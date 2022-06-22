Рейтинг@Mail.ru
Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 22.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220622/pogoda-1797200765.html
Москвичам рассказали о погоде в среду
Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 22.06.2022
Москвичам рассказали о погоде в среду
Погода после полудня среды в Москве улучшится, воздух может прогреться до плюс 22, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T08:14
2022-06-22T08:14
общество
москва
московская область (подмосковье)
погода
центр "фобос"
елена волосюк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757276064_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5cef06019795babdd4be6f0e9bd00e89.jpg
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Погода после полудня среды в Москве улучшится, воздух может прогреться до плюс 22, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк."Сегодня влияние дождливого циклона на погоду столичного региона начнёт постепенно ослабевать. И к нам с северо-запада начнет распространяться гребень антициклона. Так что в первой половине дня у нас будет преобладать облачная погода, местами не исключены небольшие кратковременные дожди. А в послеполуденные часы в разрывах облаков начнёт пробиваться солнце, погода возьмёт курс на улучшение и станет теплее, чем накануне. В черте города мы обещаем повышение температуры до плюс 20-22, в Подмосковье плюс 18-23", - рассказала Волосюк.По словам синоптика, ветер будет дуть с северо-востока, со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление немного повысится и составит 741 миллиметр ртутного столба, это ниже привычных для Москвы значений.
https://ria.ru/20220609/temperatura-1794131245.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757276064_708:514:2753:2048_1920x0_80_0_0_642d6877633dfeeac5a611342e1f3873.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, московская область (подмосковье), погода, центр "фобос", елена волосюк
08:14 22.06.2022
 
Москвичам рассказали о погоде в среду

Синоптик "Фобоса" Волосюк: после полудня воздух в Москве может прогреться до 22 градусов

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМоскворецкая набережная и Большой Москворецкий мост в Москве
Москворецкая набережная и Большой Москворецкий мост в Москве - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Москворецкая набережная и Большой Москворецкий мост в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Погода после полудня среды в Москве улучшится, воздух может прогреться до плюс 22, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
"Сегодня влияние дождливого циклона на погоду столичного региона начнёт постепенно ослабевать. И к нам с северо-запада начнет распространяться гребень антициклона. Так что в первой половине дня у нас будет преобладать облачная погода, местами не исключены небольшие кратковременные дожди. А в послеполуденные часы в разрывах облаков начнёт пробиваться солнце, погода возьмёт курс на улучшение и станет теплее, чем накануне. В черте города мы обещаем повышение температуры до плюс 20-22, в Подмосковье плюс 18-23", - рассказала Волосюк.
По словам синоптика, ветер будет дуть с северо-востока, со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление немного повысится и составит 741 миллиметр ртутного столба, это ниже привычных для Москвы значений.
Люди отдыхают на пляже - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
9 июня, 02:10
Названа летняя температура, вызывающая климатический стресс
 
ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)ПогодаЦентр "Фобос"Елена Волосюк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала