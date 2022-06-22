https://ria.ru/20220622/pogoda-1797200765.html

Москвичам рассказали о погоде в среду

Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 22.06.2022

Москвичам рассказали о погоде в среду

Погода после полудня среды в Москве улучшится, воздух может прогреться до плюс 22, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк. РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T08:14

2022-06-22T08:14

2022-06-22T08:14

общество

москва

московская область (подмосковье)

погода

центр "фобос"

елена волосюк

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Погода после полудня среды в Москве улучшится, воздух может прогреться до плюс 22, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк."Сегодня влияние дождливого циклона на погоду столичного региона начнёт постепенно ослабевать. И к нам с северо-запада начнет распространяться гребень антициклона. Так что в первой половине дня у нас будет преобладать облачная погода, местами не исключены небольшие кратковременные дожди. А в послеполуденные часы в разрывах облаков начнёт пробиваться солнце, погода возьмёт курс на улучшение и станет теплее, чем накануне. В черте города мы обещаем повышение температуры до плюс 20-22, в Подмосковье плюс 18-23", - рассказала Волосюк.По словам синоптика, ветер будет дуть с северо-востока, со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление немного повысится и составит 741 миллиметр ртутного столба, это ниже привычных для Москвы значений.

https://ria.ru/20220609/temperatura-1794131245.html

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

общество, москва, московская область (подмосковье), погода, центр "фобос", елена волосюк