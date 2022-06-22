https://ria.ru/20220622/peregovory-1797305552.html

Арабские страны хотят провести переговоры России и Украины в штабе ЛАГ

Арабские страны хотят провести переговоры России и Украины в штабе ЛАГ - РИА Новости, 22.06.2022

Арабские страны хотят провести переговоры России и Украины в штабе ЛАГ

Арабские страны хотели бы провести в штаб-квартире Лиги арабских государств (ЛАГ) переговоры РФ и Украины по достижению перемирия, об этой инициативе сообщил в... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T14:32

2022-06-22T14:32

2022-06-22T14:42

в мире

самех шукри

украина

россия

египет

лига арабских государств

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КАИР, 22 июн – РИА Новости. Арабские страны хотели бы провести в штаб-квартире Лиги арабских государств (ЛАГ) переговоры РФ и Украины по достижению перемирия, об этой инициативе сообщил в среду генсек организации Ахмед Абу аль-Гейт.По словам генсека, члены контактной группы ЛАГ ведут консультации с целью сблизить точки зрения РФ и Украины для возможности провести их переговоры в штаб-квартире ЛАГ в Каире.В составе контактной группы главы МИД Алжира, Египта, Иордании, Ирака, Судана, а также генсек ЛАГ. Совет ЛАГ уполномочил группу проводить консультации и контакты с заинтересованными сторонами, чтобы помочь в поисках дипломатического решения по Украине.Глава МИД Египта Самех Шукри заявлял в апреле, что страны ЛАГ готовы содействовать прямым переговорам России и Украины и прилагать посреднические усилия для решения кризиса.

https://ria.ru/20220621/ukraina-1797002924.html

украина

россия

египет

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Евгения Нефедова

в мире, самех шукри, украина, россия, египет, лига арабских государств