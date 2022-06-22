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Толстой открыл табличку площади ДНР у посольства США - РИА Новости, 22.06.2022
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Толстой открыл табличку площади ДНР у посольства США
Толстой открыл табличку площади ДНР у посольства США - РИА Новости, 22.06.2022
Толстой открыл табличку площади ДНР у посольства США
Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой открыл табличку площади у посольства США в Москве, которую переименовали в честь Донецкой Народной Республики,... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T14:35
2022-06-22T15:07
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой открыл табличку площади у посольства США в Москве, которую переименовали в честь Донецкой Народной Республики, передает корреспондент РИА Новости.Толстой выступил у здания по адресу Большой Девятинский пер, 8 стр. 8."Это символический жест той борьбе, которые ведут жители ДНР", - сказал Толстой журналистам.Ранее власти Москвы проинформировали, что жители столицы выбрали название для площади у посольства США на портале "Активный гражданин", наибольшее количество голосов набрал вариант "Площадь Донецкой Народной Республики". Отмечается, что безымянная территория располагается на пересечении Конюшковской улицы и Большого Девятинского переулка.
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в мире, москва, сша
14:35 22.06.2022 (обновлено: 15:07 22.06.2022)
 
Толстой открыл табличку площади ДНР у посольства США

Заместитель председателя Госдумы Толстой открыл табличку площади у посольства США в Москве

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСотрудник коммунальной службы во время монтажа адресного указателя площади Донецкой Народной Республики возле здания посольства США в Москве
Сотрудник коммунальной службы во время монтажа адресного указателя площади Донецкой Народной Республики возле здания посольства США в Москве - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Сотрудник коммунальной службы во время монтажа адресного указателя площади Донецкой Народной Республики возле здания посольства США в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой открыл табличку площади у посольства США в Москве, которую переименовали в честь Донецкой Народной Республики, передает корреспондент РИА Новости.
Толстой выступил у здания по адресу Большой Девятинский пер, 8 стр. 8.
"Это символический жест той борьбе, которые ведут жители ДНР", - сказал Толстой журналистам.
Ранее власти Москвы проинформировали, что жители столицы выбрали название для площади у посольства США на портале "Активный гражданин", наибольшее количество голосов набрал вариант "Площадь Донецкой Народной Республики". Отмечается, что безымянная территория располагается на пересечении Конюшковской улицы и Большого Девятинского переулка.
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