https://ria.ru/20220622/poligony-1797408391.html

СФ запретил создавать биосферные полигоны в зонах биосферных заповедников

СФ запретил создавать биосферные полигоны в зонах биосферных заповедников - РИА Новости, 22.06.2022

СФ запретил создавать биосферные полигоны в зонах биосферных заповедников

Сенаторы в среду одобрили закон, который исключает создание новых биосферных полигонов на территории государственных природных биосферных заповедников. РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T19:11

2022-06-22T19:11

2022-06-22T19:11

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совет федерации рф

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Сенаторы в среду одобрили закон, который исключает создание новых биосферных полигонов на территории государственных природных биосферных заповедников.Закон был внесен правительством РФ.Документ также устанавливает, что ранее созданные биосферные полигоны сохраняются в установленных границах, не подлежат дальнейшему расширению. Их использование осуществляется с учетом допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду.

https://ria.ru/20220621/tigry-1796913299.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, совет федерации рф