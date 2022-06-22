Постпред Крыма назвал варварством удар по крымским буровым платформам
Постпред Крыма Мурадов назвал варварством удар по буровым платформам в Черном море
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПостоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов
Постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн — РИА Новости. Постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов назвал ракетный удар по крымским буровым платформам варварством и терроризмом, поскольку Украина преследовала замысел нанести крупный ущерб экологии Черного моря.
"Это террористическая акция, направленная против невоенных объектов жизненно важной инфраструктуры. Это еще одно проявление неонацизма и варварства, поскольку был замысел нанести ущерб экологии Черного моря, которое все мы любим, ценим и стараемся беречь. Пострадали мирные российские граждане, живущие на территории нашей страны. Это все еще раз продемонстрировало нацистскую сущность власти в Киеве и провокационный характер ее действий", — сказал РИА Новости Мурадов.
По его словам, у России достаточно сил и воли, чтобы восстановить поврежденные объекты газодобывающей инфраструктуры и решительно ответить на бесчеловечную провокацию.
Украинская армия 20 июня нанесла удары по трем буровым платформам "Черноморнефтегаза", установленным на Одесском месторождении в Черном море. Всего на вышках находились 109 человек. В результате нападения три человека получили ожоги и осколочные ранения, семеро пропали без вести. Проведена эвакуация персонала.
По данным Минобороны РФ, в результате атаки на одной из платформ начался сильный пожар, была создана угроза экологической катастрофы.