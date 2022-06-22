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Врач посоветовал перед полетом отказаться от кофе и пить много воды - РИА Новости, 22.06.2022
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Врач посоветовал перед полетом отказаться от кофе и пить много воды
Врач посоветовал перед полетом отказаться от кофе и пить много воды - РИА Новости, 22.06.2022
Врач посоветовал перед полетом отказаться от кофе и пить много воды
Перед полетом в самолете рекомендуется отказаться от алкоголя и кофе, а также пить много воды, сообщил в интервью РИА Новости главный врач медико-санитарной... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T07:30
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общество
кофе
сергей волга
россия
москва
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Перед полетом в самолете рекомендуется отказаться от алкоголя и кофе, а также пить много воды, сообщил в интервью РИА Новости главный врач медико-санитарной части международного аэропорта Шереметьево Сергей Волга."Какой-то особой подготовки для перелета не требуется, но тем не менее мы рекомендуем как следует выспаться, исключить накануне перелета алкоголь, большое количество кофе, исключить или сократить продукты, которые могут вызывать повышенное газообразование, и рекомендуем обильное питье обязательно негазированной воды накануне и во время перелета, чтобы компенсировать обезвоживание, которое неизбежно проявляется во время полета", — сказал Волга.Врач отметил, что склонным к отекам и имеющим варикозное расширение вен ног рекомендуется в полет надевать компрессионный трикотаж, чтобы компенсировать и профилактировать обострение проявления болезни.
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общество, кофе, сергей волга, россия, москва
07:30 22.06.2022 (обновлено: 09:21 22.06.2022)
 
Врач посоветовал перед полетом отказаться от кофе и пить много воды

Главврач "Шереметьево" Волга: перед полетом стоит отказаться от кофе и пить много воды

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСемья в переходе терминала аэропорта Домодедово
Семья в переходе терминала аэропорта Домодедово - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Семья в переходе терминала аэропорта Домодедово. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Перед полетом в самолете рекомендуется отказаться от алкоголя и кофе, а также пить много воды, сообщил в интервью РИА Новости главный врач медико-санитарной части международного аэропорта Шереметьево Сергей Волга.
"Какой-то особой подготовки для перелета не требуется, но тем не менее мы рекомендуем как следует выспаться, исключить накануне перелета алкоголь, большое количество кофе, исключить или сократить продукты, которые могут вызывать повышенное газообразование, и рекомендуем обильное питье обязательно негазированной воды накануне и во время перелета, чтобы компенсировать обезвоживание, которое неизбежно проявляется во время полета", — сказал Волга.
Врач отметил, что склонным к отекам и имеющим варикозное расширение вен ног рекомендуется в полет надевать компрессионный трикотаж, чтобы компенсировать и профилактировать обострение проявления болезни.
Взлет самолета - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
03:25
Врач дал совет людям, которым становится плохо при взлете
 
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