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Постпред Крыма назвал варварством удар по крымским буровым платформам - РИА Новости, 22.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Постпред Крыма назвал варварством удар по крымским буровым платформам
Постпред Крыма назвал варварством удар по крымским буровым платформам - РИА Новости, 22.06.2022
Постпред Крыма назвал варварством удар по крымским буровым платформам
Постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов назвал ракетный удар по крымским буровым платформам... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T06:15
2022-06-22T06:15
специальная военная операция на украине
в мире
черное море
россия
черноморнефтегаз
георгий мурадов
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн — РИА Новости. Постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов назвал ракетный удар по крымским буровым платформам варварством и терроризмом, поскольку Украина преследовала замысел нанести крупный ущерб экологии Черного моря.По его словам, у России достаточно сил и воли, чтобы восстановить поврежденные объекты газодобывающей инфраструктуры и решительно ответить на бесчеловечную провокацию.Украинская армия 20 июня нанесла удары по трем буровым платформам "Черноморнефтегаза", установленным на Одесском месторождении в Черном море. Всего на вышках находились 109 человек. В результате нападения три человека получили ожоги и осколочные ранения, семеро пропали без вести. Проведена эвакуация персонала.По данным Минобороны РФ, в результате атаки на одной из платформ начался сильный пожар, была создана угроза экологической катастрофы.
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черное море
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в мире, черное море, россия, черноморнефтегаз, георгий мурадов, республика крым
06:15 22.06.2022
 
Постпред Крыма назвал варварством удар по крымским буровым платформам

Постпред Крыма Мурадов назвал варварством удар по буровым платформам в Черном море

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПостоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов
Постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн — РИА Новости. Постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов назвал ракетный удар по крымским буровым платформам варварством и терроризмом, поскольку Украина преследовала замысел нанести крупный ущерб экологии Черного моря.

"Это террористическая акция, направленная против невоенных объектов жизненно важной инфраструктуры. Это еще одно проявление неонацизма и варварства, поскольку был замысел нанести ущерб экологии Черного моря, которое все мы любим, ценим и стараемся беречь. Пострадали мирные российские граждане, живущие на территории нашей страны. Это все еще раз продемонстрировало нацистскую сущность власти в Киеве и провокационный характер ее действий", — сказал РИА Новости Мурадов.

По его словам, у России достаточно сил и воли, чтобы восстановить поврежденные объекты газодобывающей инфраструктуры и решительно ответить на бесчеловечную провокацию.
Украинская армия 20 июня нанесла удары по трем буровым платформам "Черноморнефтегаза", установленным на Одесском месторождении в Черном море. Всего на вышках находились 109 человек. В результате нападения три человека получили ожоги и осколочные ранения, семеро пропали без вести. Проведена эвакуация персонала.
По данным Минобороны РФ, в результате атаки на одной из платформ начался сильный пожар, была создана угроза экологической катастрофы.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЧерное мореРоссияЧерноморнефтегазГеоргий МурадовРеспублика Крым
 
 
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