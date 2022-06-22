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Арабские страны хотят провести переговоры России и Украины в штабе ЛАГ - РИА Новости, 22.06.2022
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Арабские страны хотят провести переговоры России и Украины в штабе ЛАГ
Арабские страны хотят провести переговоры России и Украины в штабе ЛАГ - РИА Новости, 22.06.2022
Арабские страны хотят провести переговоры России и Украины в штабе ЛАГ
Арабские страны хотели бы провести в штаб-квартире Лиги арабских государств (ЛАГ) переговоры РФ и Украины по достижению перемирия, об этой инициативе сообщил в... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T14:32
2022-06-22T14:42
в мире
самех шукри
украина
россия
египет
лига арабских государств
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КАИР, 22 июн – РИА Новости. Арабские страны хотели бы провести в штаб-квартире Лиги арабских государств (ЛАГ) переговоры РФ и Украины по достижению перемирия, об этой инициативе сообщил в среду генсек организации Ахмед Абу аль-Гейт.По словам генсека, члены контактной группы ЛАГ ведут консультации с целью сблизить точки зрения РФ и Украины для возможности провести их переговоры в штаб-квартире ЛАГ в Каире.В составе контактной группы главы МИД Алжира, Египта, Иордании, Ирака, Судана, а также генсек ЛАГ. Совет ЛАГ уполномочил группу проводить консультации и контакты с заинтересованными сторонами, чтобы помочь в поисках дипломатического решения по Украине.Глава МИД Египта Самех Шукри заявлял в апреле, что страны ЛАГ готовы содействовать прямым переговорам России и Украины и прилагать посреднические усилия для решения кризиса.
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в мире, самех шукри, украина, россия, египет, лига арабских государств
14:32 22.06.2022 (обновлено: 14:42 22.06.2022)
 
Арабские страны хотят провести переговоры России и Украины в штабе ЛАГ

Абу аль-Гейт: арабские страны хотели бы провести переговоры России и Украины в штабе ЛАГ

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкФлаги России и Украины
Флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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КАИР, 22 июн – РИА Новости. Арабские страны хотели бы провести в штаб-квартире Лиги арабских государств (ЛАГ) переговоры РФ и Украины по достижению перемирия, об этой инициативе сообщил в среду генсек организации Ахмед Абу аль-Гейт.
По словам генсека, члены контактной группы ЛАГ ведут консультации с целью сблизить точки зрения РФ и Украины для возможности провести их переговоры в штаб-квартире ЛАГ в Каире.
"В ближайшие дни состоится новая встреча в формате видеоконференции между министрами-членами контактной группы для обсуждения идей по данному вопросу. В целом можно сказать, что арабские страны желают, чтобы обе стороны (РФ и Украина – ред.) провели в штаб-квартире Лиги обсуждения относительно достижения перемирия", - заявил Абу аль-Гейт алжирскому телеканалу AL24.
В составе контактной группы главы МИД Алжира, Египта, Иордании, Ирака, Судана, а также генсек ЛАГ. Совет ЛАГ уполномочил группу проводить консультации и контакты с заинтересованными сторонами, чтобы помочь в поисках дипломатического решения по Украине.
Глава МИД Египта Самех Шукри заявлял в апреле, что страны ЛАГ готовы содействовать прямым переговорам России и Украины и прилагать посреднические усилия для решения кризиса.
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
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В миреСамех ШукриУкраинаРоссияЕгипетЛига арабских государств
 
 
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