https://ria.ru/20220622/peregovory-1797305552.html
Арабские страны хотят провести переговоры России и Украины в штабе ЛАГ
Арабские страны хотят провести переговоры России и Украины в штабе ЛАГ - РИА Новости, 22.06.2022
Арабские страны хотят провести переговоры России и Украины в штабе ЛАГ
Арабские страны хотели бы провести в штаб-квартире Лиги арабских государств (ЛАГ) переговоры РФ и Украины по достижению перемирия, об этой инициативе сообщил в... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T14:32
2022-06-22T14:32
2022-06-22T14:42
в мире
самех шукри
украина
россия
египет
лига арабских государств
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775518422_0:161:3309:2022_1920x0_80_0_0_ba0fbbcc06fde46394d0a27e26fb0b9f.jpg
КАИР, 22 июн – РИА Новости. Арабские страны хотели бы провести в штаб-квартире Лиги арабских государств (ЛАГ) переговоры РФ и Украины по достижению перемирия, об этой инициативе сообщил в среду генсек организации Ахмед Абу аль-Гейт.По словам генсека, члены контактной группы ЛАГ ведут консультации с целью сблизить точки зрения РФ и Украины для возможности провести их переговоры в штаб-квартире ЛАГ в Каире.В составе контактной группы главы МИД Алжира, Египта, Иордании, Ирака, Судана, а также генсек ЛАГ. Совет ЛАГ уполномочил группу проводить консультации и контакты с заинтересованными сторонами, чтобы помочь в поисках дипломатического решения по Украине.Глава МИД Египта Самех Шукри заявлял в апреле, что страны ЛАГ готовы содействовать прямым переговорам России и Украины и прилагать посреднические усилия для решения кризиса.
https://ria.ru/20220621/ukraina-1797002924.html
украина
россия
египет
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775518422_578:0:3309:2048_1920x0_80_0_0_6e073cf9a5338ba083dfed450642205e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, самех шукри, украина, россия, египет, лига арабских государств
14:32 22.06.2022 (обновлено: 14:42 22.06.2022)
Арабские страны хотят провести переговоры России и Украины в штабе ЛАГ
Абу аль-Гейт: арабские страны хотели бы провести переговоры России и Украины в штабе ЛАГ