос по ипотечному кредиту +2350 злотых", также на их плакатах было указано, что сильнее всего в Польше подорожали масло и топливо.
Во время произнесения Глапиньским текста присяги депутат от оппозиционной "Гражданской коалиции" Клавдия Яхира стала разбрасывать с балкона сейма банкноты. Она прекратила это делать после вмешательства службы безопасности парламента. Она пояснила, что своим жестом хотела "показать, к чему приведет чрезмерная печать пустых денег". Решением спикера сейма Яхира была лишена права участвовать в данном заседании.
В свою очередь глава фракции "Левых" Кшиштоф Галковский заявил, что Глапиньский – это "человек, который привел к самой высокой за 24 года инфляции".