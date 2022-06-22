https://ria.ru/20220622/polet-1797198619.html

Врач посоветовал перед полетом отказаться от кофе и пить много воды

Врач посоветовал перед полетом отказаться от кофе и пить много воды - РИА Новости, 22.06.2022

Врач посоветовал перед полетом отказаться от кофе и пить много воды

Перед полетом в самолете рекомендуется отказаться от алкоголя и кофе, а также пить много воды, сообщил в интервью РИА Новости главный врач медико-санитарной... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T07:30

2022-06-22T07:30

2022-06-22T09:21

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Перед полетом в самолете рекомендуется отказаться от алкоголя и кофе, а также пить много воды, сообщил в интервью РИА Новости главный врач медико-санитарной части международного аэропорта Шереметьево Сергей Волга."Какой-то особой подготовки для перелета не требуется, но тем не менее мы рекомендуем как следует выспаться, исключить накануне перелета алкоголь, большое количество кофе, исключить или сократить продукты, которые могут вызывать повышенное газообразование, и рекомендуем обильное питье обязательно негазированной воды накануне и во время перелета, чтобы компенсировать обезвоживание, которое неизбежно проявляется во время полета", — сказал Волга.Врач отметил, что склонным к отекам и имеющим варикозное расширение вен ног рекомендуется в полет надевать компрессионный трикотаж, чтобы компенсировать и профилактировать обострение проявления болезни.

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общество, кофе, сергей волга, россия, москва