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Постпред Крыма назвал варварством удар по крымским буровым платформам

Постпред Крыма назвал варварством удар по крымским буровым платформам - РИА Новости, 22.06.2022

Постпред Крыма назвал варварством удар по крымским буровым платформам

Постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов назвал ракетный удар по крымским буровым платформам... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T06:15

2022-06-22T06:15

2022-06-22T06:15

специальная военная операция на украине

в мире

черное море

россия

черноморнефтегаз

георгий мурадов

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн — РИА Новости. Постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов назвал ракетный удар по крымским буровым платформам варварством и терроризмом, поскольку Украина преследовала замысел нанести крупный ущерб экологии Черного моря.По его словам, у России достаточно сил и воли, чтобы восстановить поврежденные объекты газодобывающей инфраструктуры и решительно ответить на бесчеловечную провокацию.Украинская армия 20 июня нанесла удары по трем буровым платформам "Черноморнефтегаза", установленным на Одесском месторождении в Черном море. Всего на вышках находились 109 человек. В результате нападения три человека получили ожоги и осколочные ранения, семеро пропали без вести. Проведена эвакуация персонала.По данным Минобороны РФ, в результате атаки на одной из платформ начался сильный пожар, была создана угроза экологической катастрофы.

https://ria.ru/20220621/chernomorneftegaz-1797059537.html

черное море

россия

республика крым

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в мире, черное море, россия, черноморнефтегаз, георгий мурадов, республика крым