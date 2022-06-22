https://ria.ru/20220622/poligony-1797408391.html
СФ запретил создавать биосферные полигоны в зонах биосферных заповедников
СФ запретил создавать биосферные полигоны в зонах биосферных заповедников - РИА Новости, 22.06.2022
СФ запретил создавать биосферные полигоны в зонах биосферных заповедников
Сенаторы в среду одобрили закон, который исключает создание новых биосферных полигонов на территории государственных природных биосферных заповедников. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T19:11
2022-06-22T19:11
2022-06-22T19:11
россия
совет федерации рф
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Сенаторы в среду одобрили закон, который исключает создание новых биосферных полигонов на территории государственных природных биосферных заповедников.Закон был внесен правительством РФ.Документ также устанавливает, что ранее созданные биосферные полигоны сохраняются в установленных границах, не подлежат дальнейшему расширению. Их использование осуществляется с учетом допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду.
https://ria.ru/20220621/tigry-1796913299.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, совет федерации рф
СФ запретил создавать биосферные полигоны в зонах биосферных заповедников
СФ одобрил закон о запрете создания биосферных полигонов в зонах биосферных заповедников