https://ria.ru/20220622/ploschad-1797306379.html

Толстой открыл табличку площади ДНР у посольства США

Толстой открыл табличку площади ДНР у посольства США - РИА Новости, 22.06.2022

Толстой открыл табличку площади ДНР у посольства США

Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой открыл табличку площади у посольства США в Москве, которую переименовали в честь Донецкой Народной Республики,... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T14:35

2022-06-22T14:35

2022-06-22T15:07

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой открыл табличку площади у посольства США в Москве, которую переименовали в честь Донецкой Народной Республики, передает корреспондент РИА Новости.Толстой выступил у здания по адресу Большой Девятинский пер, 8 стр. 8."Это символический жест той борьбе, которые ведут жители ДНР", - сказал Толстой журналистам.Ранее власти Москвы проинформировали, что жители столицы выбрали название для площади у посольства США на портале "Активный гражданин", наибольшее количество голосов набрал вариант "Площадь Донецкой Народной Республики". Отмечается, что безымянная территория располагается на пересечении Конюшковской улицы и Большого Девятинского переулка.

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в мире, москва, сша