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СФ запретил создавать биосферные полигоны в зонах биосферных заповедников - РИА Новости, 22.06.2022
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СФ запретил создавать биосферные полигоны в зонах биосферных заповедников
СФ запретил создавать биосферные полигоны в зонах биосферных заповедников - РИА Новости, 22.06.2022
СФ запретил создавать биосферные полигоны в зонах биосферных заповедников
Сенаторы в среду одобрили закон, который исключает создание новых биосферных полигонов на территории государственных природных биосферных заповедников. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T19:11
2022-06-22T19:11
россия
совет федерации рф
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Сенаторы в среду одобрили закон, который исключает создание новых биосферных полигонов на территории государственных природных биосферных заповедников.Закон был внесен правительством РФ.Документ также устанавливает, что ранее созданные биосферные полигоны сохраняются в установленных границах, не подлежат дальнейшему расширению. Их использование осуществляется с учетом допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду.
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россия, совет федерации рф
19:11 22.06.2022
 
СФ запретил создавать биосферные полигоны в зонах биосферных заповедников

СФ одобрил закон о запрете создания биосферных полигонов в зонах биосферных заповедников

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОпукский природный заповедник на юге Керченского полуострова в Крыму
Опукский природный заповедник на юге Керченского полуострова в Крыму - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Опукский природный заповедник на юге Керченского полуострова в Крыму. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Сенаторы в среду одобрили закон, который исключает создание новых биосферных полигонов на территории государственных природных биосферных заповедников.
Закон был внесен правительством РФ.
Документ также устанавливает, что ранее созданные биосферные полигоны сохраняются в установленных границах, не подлежат дальнейшему расширению. Их использование осуществляется с учетом допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду.
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