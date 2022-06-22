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В сейме Польши депутат разбросала банкноты во время присяги главы Нацбанка - РИА Новости, 22.06.2022
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В сейме Польши депутат разбросала банкноты во время присяги главы Нацбанка
В сейме Польши депутат разбросала банкноты во время присяги главы Нацбанка - РИА Новости, 22.06.2022
В сейме Польши депутат разбросала банкноты во время присяги главы Нацбанка
Депутат от оппозиции разбросала банкноты в зале заседаний сейма Польши во время церемонии присяги председателя Национального банка страны Адама Глапиньского,... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T14:10
2022-06-22T14:10
в мире
польша
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ВАРШАВА, 22 июн — РИА Новости. Депутат от оппозиции разбросала банкноты в зале заседаний сейма Польши во время церемонии присяги председателя Национального банка страны Адама Глапиньского, передает корреспондент РИА Новости.Недавно Глапиньский после долгих дебатов был утвержден на второй шестилетний срок в должности председателя Национального банка Польши. В среду в здании сейма он был приведен к присяге.С утра депутаты от оппозиции пришли в сейм с плакатами "Глапинский должен уйти", "взнос по ипотечному кредиту +2350 злотых", также на их плакатах было указано, что сильнее всего в Польше подорожали масло и топливо.Во время произнесения Глапиньским текста присяги депутат от оппозиционной "Гражданской коалиции" Клавдия Яхира стала разбрасывать с балкона сейма банкноты. Она прекратила это делать после вмешательства службы безопасности парламента. Она пояснила, что своим жестом хотела "показать, к чему приведет чрезмерная печать пустых денег". Решением спикера сейма Яхира была лишена права участвовать в данном заседании.В свою очередь глава фракции "Левых" Кшиштоф Галковский заявил, что Глапиньский – это "человек, который привел к самой высокой за 24 года инфляции".
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в мире, польша
14:10 22.06.2022
 
В сейме Польши депутат разбросала банкноты во время присяги главы Нацбанка

Депутат от оппозиции разбросала банкноты в сейме Польши во время присяги главы Нацбанка

© AFP 2022 / Wojtek RADWANSKIДепутаты на заседании нижней палаты парламента в Варшаве, Польша
Депутаты на заседании нижней палаты парламента в Варшаве, Польша - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© AFP 2022 / Wojtek RADWANSKI
Депутаты на заседании нижней палаты парламента в Варшаве, Польша
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 22 июн — РИА Новости. Депутат от оппозиции разбросала банкноты в зале заседаний сейма Польши во время церемонии присяги председателя Национального банка страны Адама Глапиньского, передает корреспондент РИА Новости.
Недавно Глапиньский после долгих дебатов был утвержден на второй шестилетний срок в должности председателя Национального банка Польши. В среду в здании сейма он был приведен к присяге.
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С утра депутаты от оппозиции пришли в сейм с плакатами "Глапинский должен уйти", "взнос по ипотечному кредиту +2350 злотых", также на их плакатах было указано, что сильнее всего в Польше подорожали масло и топливо.
Во время произнесения Глапиньским текста присяги депутат от оппозиционной "Гражданской коалиции" Клавдия Яхира стала разбрасывать с балкона сейма банкноты. Она прекратила это делать после вмешательства службы безопасности парламента. Она пояснила, что своим жестом хотела "показать, к чему приведет чрезмерная печать пустых денег". Решением спикера сейма Яхира была лишена права участвовать в данном заседании.
В свою очередь глава фракции "Левых" Кшиштоф Галковский заявил, что Глапиньский – это "человек, который привел к самой высокой за 24 года инфляции".
 
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