04:17 22.06.2022 (обновлено: 05:48 22.06.2022)
FP: Польша готовит Макрону и Шольцу "неприятности" из-за позиции по России
FP: Франция и Германия уступят Польше лидерство в ЕС из-за желания партнерства с Россией
© AP Photo / Michael SohnКанцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Michael Sohn
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Желание президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца вернуться к партнерским отношениям с Россией может привести к повышению в ЕС роли стран Восточной Европы во главе с Польшей, пишет в статье для журнала Foreign Policy аналитик Эоин Дреа.
"Отсутствие значительных и оперативных поставок оружия на Украину со стороны Германии и Франции, тщетные попытки договориться с президентом Владимиром Путиным и долгое колебание насчет того, хотят ли они, чтобы Украина одержала победу, говорят об их желании не иначе как вернуться к обычным партнерским отношениям с Россией", — считает Дреа.
По его словам, главы стран Восточной Европы могут пойти по примеру Венгрии, которая неоднократно блокировала ключевые решения ЕС. Подчеркивается, что смещение баланса сил на восток может снизить возможности Евросоюза в достижении консенсуса при принятии решений.
"Для ЕС — в частности, для Парижа и Берлина — это может привести к большим неприятностям. <…> Формируется новый баланс сил, постепенно вырисовываются его контуры. Польша, крупнейшая экономика в Восточной Европе и шестая по величине экономика в ЕС, играет главную роль в расширении возможностей Центральной и Восточной Европы", — говорится в материале.
Дреа подчеркнул, что если странам Восточной Европы не удастся преодолеть бездействие Франции и Германии, они перейдут к более тесному сотрудничеству с членами НАТО, не входящими в ЕС: США и Великобританией.