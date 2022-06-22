https://ria.ru/20220622/polsha-1797191729.html

FP: Польша готовит Макрону и Шольцу "неприятности" из-за позиции по России

FP: Польша готовит Макрону и Шольцу "неприятности" из-за позиции по России - РИА Новости, 22.06.2022

FP: Польша готовит Макрону и Шольцу "неприятности" из-за позиции по России

Желание президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца вернуться к партнерским отношениям с Россией может привести к повышению в ЕС роли... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T04:17

2022-06-22T04:17

2022-06-22T05:48

в мире

украина

польша

восточная европа

нато

евросоюз

россия

олаф шольц

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1d/1791520609_0:82:3072:1810_1920x0_80_0_0_a08b688ea032444ed995242a4194f200.jpg

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Желание президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца вернуться к партнерским отношениям с Россией может привести к повышению в ЕС роли стран Восточной Европы во главе с Польшей, пишет в статье для журнала Foreign Policy аналитик Эоин Дреа.Автор статьи отметил, что позиция Парижа и Берлина стала причиной значительного недоверия к ним со стороны восточных членов Евросоюза. На этом фоне Польша взяла на себя лидерство в поддержке Украины.По его словам, главы стран Восточной Европы могут пойти по примеру Венгрии, которая неоднократно блокировала ключевые решения ЕС. Подчеркивается, что смещение баланса сил на восток может снизить возможности Евросоюза в достижении консенсуса при принятии решений."Для ЕС — в частности, для Парижа и Берлина — это может привести к большим неприятностям. <…> Формируется новый баланс сил, постепенно вырисовываются его контуры. Польша, крупнейшая экономика в Восточной Европе и шестая по величине экономика в ЕС, играет главную роль в расширении возможностей Центральной и Восточной Европы", — говорится в материале.Дреа подчеркнул, что если странам Восточной Европы не удастся преодолеть бездействие Франции и Германии, они перейдут к более тесному сотрудничеству с членами НАТО, не входящими в ЕС: США и Великобританией.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220621/otkaz-1796910992.html

https://ria.ru/20220620/peregovory-1796639353.html

украина

польша

восточная европа

россия

франция

германия

сша

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, польша, восточная европа, нато, евросоюз, россия, олаф шольц, эммануэль макрон, франция, германия, сша, великобритания